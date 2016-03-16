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HTC 10 kamerası bir ilke imza atacak

Yeni amiral gemi modeli için Nisan ayını bekleyen HTC, paylaşımlarına devam ediyor. Yeni görsel, ön ve arka kameraların dünyada bir ilk olacağını gösteriyor.
3 yıl
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21
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Yeni amiral gemi modelinin lansmanı için, hareketlilik ortamının biraz dağılmasını bekleyen HTC, farklı paylaşımlarla ilgi toplamaya çalışıyor. Yeni paylaşımda firma, hem ön hem de arka kamera konusunda dünyada bir ilke imza atacaklarını belirtiyor.

Daha önce sızan bilgilere göre, arka tarafta 12MP çözünürlüğünde Ultrapixel bir kamera kullanılacak. HTC uzun süre Ultrapixel kameralar geliştirdikten sonra, geçen yıl farklı üreticilere yönelmişti zira rekabette geri kalmaya başlamıştı. Bu yıl firma, yeniden Ultrapixel teknolojisine dönüş yapıyor.

Ultrapixel nedir? 


Ultrapixel teknolojisi, çözünürlüğü düşük tutarken daha büyük pikseller sayesinde daha fazla ışık alıyor ve karanlık ortamlarda en iyi performansı vermeye çalışıyor. Ultrapixel ilk olarak One amiral gemi serisi ile teknoloji dünyasına merhaba demişti ve 4MP Ultrapixel şeklinde adlandırılıyordu.
Bununla birlikte aynı dönemde 16MP, 21MP gibi çözünürlükler piyasaya çıktı ve daha iyi performans göstermeye başladı. Ayrıca çözünürlüklerin düşük gibi algılanması da, satışları etkileyen başka bir faktör oldu. Firma da bu nedenle, rakiplerine ayak uydurmak durumunda kalmıştı.

Ayrıca Bkz. "Meizu PRO 6, 6GB RAM ile gelebilir"
Peki yeni Ultrapixel teknolojisinde neler farklı olacak? Bu konuda bilgi yok ancak çözünürlüğün yükseldiği biliniyor. Yine piksellere daha fazla ışık gelmesi sağlanarak, performans artışı da elde edilmiş olabilir. Diğer taraftan ön kameraya yapılan vurgu, bu tarafta da aynı sensörün kullanılabileceği ihtimalini artırıyor. Veya ön kısımda 6 veya 8MP çözünürlükte Ultrapixel bir kamera olması da muhtemel.

Amiral gemi modelinin HTC 10 olarak kısa bir ismi olacağına dair işaretler güçleniyor. Firma, paylaşımlarda sadece 10 rakamını kullanmaya başladı. Bunun haricinde modelde 5.2 inçlik 2K ekran, Snapdragon 820 yonga seti, 4GB LPDDR4 RAM, Sense 8 arayüzü, 3000mAh kapasiteli batarya şeklinde özellikler olması bekleniyor.
 

