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Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Tesla'nın Otomatik Pilot'u karla kaplı yolda nasıl bir performans sergiliyor?

Tesla sahibi çoğu sürücü ilk kez karlı yollarda sürüş deneyimi yaşıyorlar. Yayınlanan yeni bir video Otomatik Pilot'un kardan görünmeyen şeritlere rağmen otomobile yön verebildiğini ortaya koyuyor.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Otomobil Teknolojileri
Onur Seven
Haber Editörü
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Kuzey Amerika'daki son kar fırtınalarıyla birlikte bazı Tesla sahipleri ilk defa karlı yollarda Otomatik Pilot (Autopilot) tecrübesini yaşıyorlar. Bu durum aynı zamanda yoldaki şeritlerin kaybolmasına rağmen araçlardaki Autosteer modunun direksiyonunu başarıyla yönlendirdiğini de ortaya koymuş durumda.
Otomatik Pilot, bu koşullarda kullanılmak üzere tasarlanmamış ve halen bu şartlarda devreye sokulması önerilmiyor. Ancak yoldaki şeritlerin kaybolması durumunda bile çalışmaya devam edebilmek üzere geliştirilmiş durumda. İlk Autopilot güncellemesinin ardından, CEO Elon Musk, Los Angeles'taki 405'de bu konuda bir örnek vermişti.
Şirket o zamandan beri sistemi geliştiriyor ve en yeni sürümler, karlı yollar da dahil olmak üzere, şeritlerin kaybolduğu ve silindiği durumlarda iyi performans gösteriyor. Bir Model S sahibi tarafından paylaşılan yeni bir video, Autosteer'in yoldaki şeritleri tespit ettiğini ve önünde referans alabileceği bir araç bulunmamasına rağmen otomobili yolda tuttuğunu gösteriyor.
Ayrıca Bkz. "Samsung Exynos 8895 yonga setinin özellikleri sızdırıldı"
Gösterge panelinde Otomatik Pilot'un kaldırım kenarlarını bir şerit göstergesi olarak algıladığı ancak buna rağmen "Kontrolü Al" uyarısı vermediği görülüyor. Öte yandan Tesla'nın birinci nesil Autopilot'unun, ikinci nesil Autopilot'ta yer alan trifokal ön kameraya veya 'Tesla Vision' görüntü işleme sistemine sahip olmadan bunu nasıl yapabileceği konusunda bazı spekülasyonlar var.
Genellikle AutoPilot'daki kilit nokta sahip olunan verilerdir. Tesla, araç filosunu kullanarak yüksek çözünürlüklü haritalar inşa ediyor ve bu haritalar aracın GPS ve atalet ölçüm birimi (IMU) verilerine dayanarak konumlanmasına yardımcı olabilir. Ancak bu haritaların, özellikle Avrupa'da ve Çin'de kullanılmasına ilişkin bazı kısıtlamalar var.
Yine de Otomatik Pilot'un şeritlerin silindiği veya kaybolduğu yollarda kullanılması önerilmiyor. Bu ancak ikinci nesil Otopilot, 4. ve 5. seviye otonomiye ulaşmaya hazır olduğunda mümkün olabilecek. Karlı yollardaki Autopilot performansını görmek için aşağıda yer alan videoyu izleyebilirsiniz.

https://www.youtube.com/watch?v=qu3ZuNjQMcQ Yorum Yaz
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viper17 2 yıl en beğenilen zotacing
zotacing
Tesla otomobil firması değil ki, adamlar oyuncak gibi bir şey üretme derdindeler. Yok kendi kendine giden, yok otomatik pilot. Bunlar çok saçma ve gereksiz özellikler, adamlar otomobil dışında robot vâri bir ürün üretme derdindeler.
Otomobil bölümüne Tesla konuları açılmamasını öneriyorum.

