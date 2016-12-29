Windows 10'da "Ölümcül Yeşil Ekran" dönemi başladı

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Hepimiz BSOD (Blue Screen of Death) olarak adlandırılan Ölümcül Mavi Ekran hatasını biliyoruz ancak geçenlerde bazı kullanıcılar bu süper sinir bozucu hata mesajının yeni bir versiyonunu gördüler. GSOD (Green Screen of Death) olarak adlandırılan Ölümcül Yeşil Ekran hatası Windows 10'un 14997 numaralı yapısıyla ilk kez ortaya çıkmış durumda.
Windows Kurumsal Geliştirme Platformundan üst düzey program yöneticisi Matthijs Hoekstra, 28 Aralık tarihinde Twitter üzerinden Windows 10 yapı 14997'de hiç kimsenin fark etmediği yeni bir şey olduğunu söyledi. Deneyimli yönetici durumu biraz da tiye alarak "büyük değişim" olarak lanse etti. Kullanıcılar Xbox ile başlayan ve Project Astoria ile biten birçok yenilikten bahsetseler de Hoekstra aynı gün bunun yeşille ilgili olduğunu ortaya koyan ipuçları verdi.Ayrıca Bkz. "Tesla'nın Otomatik Pilot'u karla kaplı yolda nasıl bir performans sergiliyor?"
Yeşil ekran hatası sonunda @Chris123NT isimli kullanıcı tarafından yayınlanan ekran görüntüsü ile ortaya çıkarıldı. Matthijs, renk farkının dışında mavi ekran hatasıyla tamamen aynı görünüme sahip olan GSOD hatasının Insider yapıları için özel olarak oluşturulduğunu açıkladı. Aynı Ölümcül Yeşil Ekran büyük ihtimalle Ocak ayında gelmes beklenen genel kullanıma açık Insider yapılarının bir parçası olacak. Bu nedenle Insider programına kayıtlı üyeler yeşil ekranla karşılaşmaya hazırlıklı olmalılar.
https://twitter.com/mahoekst/status/813848362285838336 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Iobit ASC ya da geçmişte nice ünlü bu tür programlar kullandıysam format atmak zorunda kaldım.
Şu anda microsoft tarafından bile "Bilinen yayımcı" ama Iobit zamanında hırsızdı, Malwarebytes'ın veri tabanını çalıyordu:
doctus.org/...
Oradaki bazı resimler gitti ama olay aynı: Bir dönem "Spayware Terminator" programı ünlüydü ülkemizde ama onun da geçmişinin olumsuz olduğu öğrenildi ve bitti.
Şimdi, Iobit ASC 10.0 programını siliyorum, neden mi?
Öncelikle 1 yıllık dediler ama 15 gün sonra "güncelleme var" dediklerinde para istediklerini gördüm. "10.01" istiyorsanız para virin.
Canın cehenneme, siliyorum seni şimdi
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windows 10, mavi ekran ve