Windows 10 mobil için beklenen tarih Kasım 2015

Bugün itibariyle Windows 10 masaüstü işletim sisteminin dağıtımı başladı ve dünyadaki internet altyapısı yoğun bir indirme trafiğinin altında kaldı. Teknoloji gündemini bugün Windows 10 masaüstü sürümü oluştururken, Windows 10 mobil tarafında da gelişmeler var.





Microsoft Güney Afrika yöneticisi Anthony Doherty, bölge için Windows 10 mobil işletim sisteminin Kasım ayı içerisinde piyasaya çıkacağını bildirdi. Güney Afrika'da muhtemelen lansman biraz geç yapılacağı için orijinal çıkış tarihi Ekim ayına doğru olabilir.





Yine de Windows 10 mobil sürüm için gündeme gelen en erken Ekim ayı çıkışı iddiaları da zayıflamış oluyor. Zira Ekim ayı içerisindeki resmi çıkışın ardından bölgeye göre sonraki aylarda da diğer ülkelere dağıtılacak. Ya da yöneticinin açıklamalarını genellersek o zaman Kasım ayında tüm dünya için Windows 10 mobil çıkışı olacak.





Aynı dönemde iOS 9 ve Android M sürümlerinin de piyasaya çıkacağını düşünürsek Windows 10 mobil için Microsoft'un önemli adımlar atması gerekecek. Hali hazırda iki amiral gemi modeli ile çıkışta hazır olmak isteyen Microsoft'un üretici ortaklarına da hazır olmaları konusunda haber gönderdiği biliniyor.





Özellikle kod tarafında yapılan büyük optimizasyonlarla Android uygulamalarının daha hızlı ve kolay bir şekilde Windows 10 sistemine aktarılmasının sağlanması Windows mağazasının güçlenmesi adına önemli bir adım sayılıyor. Ancak yine de her segmente hitap eden iddialı telefonlar ve geniş bir uygulama kataloğu ile tüketicinin karşısına çıkmak gerekiyor.

http://wmpoweruser.com/microsoft-exec-says-windows-10-mobile-coming-in-the-november-timeframe/