iQOO Neo 10 Pro+ yüksek performans ve 120W şarj desteğiyle geliyor

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iQOO, yeni amiral gemisi modeli Neo 10 Pro+ için hazırlıklarını hızlandırdı. Cihazın bu ay içinde tanıtılması bekleniyor ve sızdırılan teknik özellikler, Neo serisinin çıtayı bir kez daha yukarı taşıyacağını gösteriyor. Neo 10 Pro+’ın model numarasının V2463A olduğu ifade edilirken, cihaz kısa süre önce Geekbench ve Çin’in 3C sertifikasyon platformlarında da kendini gösterdi.

Neo 10 Pro+’ın en dikkat çeken özelliklerinden biri Snapdragon 8 Elite işlemcisiyle gelmesi. Bu güçlü işlemciye 12 GB RAM ve Android 15 işletim sistemi eşlik ediyor. Ekran tarafında ise 6.82 inç büyüklüğünde, düz yapılı OLED bir panel kullanılıyor. Bu ekranın 2K çözünürlük sunacağı ifade ediliyor. Parmak izi okuyucusu ise ekran altına yerleştirilen ultrasonik bir sensör olarak konumlandırılmış.

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Cihazın batarya kapasitesi de oldukça iddialı. 7.000 mAh’lik yüksek kapasiteli bir pil taşıyan Neo 10 Pro+, 120W hızlı şarj desteğiyle kısa sürede tam doluluğa ulaşabilecek. Kamera tarafında ise 50 megapiksel çözünürlüğünde iki ayrı sensör yer alıyor. Ana kameranın 1/1.56 inç büyüklüğünde bir sensöre sahip olacağı ve ikinci kameranın ultra geniş açılı çekimlerde görev alacağı belirtiliyor.

Tasarım detaylarında ise cam arka yüzeyin ve plastik orta çerçevenin tercih edildiği görülüyor. Daha önceki Neo serilerinde hem Snapdragon hem de Dimensity işlemcili modeller yer alırken, bu yıl sadece Snapdragon’lu versiyonun tanıtılacağı konuşuluyor. Dimensity 9400 Plus işlemcili modelin ise Z10 serisine kaydırıldığı ve "Z10 Turbo" adı altında daha sonra piyasaya çıkacağı öngörülüyor.

Neo 10 Pro+, hem donanım gücü hem de batarya kapasitesiyle özellikle oyun ve performans odaklı kullanıcıları hedef alıyor. Bu güçlü modelin küresel pazarda nasıl bir ilgi göreceği şimdiden merak konusu.

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iQOO Neo 10 Pro+ yüksek performans, 120W şarj desteğiyle geliyor