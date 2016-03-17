Windows 10'lu Alcatel Idol 4 Pro internete sızdırıldı

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"HTC 10 kamerası bir ilke imza atacak"

Bir süredir'inyonga seti taşıyanadında Windows 10 işletim sistemi bir akıllı telefon geliştireceği konuşuluyordu. Gelen son bilgiler, cihazın daha çok orta seviyeye hitap eden tarzda olacağını gösteriyor.Evleaks tarafından sızdırılan bilgilere göre, yeni cihazmodelini temel alacak.fuarında tanıtılan Alcatel Idol 4S modelinde, 5.5 inçlik 2K ekran,yonga seti, 3GB RAM, 32GB artırılabilir kapasite, metal kasa, 3000mAH kapasiteli batarya, LED flaşlı ön kamera gibi ayrıntılar yer alıyor.Alcatel Idol 4 Pro modeli de aynı konfigürasyon üzerine inşa edilecek. Sızan görselden de bu açıkça anlaşılıyor. Böylece aynı konfigürasyonda Alcatel'in hem Android 6.0 hem de Windows 10 işletim sistemi seçenekleri bulunacak. Ayrıca cihazın harici ekranlara arayüzü yansıtabilen Continuum desteği olacağını da belirtelim. Alcatel'in önümüzdeki aylarda bir lansman yapacağı tahmin ediliyor.