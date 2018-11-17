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Windows 10'un e-posta uygulamasına reklam geliyor

Yazılım devi Microsoft, Windows 10 işletim sisteminde yüklü olarak gelen e-posta uygulamasına çok yakında reklam yerleştirmeye başlayacak. Konunun detayları haberimizde.
6 ay
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23
İşletim Sistemleri
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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E-postalarınızı okumak için Microsoft Windows 10 ile birlikte gelen, bilgisayarınızın varsayılan e-posta istemcisini kullanıyorsanız size pek de hoş olmayan bir haberimiz var. Microsoft çok yakında bu e-posta istemcisinde reklam yayınlamaya başlayacak.

Microsoft test yaptığını açıkladı

Windows haber sitesi Aggiornamenti Lumia tarafından tespit edilen bu özellik, dünyanın çeşitli ülkelerinde test edilmeye başlandı bile. Microsoft'un şirket blogundaki SSS'ye göre bunun bir deneme yayını olduğu lanse edilmiş olsa da, bu açıklamadan çok yakında Windows 10'da e-posta işlermlerimizi yaparken reklamlarla yüzleşeceğimiz anlamı çıkarabiliriz.
Microsoft'un kullanıcılar açısından can sıkan hamleleri sadece bu değil. Hatırlayacağınız üzere geçtiğimiz günlerde şirket sadece Windows 10'un tarayıcısını kullanmaları için kullanıcılarını pop-up pencerelerle uyarmış ve arama sonuçlarında da Edge tarayıcısını ilk sıraya koymuştu.

https://twitter.com/fxshaw/status/1063518498104664064 Yorum Yaz
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setcom_2000 6 ay en beğenilen
Madem reklamlar ile karşılaşacağız o zaman Windows'u ücretsiz yap. Temiz Windows kuruyorsun daha ilk başta hiç kullanmayacağın oyunlar yükleniyor. Microsoft iyice zıvanadan çıktı.
Madem reklamlar ile karşılaşacağız o zaman Windows'u ücretsiz yap. Temiz Windows kuruyorsun daha ilk başta hiç kullanmayacağın oyunlar yükleniyor. Microsoft iyi...
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snoppy 6 ay
Thunderbird - getthunderbird.com/...
Mailspring - getmailspring.com/...
oldukça güzel e-posta istemcileri var. Hiç gerek yok microsoft'unkini kullanmaya.
Thunderbird -getthunderbird.com/...Mailspring -getmailspring.com/...oldukça güzel e-posta istemcileri var. Hiç gerek yok microso...
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1 Yanıt Yanıtla +4
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matrix52 6 ay
Denek olarak kullanılmaya başlandık

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

edit: şaka gibi
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

edit2: muhteşem
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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DH Misafiri 6 ay
İyi ki win 7 kullanıyorum. Windows önünü keserse direk ubuntuya geçerim.
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DH Misafiri 6 ay
Kapitalizmin yan etkileri
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DH Misafiri 6 ay
Win7 den beri makyaj ve telemetri uygulamaları ile kişisel bilgilerin peşine düşmenin haricinde hiçbir yenilik ortaya koyamıyorlar. Windows10 umarım Microsoft'un çöküşü olur.
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9unkarekoku 6 ay
Xiaomi de yapıyor aynısını deli oluyorum, bir de zaten kapatılabiliyor diyor ya iyice uyuz oluyorum. Arkadaş bu ürünü parayla satmışsın kusura bakma ama reklam koyamazsın.
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6 ay
Kullanmak zorunda değiliz sonuçta...
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Bgrn7 6 ay
Gmail yada outlook ücretsiz web sürümünde de reklam var.
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setcom_2000 6 ay Bgrn7
Ne güzel söylemişsiniz, ücretsiz Web sürümünde diye. Microsoft ücretli sattığı işletim sisteminin içini reklamla dolduruyor. Bizim derdimiz o.
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bkaakco 6 ay
Yazık parası kalmamış herhalde, bir el atın arkadaşlar. (!)

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Turkforce 6 ay
İş ahlakı kalmamış hırstan ne yapacağı şaşırmış şirketin hamleleri.
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NoCommand 6 ay
önizleme sürümünde reklam aktif
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microsoft, windows 10 ve
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