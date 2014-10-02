Windows 10 sistem gereksinimleri açıklandı





Kötü giden Windows 8 satışları sonrasında Windows 10 ile masaüstü ve mobil platformlarda taze bir başlangıç yapmak isteyen Microsoft, stratejilerini de geniş bir kapsama alanı olacak şekilde belirliyor. Bunlardan birisi de sistem gereksinimleri.





Windows 10 için açıklanan sistem gereksinimleri Windows Vista'dan bu yana belirlenmiş olan liste ile aynı ve bu sayede Microsoft giriş seviyesi dizüstü pazarında Chrome OS ile tablet pazarında da Android ile daha rahat rekabet edebilecek.





Windows 10 işletim sistemine yükseltme yapmak isteyen kullanıcılar veya yeni cihazlarında sunmak isteyen üreticiler için gereksinimler; 1GHz saat hızında çalışan PAE, NX ve SSE2 standartlarına destek sunan işlemci, 32-bit sürüm için 1GB, 64-bit sürüm için 2GB RAM, 32-bit sürüm için 16GB, 64-bit sürüm için 20GB depolama kapasitesi, WDDM sürücüsü içeren DirectX 9 destekli grafik kartları şeklinde sıralanabilir.





Windows 10 sürümünün orijinal Windows 8 sürümlerinden ücretsiz yükseltme imkanı sunacağı tahmin edilirken, Windows 7 sürümleri için de 1$ gibi sembolik bir ücret isteneceğina inanılıyor. Gelecek yıl piyasaya çıkacak olan Windows 10 teknik önizleme sürümü de indirmeye sunulmuş durumda.

http://microsoft-news.com/all-windows-78-machines-can-be-upgraded-to-windows-10/