Tesla'nın Otomatik Pilot'u karla kaplı yolda nasıl bir performans sergiliyor?

Kuzey Amerika'daki son kar fırtınalarıyla birlikte bazı Tesla sahipleri ilk defa karlı yollarda Otomatik Pilot (Autopilot) tecrübesini yaşıyorlar. Bu durum aynı zamanda yoldaki şeritlerin kaybolmasına rağmen araçlardaki Autosteer modunun direksiyonunu başarıyla yönlendirdiğini de ortaya koymuş durumda.

Otomatik Pilot, bu koşullarda kullanılmak üzere tasarlanmamış ve halen bu şartlarda devreye sokulması önerilmiyor. Ancak yoldaki şeritlerin kaybolması durumunda bile çalışmaya devam edebilmek üzere geliştirilmiş durumda. İlk Autopilot güncellemesinin ardından, CEO Elon Musk, Los Angeles'taki 405'de bu konuda bir örnek vermişti.

Şirket o zamandan beri sistemi geliştiriyor ve en yeni sürümler, karlı yollar da dahil olmak üzere, şeritlerin kaybolduğu ve silindiği durumlarda iyi performans gösteriyor. Bir Model S sahibi tarafından paylaşılan yeni bir video, Autosteer'in yoldaki şeritleri tespit ettiğini ve önünde referans alabileceği bir araç bulunmamasına rağmen otomobili yolda tuttuğunu gösteriyor.

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Gösterge panelinde Otomatik Pilot'un kaldırım kenarlarını bir şerit göstergesi olarak algıladığı ancak buna rağmen "Kontrolü Al" uyarısı vermediği görülüyor. Öte yandan Tesla'nın birinci nesil Autopilot'unun, ikinci nesil Autopilot'ta yer alan trifokal ön kameraya veya 'Tesla Vision' görüntü işleme sistemine sahip olmadan bunu nasıl yapabileceği konusunda bazı spekülasyonlar var.

Genellikle AutoPilot'daki kilit nokta sahip olunan verilerdir. Tesla, araç filosunu kullanarak yüksek çözünürlüklü haritalar inşa ediyor ve bu haritalar aracın GPS ve atalet ölçüm birimi (IMU) verilerine dayanarak konumlanmasına yardımcı olabilir. Ancak bu haritaların, özellikle Avrupa'da ve Çin'de kullanılmasına ilişkin bazı kısıtlamalar var.

Yine de Otomatik Pilot'un şeritlerin silindiği veya kaybolduğu yollarda kullanılması önerilmiyor. Bu ancak ikinci nesil Otopilot, 4. ve 5. seviye otonomiye ulaşmaya hazır olduğunda mümkün olabilecek. Karlı yollardaki Autopilot performansını görmek için aşağıda yer alan videoyu izleyebilirsiniz.

https://www.youtube.com/watch?v=qu3ZuNjQMcQ