http://phandroid.com/2016/03/15/htc-10-will-have-world-first-world-class-cameras-on-the-back-and-front/ Yorum Yaz
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BekirTemel 3 yıl en beğenilen
htc one m7 de ultra Pixel tecrübesini yaşayanlar, o güzel insanlar Apple,samsunga,sony e binip gittiler bile Htc
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Mr. Jingles 3 yıl
12 MP'de Ultrapixel sunabilmesi için sensörün standartların üzerinde bir boyuta sahip olması gerek. Nokia N8'de 12 MP çözünürlük var ve sensör 1/1.83" boyutunda. Piksel boyutu ise 1.75µm. Dolayısıyla Ultrapixel sunmak için en az 1/1.8" boyutunda bir sensör kullanması gerek. Diğer türlü 1/2.x" türevi sensörler ile Ultrapixel sunamaz. Diyaframı da düşük tutsun on numara kamera olur.
12 MP'de Ultrapixel sunabilmesi için sensörün standartların üzerinde bir boyuta sahip olması gerek. Nokia N8'de 12 MP çözünürlük var ve sensör 1/1.83" boyutund...
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zbilici 3 yıl
Ön ve arka kamerayı aynı anda kullanarak 360 derece çekim yaparmış bir de... Offf ne güzel olur be!
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estupendo61 3 yıl
HTC her sene maddi zorluklarla yüz yüze kalıyor. Tepe modelleri de bu nedenle aşırı pahalı oluyor. Bu duruma bir çözüm bulmaları gerek. Yeni modelleri her zaman rakiplerinden daha pahalı oluyor. Üzme bizi HTC, A9'u bile 2600 liradan sattın, en azından 10'da biraz insaflı ol...
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gs09gs09 3 yıl
benim general mobileyi değiştricem baya eskidi artık :D iphone para yetmez samsung itici gelior htcde pahalı gene fiyat performans arıcaz bu gidişte :D
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minur 3 yıl
Bu yıl ya HTC yada LG nin yılı olacak.
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kadirirdem 3 yıl
bakalım ne yapacaklar....
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OverClocK1ng 3 yıl
"Cameras10"
Okunuşu:
Kamerason
Anlatılmak istenen: Bu kamera son. HTC bunu tuturdu tutturdu, tutturamadı başka kamera gelir mi bilinmez. Ama gelmeyecek her halde ki kamera son demişler.
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crashris 3 yıl
BekirTemel
htc one m7 de ultra Pixel tecrübesini yaşayanlar, o güzel insanlar Apple,samsunga,sony e binip gittiler bile Htc

duyanda sanki millet bi telefonu 5 yıl kullanıyor bunu almayacak sanar :D
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BekirTemel 3 yıl crashris
crashris
BekirTemel
htc one m7 de ultra Pixel tecrübesini yaşayanlar, o güzel insanlar Apple,samsunga,sony e binip gittiler bile Htc

duyanda sanki millet bi telefonu 5 yıl kullanıyor bunu almayacak sanar :D

benim son htc telefonum m7 idi,sonrasında htcye uzaklaştım örneğin, benim gibi birçok kişi olduğuna eminim birde fiyatını yüksekten konumlandırınca günümüzde insanlar diğer markalara yöneliyor, htcnin kayıpları ortada en ufak kar yapmıyorlar uzun zamandır
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kraix 3 yıl
HTC M10 böyle olacak diyen Görseller fos çıkıyor yavaş yavaş
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myhotyro 3 yıl
HTC kamera konusunda ilklerin kralı. Herkes 10-12 MP kamera koyarken HTC 4MP mi yoksa 5MP'mi koymuştu amiral gemisine?
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silversmith 3 yıl
Dünyadan bıktık, bu gidişle ultra teleskop görevi de gören kameralara sahip akıllı telefonlarla evreni de izleyeceğiz zaar! :)
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Mr. Jingles 3 yıl
12 MP'de Ultrapixel sunabilmesi için sensörün standartların üzerinde bir boyuta sahip olması gerek. Nokia N8'de 12 MP çözünürlük var ve sensör 1/1.83" boyutunda. Piksel boyutu ise 1.75µm. Dolayısıyla Ultrapixel sunmak için en az 1/1.8" boyutunda bir sensör kullanması gerek. Diğer türlü 1/2.x" türevi sensörler ile Ultrapixel sunamaz. Diyaframı da düşük tutsun on numara kamera olur.
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Guaire 3 yıl
Mr. Jingles

12 MP'de Ultrapixel sunabilmesi için sensörün standartların üzerinde bir boyuta sahip olması gerek. Nokia N8'de 12 MP çözünürlük var ve sensör 1/1.83" boyutunda. Piksel boyutu ise 1.75µm. Dolayısıyla Ultrapixel sunmak için en az 1/1.8" boyutunda bir sensör kullanması gerek. Diğer türlü 1/2.x" türevi sensörler ile Ultrapixel sunamaz. Diyaframı da düşük tutsun on numara kamera olur.

1/1.83" aslında 4:3 formatında 12MP çözünürlüklük bir sensörde 2 micron piksel büyüklüğünü verir.
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