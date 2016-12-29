Windows 10'da "Ölümcül Yeşil Ekran" dönemi başladı

Hepimiz BSOD (Blue Screen of Death) olarak adlandırılan Ölümcül Mavi Ekran hatasını biliyoruz ancak geçenlerde bazı kullanıcılar bu süper sinir bozucu hata mesajının yeni bir versiyonunu gördüler. GSOD (Green Screen of Death) olarak adlandırılan Ölümcül Yeşil Ekran hatası Windows 10'un 14997 numaralı yapısıyla ilk kez ortaya çıkmış durumda.

Matthijs Hoekstra, 28 Aralık tarihinde Twitter üzerinden Windows 10 yapı 14997'de hiç kimsenin fark etmediği yeni bir şey olduğunu söyledi. Deneyimli yönetici durumu biraz da tiye alarak "büyük değişim" olarak lanse etti. Kullanıcılar Xbox ile başlayan ve Project Astoria ile biten birçok yenilikten bahsetseler de Hoekstra aynı gün bunun yeşille ilgili olduğunu ortaya koyan ipuçları verdi. Windows Kurumsal Geliştirme Platformundan üst düzey program yöneticisi, 28 Aralık tarihinde TwitterWindows 10 yapı 14997'de hiç kimsenin fark etmediği yeni bir şey olduğunu söyledi. Deneyimli yönetici durumu biraz da tiye alarak "" olarak lanse etti. Kullanıcılarile başlayan veile biten birçok yenilikten bahsetseler de Hoekstra aynı gün bununolduğunu ortaya koyan ipuçları verdi.

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@Chris123NT isimli kullanıcı tarafından yayınlanan ekran görüntüsü ile ortaya çıkarıldı. Matthijs, renk farkının dışında mavi ekran hatasıyla tamamen aynı görünüme sahip olan GSOD hatasının Insider yapıları için özel olarak oluşturulduğunu açıkladı. Aynı Ölümcül Yeşil Ekran büyük ihtimalle Ocak ayında gelmes beklenen genel kullanıma açık Insider yapılarının bir parçası olacak. Bu nedenle Insider programına kayıtlı üyeler yeşil ekranla karşılaşmaya hazırlıklı olmalılar. Yeşil ekran hatası sonundaisimli kullanıcı tarafından yayınlananile ortaya çıkarıldı. Matthijs, renk farkının dışında mavi ekran hatasıyla tamamen aynı görünüme sahip olan GSOD hatasınınolarak oluşturulduğunu açıkladı. Aynı Ölümcül Yeşil Ekran büyük ihtimalle Ocak ayında gelmes beklenen genel kullanıma açık Insider yapılarının bir parçası olacak. Bu nedenle Insider programına kayıtlı üyelerkarşılaşmaya hazırlıklı olmalılar.

https://twitter.com/mahoekst/status/813848362285838336