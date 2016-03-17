Windows 10'lu Alcatel Idol 4 Pro internete sızdırıldı

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Bir süredir Alcatel'in Snapdragon 820 yonga seti taşıyan Idol 4 Pro adında Windows 10 işletim sistemi bir akıllı telefon geliştireceği konuşuluyordu. Gelen son bilgiler, cihazın daha çok orta seviyeye hitap eden tarzda olacağını gösteriyor.
Evleaks tarafından sızdırılan bilgilere göre, yeni cihaz Alcatel Idol 4S modelini temel alacak. MWC 2016 fuarında tanıtılan Alcatel Idol 4S modelinde, 5.5 inçlik 2K ekran, Snapdragon 652 yonga seti, 3GB RAM, 32GB artırılabilir kapasite, metal kasa, 3000mAH kapasiteli batarya, LED flaşlı ön kamera gibi ayrıntılar yer alıyor.
Ayrıca Bkz. "HTC 10 kamerası bir ilke imza atacak"
Alcatel Idol 4 Pro modeli de aynı konfigürasyon üzerine inşa edilecek. Sızan görselden de bu açıkça anlaşılıyor. Böylece aynı konfigürasyonda Alcatel'in hem Android 6.0 hem de Windows 10 işletim sistemi seçenekleri bulunacak. Ayrıca cihazın harici ekranlara arayüzü yansıtabilen Continuum desteği olacağını da belirtelim. Alcatel'in önümüzdeki aylarda bir lansman yapacağı tahmin ediliyor.
Evleaks tarafından sızdırılan bilgilere göre, yeni cihaz Alcatel Idol 4S modelini temel alacak. MWC 2016 fuarında tanıtılan Alcatel Idol 4S modelinde, 5.5 inçlik 2K ekran, Snapdragon 652 yonga seti, 3GB RAM, 32GB artırılabilir kapasite, metal kasa, 3000mAH kapasiteli batarya, LED flaşlı ön kamera gibi ayrıntılar yer alıyor.
Ayrıca Bkz. "HTC 10 kamerası bir ilke imza atacak"
Alcatel Idol 4 Pro modeli de aynı konfigürasyon üzerine inşa edilecek. Sızan görselden de bu açıkça anlaşılıyor. Böylece aynı konfigürasyonda Alcatel'in hem Android 6.0 hem de Windows 10 işletim sistemi seçenekleri bulunacak. Ayrıca cihazın harici ekranlara arayüzü yansıtabilen Continuum desteği olacağını da belirtelim. Alcatel'in önümüzdeki aylarda bir lansman yapacağı tahmin ediliyor.
http://www.phonearena.com/news/Windows-10-based-Alcatel-Idol-4-Pro-leaks-out-resembles-the-Idol-4S_id79348 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
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