Windows 10 mobil için beklenen tarih Kasım 2015

Haber Editörü
Bugün itibariyle Windows 10 masaüstü işletim sisteminin dağıtımı başladı ve dünyadaki internet altyapısı yoğun bir indirme trafiğinin altında kaldı. Teknoloji gündemini bugün Windows 10 masaüstü sürümü oluştururken, Windows 10 mobil tarafında da gelişmeler var.
Microsoft Güney Afrika yöneticisi Anthony Doherty, bölge için Windows 10 mobil işletim sisteminin Kasım ayı içerisinde piyasaya çıkacağını bildirdi. Güney Afrika'da muhtemelen lansman biraz geç yapılacağı için orijinal çıkış tarihi Ekim ayına doğru olabilir.
Yine de Windows 10 mobil sürüm için gündeme gelen en erken Ekim ayı çıkışı iddiaları da zayıflamış oluyor. Zira Ekim ayı içerisindeki resmi çıkışın ardından bölgeye göre sonraki aylarda da diğer ülkelere dağıtılacak. Ya da yöneticinin açıklamalarını genellersek o zaman Kasım ayında tüm dünya için Windows 10 mobil çıkışı olacak.
Aynı dönemde iOS 9 ve Android M sürümlerinin de piyasaya çıkacağını düşünürsek Windows 10 mobil için Microsoft'un önemli adımlar atması gerekecek. Hali hazırda iki amiral gemi modeli ile çıkışta hazır olmak isteyen Microsoft'un üretici ortaklarına da hazır olmaları konusunda haber gönderdiği biliniyor.
Özellikle kod tarafında yapılan büyük optimizasyonlarla Android uygulamalarının daha hızlı ve kolay bir şekilde Windows 10 sistemine aktarılmasının sağlanması Windows mağazasının güçlenmesi adına önemli bir adım sayılıyor. Ancak yine de her segmente hitap eden iddialı telefonlar ve geniş bir uygulama kataloğu ile tüketicinin karşısına çıkmak gerekiyor.
http://wmpoweruser.com/microsoft-exec-says-windows-10-mobile-coming-in-the-november-timeframe/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Sebebi kamera sağlamlık ve karo tasarımı sevmem.
Umarım wp bu sefer tam olur.
Oyun oynamam fotoğraf banka işlemleri ve temel uygulamalar.
L950 yi çok merak ediyorum.
Her iki platformda çok güzel.
Sony'de şuana kadar kasma başıma gelmedi 1 hafta olacak.Oyun vs oynamıyorum zaten.
WP'da karo tasarıma alışmışım, android biraz zor geldi açıkçası.
doğru zaten 8.1 gdr1 de parça parça verilmişti.
lumia 920-925-1020-820-520-525-620-720 ve diğerleri de güncellemeyi daha sonra alacaklardır.
10166dayız ve hala takılmalar donmalar mevcut. Edge tarayıcı kullandıkça azda olsa şişme belirtisi veriyor. Önceki sürümlere göre tabiki gelişme var. Vpn, bildirim merkezi kısa yolları vb. daha düzgün çalışıyor. W10 mobili 2 hafta kullandıktan sonra wp 8.1e döndüğümde hız stabilite inanılmaz fark ediyor. 2-3 haftada bir güncelleme geliyor. Cilalama için 4-5 güncelleme sayısı oldukça fazla olur ( ekim ayında dağıtılacağını varsayarsak ) ki sistem, 10166 sürümüne gelene kadar 5-6 güncelleme aldı. Ben açıkçası sistemin 10166 sürümüne gore biraz daha geliştirileceğini, sonrasında da makyajlamaya geçileceğini düşünüyorum.