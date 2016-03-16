HTC 10 kamerası bir ilke imza atacak



Yeni amiral gemi modelinin lansmanı için, hareketlilik ortamının biraz dağılmasını bekleyen HTC, farklı paylaşımlarla ilgi toplamaya çalışıyor. Yeni paylaşımda firma, hem ön hem de arka kamera konusunda dünyada bir ilke imza atacaklarını belirtiyor.



Daha önce sızan bilgilere göre, arka tarafta 12MP çözünürlüğünde Ultrapixel bir kamera kullanılacak. HTC uzun süre Ultrapixel kameralar geliştirdikten sonra, geçen yıl farklı üreticilere yönelmişti zira rekabette geri kalmaya başlamıştı. Bu yıl firma, yeniden Ultrapixel teknolojisine dönüş yapıyor.

Ultrapixel nedir?



Ultrapixel teknolojisi, çözünürlüğü düşük tutarken daha büyük pikseller sayesinde daha fazla ışık alıyor ve karanlık ortamlarda en iyi performansı vermeye çalışıyor. Ultrapixel ilk olarak One amiral gemi serisi ile teknoloji dünyasına merhaba demişti ve 4MP Ultrapixel şeklinde adlandırılıyordu.





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Peki yeni Ultrapixel teknolojisinde neler farklı olacak? Bu konuda bilgi yok ancak çözünürlüğün yükseldiği biliniyor. Yine piksellere daha fazla ışık gelmesi sağlanarak, performans artışı da elde edilmiş olabilir. Diğer taraftan ön kameraya yapılan vurgu, bu tarafta da aynı sensörün kullanılabileceği ihtimalini artırıyor. Veya ön kısımda 6 veya 8MP çözünürlükte Ultrapixel bir kamera olması da muhtemel.



Amiral gemi modelinin HTC 10 olarak kısa bir ismi olacağına dair işaretler güçleniyor. Firma, paylaşımlarda sadece 10 rakamını kullanmaya başladı. Bunun haricinde modelde 5.2 inçlik 2K ekran, Snapdragon 820 yonga seti, 4GB LPDDR4 RAM, Sense 8 arayüzü, 3000mAh kapasiteli batarya şeklinde özellikler olması bekleniyor.

Bununla birlikte aynı dönemde 16MP, 21MP gibi çözünürlükler piyasaya çıktı ve daha iyi performans göstermeye başladı. Ayrıca çözünürlüklerin düşük gibi algılanması da, satışları etkileyen başka bir faktör oldu. Firma da bu nedenle, rakiplerine ayak uydurmak durumunda kalmıştı.Peki yeni Ultrapixel teknolojisinde neler farklı olacak? Bu konuda bilgi yok ancak çözünürlüğün yükseldiği biliniyor. Yine piksellere daha fazla ışık gelmesi sağlanarak, performans artışı da elde edilmiş olabilir. Diğer taraftan ön kameraya yapılan vurgu, bu tarafta da aynı sensörün kullanılabileceği ihtimalini artırıyor. Veya ön kısımda 6 veya 8MP çözünürlükte Ultrapixel bir kamera olması da muhtemel.Amiral gemi modelininolarak kısa bir ismi olacağına dair işaretler güçleniyor. Firma, paylaşımlarda sadece 10 rakamını kullanmaya başladı. Bunun haricinde modelde 5.2 inçlik 2K ekran, Snapdragon 820 yonga seti, 4GB LPDDR4 RAM, Sense 8 arayüzü, 3000mAh kapasiteli batarya şeklinde özellikler olması bekleniyor.

http://phandroid.com/2016/03/15/htc-10-will-have-world-first-world-class-cameras-on-the-back-and-front/