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Windows 10'lu Alcatel Idol 4 Pro internete sızdırıldı

Alcatel'in Windows 10 mobil ekosistemindeki varlığını güçlendirecek olan Idol 4 Pro akıllı telefon modelinin, muhtemel özellikleri ve görseli internete sızdırıldı.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
2,3b
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6
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Bir süredir Alcatel'in Snapdragon 820 yonga seti taşıyan Idol 4 Pro adında Windows 10 işletim sistemi bir akıllı telefon geliştireceği konuşuluyordu. Gelen son bilgiler, cihazın daha çok orta seviyeye hitap eden tarzda olacağını gösteriyor.

Evleaks tarafından sızdırılan bilgilere göre, yeni cihaz Alcatel Idol 4S modelini temel alacak. MWC 2016 fuarında tanıtılan Alcatel Idol 4S modelinde, 5.5 inçlik 2K ekran, Snapdragon 652 yonga seti, 3GB RAM, 32GB artırılabilir kapasite, metal kasa, 3000mAH kapasiteli batarya, LED flaşlı ön kamera gibi ayrıntılar yer alıyor.

Ayrıca Bkz. "HTC 10 kamerası bir ilke imza atacak"
Alcatel Idol 4 Pro modeli de aynı konfigürasyon üzerine inşa edilecek. Sızan görselden de bu açıkça anlaşılıyor. Böylece aynı konfigürasyonda Alcatel'in hem Android 6.0 hem de Windows 10 işletim sistemi seçenekleri bulunacak. Ayrıca cihazın harici ekranlara arayüzü yansıtabilen Continuum desteği olacağını da belirtelim. Alcatel'in önümüzdeki aylarda bir lansman yapacağı tahmin ediliyor.
 

http://www.phonearena.com/news/Windows-10-based-Alcatel-Idol-4-Pro-leaks-out-resembles-the-Idol-4S_id79348 Yorum Yaz
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General. 3 yıl
Şuan L930 kullanıyorum sistem tıkır tıkır işliyor, Ms yazılım konusunda biraz atik olsa ve saçma katı kurallarından vazgeçse Wp'nin önü açık.İmkan, altyapı hepsi var ama ciddiyet yok.
Şuan L930 kullanıyorum sistem tıkır tıkır işliyor, Ms yazılım konusunda biraz atik olsa ve saçma katı kurallarından vazgeçse Wp'nin önü açık.İmkan, altyapı hep...
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ssbrutality 3 yıl en beğenilen
Hp Elite den sonra bu da mükemmel görünüyor
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0MG90 3 yıl
Tasarım cidden iyi duruyor
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smart1978 3 yıl
Pro modeli olabilirlik adina 1080P ekran ve Snapdragon 820 ile gelebilirmis kaynakta oyle ifade ediliyor .
O zaman cihaz ucar ...
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ahmetaksoy1985 3 yıl
Ben de Lumia 930 kullanıyorum. Aynen Windows 10 güzel oldu ve biraz daha hata gidermeleri yaparlarsa çok stabil hale gelecek. Microsoft mobile geç girmesinin sıkıntısını yaşıyor. Oysa ilk tablet pc'yi Microsoft tanıtmıştı. O zaman XP yerine dokunmatik uyumlu işletim sistemiyle gelselerdi belki de şu anda durum çok farklı olurdu. Ayrıca Windows Phone 7, 8 ve 10 geçişleri de zaman kaybettirdi. 7'den 8'e geçişte NT çekirdeğine geçiş yaşandı. Windows 10'a geçerken arayüz büyük oranda yenilendi. Bence Tile (kutucuk) ve ikon modları arasında geçiş olsaydı iyi olurdu. Çünkü genel kullanıcı ikonlardan oluşan menü tasarımına alıştı. Belki ilerde böyle bir yenilik getirirler. Uygulamalara özel arayüz ise yerli yerine oturdu. Gene ileride tasarımsal olarak değişiklikler olabilir. Windows 10'un yerine yeni bir işletim sistemi gelmeyeceğine göre artık kökten değişiklik olmayacak güncellemelerle yenilikler gelen bir işletim sistemi olacak. Geçişlerdeki zaman kaybı yaşanmayacak. O nedenle masaüstünün de gücünü katarak uygulama mağazasının gelişmesi hızlanacaktır. Windows uygulama departmanına bütçe ayırmak istemeyen firmalar için de Islandwood (Ios) köprüsü sunulacak. Kısa vadede belki az talep olacak ama Windows 10 oturduktan sonra yazılım firmaları bir bir uygulamalarını getirecektir.
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General. 3 yıl ahmetaksoy1985
Bende senin gibi düşünüyorum, bana göre Wp bundan sonra daha hızlı gelişecek.
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ssbrutality 3 yıl en beğenilen
Hp Elite den sonra bu da mükemmel görünüyor
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General. 3 yıl
Şuan L930 kullanıyorum sistem tıkır tıkır işliyor, Ms yazılım konusunda biraz atik olsa ve saçma katı kurallarından vazgeçse Wp'nin önü açık.İmkan, altyapı hepsi var ama ciddiyet yok.
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