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Windows 10 mobil için beklenen tarih Kasım 2015

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Cep İşletim Sistemleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Windows 10 mobil için beklenen tarih Kasım 2015

Bugün itibariyle Windows 10 masaüstü işletim sisteminin dağıtımı başladı ve dünyadaki internet altyapısı yoğun bir indirme trafiğinin altında kaldı. Teknoloji gündemini bugün Windows 10 masaüstü sürümü oluştururken, Windows 10 mobil tarafında da gelişmeler var.

Microsoft Güney Afrika yöneticisi Anthony Doherty, bölge için Windows 10 mobil işletim sisteminin Kasım ayı içerisinde piyasaya çıkacağını bildirdi. Güney Afrika'da muhtemelen lansman biraz geç yapılacağı için orijinal çıkış tarihi Ekim ayına doğru olabilir. 

Yine de Windows 10 mobil sürüm için gündeme gelen en erken Ekim ayı çıkışı iddiaları da zayıflamış oluyor. Zira Ekim ayı içerisindeki resmi çıkışın ardından bölgeye göre sonraki aylarda da diğer ülkelere dağıtılacak. Ya da yöneticinin açıklamalarını genellersek o zaman Kasım ayında tüm dünya için Windows 10 mobil çıkışı olacak. 

Aynı dönemde iOS 9 ve Android M sürümlerinin de piyasaya çıkacağını düşünürsek Windows 10 mobil için Microsoft'un önemli adımlar atması gerekecek. Hali hazırda iki amiral gemi modeli ile çıkışta hazır olmak isteyen Microsoft'un üretici ortaklarına da hazır olmaları konusunda haber gönderdiği biliniyor. 

Özellikle kod tarafında yapılan büyük optimizasyonlarla Android uygulamalarının daha hızlı ve kolay bir şekilde Windows 10 sistemine aktarılmasının sağlanması Windows mağazasının güçlenmesi adına önemli bir adım sayılıyor. Ancak yine de her segmente hitap eden iddialı telefonlar ve geniş bir uygulama kataloğu ile tüketicinin karşısına çıkmak gerekiyor.  

http://wmpoweruser.com/microsoft-exec-says-windows-10-mobile-coming-in-the-november-timeframe/ Yorum Yaz
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MrHS 4 yıl
L950/ip6s/yeni lg nexsus bu üçü arasından nedense L950 çok çekici geliyor.
Sebebi kamera sağlamlık ve karo tasarımı sevmem.
Umarım wp bu sefer tam olur.
Oyun oynamam fotoğraf banka işlemleri ve temel uygulamalar.
L950 yi çok merak ediyorum.
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olağan_şüpheli 4 yıl
o tarihte başlarsa 2016 dan sonraya kalabilir bizim telefonlar için w10
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SkyTech74 4 yıl
Ben şuanda hem WP hem de Android kullanıyorum.

Her iki platformda çok güzel.

Sony'de şuana kadar kasma başıma gelmedi 1 hafta olacak.Oyun vs oynamıyorum zaten.

WP'da karo tasarıma alışmışım, android biraz zor geldi açıkçası.


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Glorfindel1907 4 yıl SkyTech74
Hocam ben hiç android kullanmadım ama bana daha rahat geliyor o sistemi kullanması
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Cihat_, 4 yıl
Çok geç, Microsoft bu yavaşlıkta giderse mobil platformda başarı elde edemez ve zaten 3 yıldır da gördüğümüz gibi edemiyor
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silver0021 4 yıl
Windows 10 pc için yeterli gelistirmeleri layıkıyla yerine getiriyor. Aynısını mobiledede görmek isteriz ancak asla androidi birakmam. Winmobile zamaninda guvenenlerin hali ortada. Nokia kaliteside bi yere kadarmis. Nokia dahi dukkani kapadi gitti. Microsoftun daha cok çalışması gerek.
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Windows10 4 yıl
tolyo
Az önce bana mail geldi mailde bulunan link şu: microsoft.com/... Burdan ilk etapta yeni model telefonlara geleceği anlaşılıyor.

doğru zaten 8.1 gdr1 de parça parça verilmişti.
lumia 920-925-1020-820-520-525-620-720 ve diğerleri de güncellemeyi daha sonra alacaklardır.
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Windows10 4 yıl
Kasım bence çok geç bir tarih. Ben 15 eylül - 15 ekim arasında çıkmasını bekliyorum.
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Crashlone 4 yıl
Çok çalıştılar üzerine ne kadar geç çıkarsa o kadar iyi olur bence.
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simbolmina 4 yıl
W10 Mobile başkanı işletim sisteminin tamamlandığını, son cilalama ve parlatma işleri üzerinden uğraştığını söylemişti theverge'e. Henüz lumia telefonum olmadığı için mevcut sürümlerin ne durumda olduğunu bilmiyorum ama okuduklarımdan 10133'ü rahatlıkla telefonunuza kurabilirsiniz deniyor. Muhtemelen birkaç tane daha build gelir şu windows 10 (masaüstü) ilk güncelleme ve sıkıntıları aşıldıktan sonra. Piyasanın tepkisine göre de öne veya arkaya alabilirler güncelleme tarihini.
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jumuu 4 yıl simbolmina
simbolmina
W10 Mobile başkanı işletim sisteminin tamamlandığını, son cilalama ve parlatma işleri üzerinden uğraştığını söylemişti theverge'e. Henüz lumia telefonum olmadığı için mevcut sürümlerin ne durumda olduğunu bilmiyorum ama okuduklarımdan 10133'ü rahatlıkla telefonunuza kurabilirsiniz deniyor. Muhtemelen birkaç tane daha build gelir şu windows 10 (masaüstü) ilk güncelleme ve sıkıntıları aşıldıktan sonra. Piyasanın tepkisine göre de öne veya arkaya alabilirler güncelleme tarihini.

10166dayız ve hala takılmalar donmalar mevcut. Edge tarayıcı kullandıkça azda olsa şişme belirtisi veriyor. Önceki sürümlere göre tabiki gelişme var. Vpn, bildirim merkezi kısa yolları vb. daha düzgün çalışıyor. W10 mobili 2 hafta kullandıktan sonra wp 8.1e döndüğümde hız stabilite inanılmaz fark ediyor. 2-3 haftada bir güncelleme geliyor. Cilalama için 4-5 güncelleme sayısı oldukça fazla olur ( ekim ayında dağıtılacağını varsayarsak ) ki sistem, 10166 sürümüne gelene kadar 5-6 güncelleme aldı. Ben açıkçası sistemin 10166 sürümüne gore biraz daha geliştirileceğini, sonrasında da makyajlamaya geçileceğini düşünüyorum.
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1BilimAdamı 4 yıl
Hala wp,ye tam sürümüyle çıkmayan instagramn beta sürümünü ben olsam afişte kullanmazdım.Android uygulamalarına windows direk destek versede kullanıcıları artık rahat etse,
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Flag SHİP Killer 4 yıl
beklediğim gibi olursa bu platform da kalacamğım
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Glorfindel1907 4 yıl
Neyse Nokia'nın dönmesine yakın bir zaman beklenir kesinlikle beklediğimze değsinde sorun yok.
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