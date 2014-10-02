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Windows 10 sistem gereksinimleri açıklandı

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
19,6b
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49
İşletim Sistemleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Windows 10 sistem gereksinimleri açıklandı

Kötü giden Windows 8 satışları sonrasında Windows 10 ile masaüstü ve mobil platformlarda taze bir başlangıç yapmak isteyen Microsoft, stratejilerini de geniş bir kapsama alanı olacak şekilde belirliyor. Bunlardan birisi de sistem gereksinimleri. 

Windows 10 için açıklanan sistem gereksinimleri Windows Vista'dan bu yana belirlenmiş olan liste ile aynı ve bu sayede Microsoft giriş seviyesi dizüstü pazarında Chrome OS ile tablet pazarında da Android ile daha rahat rekabet edebilecek. 

Windows 10 işletim sistemine yükseltme yapmak isteyen kullanıcılar veya yeni cihazlarında sunmak isteyen üreticiler için gereksinimler; 1GHz saat hızında çalışan PAE, NX ve SSE2 standartlarına destek sunan işlemci, 32-bit sürüm için 1GB, 64-bit sürüm için 2GB RAM, 32-bit sürüm için 16GB, 64-bit sürüm için 20GB depolama kapasitesi, WDDM sürücüsü içeren DirectX 9 destekli grafik kartları şeklinde sıralanabilir. 

Windows 10 sürümünün orijinal Windows 8 sürümlerinden ücretsiz yükseltme imkanı sunacağı tahmin edilirken, Windows 7 sürümleri için de 1$ gibi sembolik bir ücret isteneceğina inanılıyor. Gelecek yıl piyasaya çıkacak olan Windows 10 teknik önizleme sürümü de indirmeye sunulmuş durumda. 

http://microsoft-news.com/all-windows-78-machines-can-be-upgraded-to-windows-10/ Yorum Yaz
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exxplorer 4 yıl
e6300 1,86 ghz ama ovc la 2,8 yaptım ram 2 gb ddr2 gt9500 ekran karti var sizce yukselteyim mi?
2007 de toplamistim pc yi bi ekran karti aldim sadece oda baya eski oyun performansi değişir mi? win7 kullanıyorum tanıdık biri formatlamisti baya oldu simdi internetten bulup mu indireyim yoksa parayla olan ne kadar yardimci olabilicek var mi
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DH Misafiri 4 yıl
ben sahsen windows xp - windows 7 (orjinal ) kulandım suan windows 10 priwiev sürümü kurulu ve en kıral oyunuda oynuyom herseyde yapıyom (pc özelikleri :inter dual core 2(2,94 ghz) 4 gb ram ddr3 1 gb nvidia ekran kartı 320 gb hdd ve windows7 gibi de kasmıyo pcyi microsoftun xp ve 7 den sonraki en ii sürümü diye bilirim.bir bilgisayar tamircisi olarak.
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neyaptinabiya 5 yıl
ben windows 7 den memnunun fark yapmaz bunlar
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cagdas70 5 yıl neyaptinabiya
Yeniliğe açık olmak lazım. Yeni teknoloji de zarar getirmez.
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Ink 5 yıl
b*b*l*r* b*lon
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Srcn81 5 yıl
Gereksinim iyi olmuş.
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Lightr 5 yıl
Win8 olayı doğru olursa çok iyi olur
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Gece772 5 yıl
Win 10 yazılımsa hatalar boy gösterecek
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selmand 5 yıl
16 gb hdd alanı ne yahu
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gcb1903 5 yıl
Oyuncu değilseniz zaten sizi Windows'a bağlayan nedir?
Ama oyun içinse pc yapacak bir şey yok Windows şuan tekel ve her çıkanı indirip kurarız :D
Parayla değil ya.
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xense 5 yıl
şimdilik prevew ürünü deniyorum şimdilik beğendim. uzun zamandır beklediğim start menü dönmüş, kısayollar yerinde ve gayet iyi sanki 8.1'in geliştirilmiş hali. şimdilik başarılı buldum. 1$ gerçekçi fiyat değil. Aslında bir özür dileme versiyonu gibi buldum. ms hiç bir zaman müşteri deneyimlerini bu kadar önemsemedi. hız iyi win7 de olmayan ve aradığımız özellikler gelmiş. kurumsal pazar için birz daha win7 başlat menüsüne yaklaşır ise tutacağına ianıyorum.
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