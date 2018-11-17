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Huawei hedefi koydu: 2020’de Samsung’u geçip bir numara olacağız

Teknoloji devi Huawei'nin Tüketici İş Grubu CEO’su Richard Yu, 2020'de dünyanın bir numaralı telefon üreticisi olabileceklerini söyledi. Ancak Samsung'u tahtından indirebilmek hiç de öyle kolay değil.
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Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Huawei'nin Tüketici İş Grubu CEO'su Richard Yu, oldukça iddialı bir açıklama yaparak yakında dünyanın bir numaralı telefon üreticisi olabileceklerini söyledi. CNBC'ye konuşan Yu, Huawei'nin 2020'de Samsung'u geçmeyi umduğunu ifade ederk "Gelecek yıl, bir numaraya çok yakın olacağız, belki de Samsung ile eşit olacağız. Ve en az bir yıl sonra belki 2020 yılı için bir numara olma şansımız var" dedi.
Ayrıca Bkz. "Apple kendi hücresel modemini geliştirmek için çalışmalara başladı"
Samsung şu anda dünyanın en büyük telefon üreticisi konumunda. Huawei ise Güney Koreli şirketin bayağı bir gerisinde. Yu, Huawei'nin risk alma konusunda gösterdiği cesaret sayesinde 2010'daki 90 dolarlık IDEOS marka akıllı telefondan, 1.000 doların üzerinde fiyat etiketi taşıyan üç arka kameralı Mate 20 Pro amiral gemisini çıkaracak seviyeye hızla yükseldiğini düşünüyor.

Huawei'nin Samsung'u geçmesi kolay görünmüyor

Deneyimli yönetici 5G özellikli bir cihazın yanı sıra katlanabilir telefon üzerinde çalıştıklarını söyledi. Bununla birlikte artırılmış gerçeklik (AR) teknolojisi ile güçlendirilmiş bir akıllı gözlük geliştirdiklerini ifade etti. Huawei ayrıca yapay zekanın (AI) da şirketi ileriye taşımaya yardımcı olacağına inanıyor.
Samsung, akıllı telefon pazarında güçlü bir rakip. Counterpoint şirketinin araştırma direktörü Neil Shah'a göre, Huawei'nin Samsung'u geçebilmesi için çeyrek başına 30 milyon ila 40 milyon arasında daha fazla cihaz satması gerekecek. Yani Güney Koreli şirketin birincilik tahtından indirmek hiç de öyle kolay değil.

https://www.cnbc.com/2018/11/16/huawei-aims-to-overtake-samsung-as-no-1-smartphone-player-by-2020.html Yorum Yaz
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Xtrud 6 ay
Samsung'u No.1 yapan J7 Prime gibi çöp telefonlar hiç gerek yok... Onurunla 2. kal.
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mu5tafa 6 ay en beğenilen
Mate 20 pro şu an s9 plus dan pahalı. Düşünsenize 8 bin TL veriyorsunuz telefonunun markası Huawei. Dolar düşüyor Huawei çıkıyor nedense..
3 Yanıt Yanıtla +21
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shkoksal 6 ay Xloud
S9+ P20 Pro’dan kat be kat üstün bir cihaz. Hem tasarım olarak hem de işlemci kalitesi olarak. Fiyat olarak da daha ucuz diye biliyorum Samsung’u.
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abboww 5 ay
Samsung bir kült ve tahtindan edemezsiniz saman alevi gibi huawei yakinda söner;)
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Technotronic 6 ay
Ideos X5 ten nerelere geldi huawei
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birvarmışbiryokmuş 6 ay
O iğrenç çentik tasarımı ve fiyat politikası ile mi
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badmobil 6 ay
Bu fiyatlarla çok zor.
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Tommy Shelby 6 ay
Yavaş geçsin
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Ohol Oula 6 ay
Ah ulan 4 senedir kullandığım Zenfone 5'in babası Asus 1. olsa olmaz mı?
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diemcizone 6 ay
Huawei, Xiaomi den hiç yumruk yememiş kendi yumruğunu çelikten sanıyor. Xiaomi yumruk manyağı eder.
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K_Spartakus 6 ay
Bence mümkün olabilir, çünkü diğer Çin markaları da her geçen gün zamzung'un pastasından pay almaya devam ediyor.
Kimin lider olduğu önemli değil, önemli olan uygun fiyatlı yüksek performanslı telefonları tüketiciye verebilmek.
Ve Huawei'nin P20 program modeli için söylenen sözler Türkiye için geçerli, döviz kuru etkisi yüzünden uygulanan politikalar bütün dünya satışları içinde ne kadar önemli olur bilemem.
Tabii ki zamzung'un ve epıl'ın artık anti patik gelmeye başlaması bu işi iyice hızlandırabilir.
En azından ben böyle düşünüyorum.
İyi pazarlar.
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ibodh 6 ay
Geçmesi için az model Samsunga göre düşük fiyat uygulaması gerekir.
P20 pro s9+ dan pahalı olamaz!!
Samsung ta
S serisi amiral ana model
Note serisi daha profesyonel ✏️ kalemli
C performans üstü
A performans
J başlangıç modelleri var
Huawei en az 5 serisi olmalı veya
Ucuz modeller (2-3 GB ram 16/32 GB)
Performans (3-4-6 GB ram 32/64 gb)
Profesyonel (6-8 GB ram-64/128 GB hafıza) olmalı
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Lithaunans 6 ay ibodh
Selamlar hocam a ve c'ye performans serisi yazmışsınız biraz komik olmuş çünkü meseleye huawei ve samsung yönünden bakmamak lazım sadece daha iyi performans serileri var. Ayrıca samsung'ta serileri önümüzdeki sene 2019'da azaltmış olacak m,a,s,note olacak neden huawei bu şartlarda seri sayısını arttırsın ki
Ayrıca nokianın zaten iphone karşısında başarısız olma mevzusunu biliyorsunuzdur biri 150 model birden çıkartırken diğeri 1/2 düzgün modelle devam
Çinliler bu hatayı yaparsa kaybederler benim görüşüm halka inebilen kazanır nedir bu donanımı üzmeyen, garantisi iyi ve iyi tasarım huawei bazı noktalarda önde ama samsungun "atı alan üsküdarı geçti" durumu var samsung kendini düzeltmezse kaybeder diye düşünüyorum. Yeni dönemde yeni hafif yazılım,full hd ekran,güncelleme desteğini ve biraz daha iyi gpu'lu donanımı m ve a serisinde sağlarsa kalıbını doldurur ama s ve note ile kalırsa avucunu yalar.
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javaprof 6 ay
kore her zaman türkler için çinden ve amerikadan iyidir.koreliler bize özel fiyat yapar ama diğerleri gözünüzün yaşına bakmaz.
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