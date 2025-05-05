Samsung Temmuz’a hazır, katlanabilir seride büyük yenilikler geliyor

Samsung’un katlanabilir telefon serisinde bu yıl önemli gelişmeler yaşanıyor. Güvenilir kaynaklara göre, şirket hem Galaxy Z Flip 7 hem de Galaxy Z Fold 7 modellerinin üretimine resmen başladı. Aynı zamanda bu cihazlara özel bazı aksesuarların da üretim hattına girdiği bildiriliyor. Mayıs ayı için belirlenen üretim takviminin başarıyla uygulanması, yeni modellerin Temmuz başında tanıtılacağı yönündeki beklentileri güçlendiriyor.

Ancak bu yılın üretim stratejisinde dikkat çeken bir değişiklik var. Samsung, yeni nesil modeller için önceki serilere göre daha temkinli bir üretim planı hazırladı. Galaxy Z Flip 7’nin yaklaşık 3 milyon adetle sınırlı kalacağı, Fold 7’nin ise yalnızca 2 milyon üniteyle üretileceği konuşuluyor. Bu da toplamda yüzde 40’lık bir düşüşe işaret ediyor. Şirketin bu kararı, katlanabilir cihazlara olan talepte yavaşlama öngörüsüne dayanıyor olabilir.

iPhone 17 Air pil konusunda sınıfta kalabilir 1 gün önce eklendi

Yeni modellerin teknik tarafında da dikkat çekici gelişmeler var. Galaxy Z Flip 7’nin daha büyük bir dış ekranla geleceği ve Samsung’un ilk 3 nanometre üretim sürecine sahip Exynos 2500 işlemcisiyle donatılabileceği iddia ediliyor. Ancak bu işlemcinin zamanında hazır olmaması durumunda, cihazın Snapdragon işlemciyle sunulması da masadaki ihtimaller arasında yer alıyor. Galaxy Z Fold 7’de ise Galaxy S25 serisinde kullanılan Snapdragon 8 Elite for Galaxy yonga setinin tercih edileceği öngörülüyor.

Samsung’un yıl içinde tanıtabileceği bir diğer sürprizi ise üçe katlanabilen (tri-fold) bir model olabilir. Fakat bu cihazın yalnızca 200 bin adet üretileceği belirtiliyor. Bu da modelin sınırlı erişime sahip, niş bir ürün olarak kalabileceğini gösteriyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.