Huawei hedefi koydu: 2020’de Samsung’u geçip bir numara olacağız

Huawei'nin Tüketici İş Grubu CEO'su Richard Yu, oldukça iddialı bir açıklama yaparak yakında dünyanın bir numaralı telefon üreticisi olabileceklerini söyledi. CNBC'ye konuşan Yu, Huawei'nin 2020'de Samsung'u geçmeyi umduğunu ifade ederk "Gelecek yıl, bir numaraya çok yakın olacağız, belki de Samsung ile eşit olacağız. Ve en az bir yıl sonra belki 2020 yılı için bir numara olma şansımız var" dedi.

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Samsung şu anda dünyanın en büyük telefon üreticisi konumunda. Huawei ise Güney Koreli şirketin bayağı bir gerisinde. Yu, Huawei'nin risk alma konusunda gösterdiği cesaret sayesinde 2010'daki 90 dolarlık IDEOS marka akıllı telefondan, 1.000 doların üzerinde fiyat etiketi taşıyan üç arka kameralı Mate 20 Pro amiral gemisini çıkaracak seviyeye hızla yükseldiğini düşünüyor.

Huawei'nin Samsung'u geçmesi kolay görünmüyor

Deneyimli yönetici 5G özellikli bir cihazın yanı sıra katlanabilir telefon üzerinde çalıştıklarını söyledi. Bununla birlikte artırılmış gerçeklik (AR) teknolojisi ile güçlendirilmiş bir akıllı gözlük geliştirdiklerini ifade etti. Huawei ayrıca yapay zekanın (AI) da şirketi ileriye taşımaya yardımcı olacağına inanıyor.

Samsung, akıllı telefon pazarında güçlü bir rakip. Counterpoint şirketinin araştırma direktörü Neil Shah'a göre, Huawei'nin Samsung'u geçebilmesi için çeyrek başına 30 milyon ila 40 milyon arasında daha fazla cihaz satması gerekecek. Yani Güney Koreli şirketin birincilik tahtından indirmek hiç de öyle kolay değil.

https://www.cnbc.com/2018/11/16/huawei-aims-to-overtake-samsung-as-no-1-smartphone-player-by-2020.html