Milyonlarca insanın seyahat ettiği uçaklarda oyuncak o zaman. Gereksiz olan bir şey varsa yeniliklere kapalı insanlardır/düşüncelerdir.
Otomobil bölümündeki Tesla konularına mesaj atmamanı öneriyorum.
zotacingTesla otomobil firması değil ki, adamlar oyuncak gibi bir şey üretme derdindeler. Yok kendi kendine giden, yok otomatik pilot. Bunlar...
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1 Yanıt Yanıtla +94
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Virtual Reality 2 yıl zotacing
Orijinalden alıntı: zotacing
Tesla otomobil firması değil ki, adamlar oyuncak gibi bir şey üretme derdindeler. Yok kendi kendine giden, yok otomatik pilot. Bunlar çok saçma ve gereksiz özellikler, adamlar otomobil dışında robot vâri bir ürün üretme derdindeler.
Otomobil bölümüne Tesla konuları açılmamasını öneriyorum.
Edit: Teknoloji ve gelişim ile alakası yoktur Tesla'nın, ülkemizin durumu budur vs... gibi saçma sapan hedef saptırmaya girmeyelim.
Tesla 2 saatte full dolan batarya ile 1000km menzil yapsın, hepimiz destekleyelim.
Menzil sorununu çözmeden bu tarz işe yaramayacak özellikleri eleştirmek gayet yerindedir.

Gün gelecek arabana telefonundan konum göndereceksin araban seni almaya gelecek. Diğer aile bireyleri veya şirket çalışanlarıda aynı şekilde kullanacak. Böylece, 1 aileye 1 araba yetecek. 10 araba gereken bir şirkete de 4 araba yetecek.

Bu ne demek oluyor;

-Daha az araba ihtitacı = Bireyin daha az para harcaması, dolayısıyla paraya daha az bağımlılık ve suç oranlarının düşmesi demek.

-Daha az araba ihtiyacı = Gereksiz gürültülerden arınmış daha sessiz şehirler. Daha sessiz bir dünya demek.

-Daha az araba ihtiyacı = Havası daha temiz şehirler, oksijen kalitesi daha yüksek bir dünya demek.

-Daha az araba ihtiyacı = Ozon tabakasının daha az delindiği ve küresel ısınmanın ciddi anlamda önüne geçildiği bir dünya demek.

-Daha az araba ihtiyacı = Daha güvenli trafik, daha az trafik kazaları ve insan hayatının daha uzun olduğu bir dünya demek.

Otonom arabaların, engelliler ve yaşlılar için bir devrim, bir umut olduğundan hiç bahsetmiyorum bile.

