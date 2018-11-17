Windows 10'un e-posta uygulamasına reklam geliyor

E-postalarınızı okumak için Microsoft Windows 10 ile birlikte gelen, bilgisayarınızın varsayılan e-posta istemcisini kullanıyorsanız size pek de hoş olmayan bir haberimiz var. Microsoft çok yakında bu e-posta istemcisinde reklam yayınlamaya başlayacak.

Microsoft test yaptığını açıkladı

Windows haber sitesi Aggiornamenti Lumia tarafından tespit edilen bu özellik, dünyanın çeşitli ülkelerinde test edilmeye başlandı bile. Microsoft'un şirket blogundaki SSS'ye göre bunun bir deneme yayını olduğu lanse edilmiş olsa da, bu açıklamadan çok yakında Windows 10'da e-posta işlermlerimizi yaparken reklamlarla yüzleşeceğimiz anlamı çıkarabiliriz.

https://twitter.com/fxshaw/status/1063518498104664064

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Microsoft'un kullanıcılar açısındansadece bu değil. Hatırlayacağınız üzere geçtiğimiz günlerde şirket sadecekullanmaları için kullanıcılarını pop-up pencerelerle uyarmış ve arama sonuçlarında datarayıcısını ilk sıraya koymuştu.