Daha sayarım da, şimdilik bu kadar yeter.
Orijinalden alıntı: zotacingTesla otomobil firması değil ki, adamlar oyuncak gibi bir şey üretme derdindeler. Yok kendi kendine giden, yok otomatik pil...
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1 Yanıt Yanıtla +20
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odyssa 2 yıl
2030 yılında türkiyede tamamen otonom sürüşe sahip araçları kullanabilecek duruma gelmeyi hayal ediyorum. nasıl bir prosedür olur bilmiyorum ama görme engelliyim ve tamamen otonom araçlar olduğunda telefonumla control edebileceğim beni istediğim yere götürebilecek bir araç çok keyifli olacaktır.
2030 yılında türkiyede tamamen otonom sürüşe sahip araçları kullanabilecek duruma gelmeyi hayal ediyorum. nasıl bir prosedür olur bilmiyorum ama görme engelliyi...
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DH Misafiri 4 ay
Yol çizgileri üzerinde çalışmaları gerekir bence. karla veya başka türlü kaplanmış olsa bile. Yol çizgilerine uygulanabilecek bir malzeme ile röntgen gibi ultrason veya radarla belirleyebilir mesela. Araç ile birlikte işaretlerin ve yol çizgilerinin de çiplerle donatılarak okunabilmesi sağlanabilir. O zaman tam otonom sistem sağlanabilir.
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vjdrsjejv 2 yıl
Arada sanki sağa kayar gibi oluyor ama o manuelde de olan bir şey
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D.Baran 2 yıl
Kimin ne dediğinin,ne yaptığının pek önemi yok,Galileo'yu hatırlayalım; "Eppur si muove."
Dünya yinede dönüyor.
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sadri.abi 2 yıl
Vurmayın adam öldü
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kadirirdem 2 yıl
Budur abi gerçek araba budur Helal Olsun Tesla...
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Experimentation 2 yıl
çok yavaş gidiyor ya
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Deeper 2 yıl
Araç sanırım burada şerit olmadığından şeridi takip yerine sağ taraftaki kaldırımı ya da kar tümseğini takip ediyor. Oraya çok yaklaşmadan, mesafesini koruyarak devam ediyor.
Ancak yine de geliştirme aşamasında olduğundan, otopilotu karda, şeritin görünmediği, silindiği durumlarda kullanmayın demiş üretici, bence gayet mantıklı, zamanı geldiğinde daha iyi geliştirileceğini düşünüyorum.
Bu arada, sayfadaki diğer tartışmaları gereksiz buluyorum, bu bir "otomobildir", bu başlığın da yeri burasıdır bence.
Oyuncak demiş arkadaş bu araç için, tek bataryayla 1000 km gitsin falan da demiş :) Vallahi ben tek depo yakıtla 1000 km çok az gidebiliyorum bu 1,
2. si, hangi araç, telefon, bilgisayar ilk çıktığı anda mükemmel hale geliyor ya da hangisi gelişimini durduruyor? İyi o zaman tüm üreticiler desinler ki "ya biz halen mükemmeli bulamadık o yüzden piyasaya araç çıkarmayacağız"
Sizin herhalde AR-GE denen bölümden haberiniz yok :) Bu bölümün işlemesi için para lazım, para da anca piyasaya çıkardığınız araçlarla olur, deneme yanılmayla olur, zamanla olur. İşte o zaman süresince de insanların ihtiyaçlarını karşılamak için mevcut teknolojiler kullanılır, yenisi geldiğinde de yerine yenisi konulur. Kapitalist bir düzen yerine kaynak bazlı bir ekonomi olsaydı da bu olurdu merak etmeyin :)
Tesla'yı merakla takip etmeye devam ediyoruz, umarım 2020'ye kadar bizim otomobillerimiz de 400-600 km menzile çıkarlar ;)
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Selçuk ALAGÖZ 2 yıl
100 yıllık otomobil teknolojisini adamlar kökten değiştiriyor. Hem içten yanmalı motorlar terk ediliyor, hemde kendi kendine giden otomobil yapıyorlar. Ve bu haberi önemsiz diye nitelendiren, bu gelişmeye gereksiz diye yorum yapan insanlar görüyorum.
Gereksiz olan şey bence Tesla değil, gelişime, bilime kapalı olan zihniyetler..
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Katalikitci 2 yıl
Şu editörlere para toplayıp birer tesla alalım da sussunlar. Hergün forumda tesla haberi görmekten sıkıldım yeni bir özellik falan gelse haber yapılır da yapılacak haber bulamayınca habire tesla haberi yapılmaz ki...
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Tamarak 2 yıl Katalikitci
Katalikitci
Şu editörlere para toplayıp birer tesla alalım da sussunlar. Hergün forumda tesla haberi görmekten sıkıldım yeni bir özellik falan gelse haber yapılır da yapılacak haber bulamayınca habire tesla haberi yapılmaz ki...

Otomobil sektöründe bir devrime tanıklık ettiğinizin farkında değilsiniz. Ben çocuklarımın/torunlarımın nasıl bir dünyada yaşayacağını merak ediyorum. Bu haberler beni ilgilendiriyor.
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alemburda34 2 yıl
Artik 2si1 de bu hafta kesin bir tesla haberi var
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