Pahalıya patladı: Galaxy S26'da Exynos 2600 geri dönüyor

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Tam Boyutta Gör Samsung, 2026'da tanıtmaya hazırlandığı Galaxy S26 serisi için çalışmalarını sürdürüyor ve hangi platforma yöneceği netleşmeye başladı. Galaxy S25 serisinde Exynos 2500'ü kullanmama kararı şirkete yaklaşık 400 milyon dolara mal olurken, Exynos - Snapdragon ayrımı geri dönüyor. Galaxy S26 modelleri bazı pazarlarda Exynos işlemci ile çıkacak.

Galaxy S26'da Exynos 2600 geri dönüyor

Yeni iddialara göre Samsung, Exynos 2600'ü sınırlı sayıda modelde kullanmayı planlıyor. Dolayısıyla daha önceki yıllarda olduğu gibi Avrupa pazarına yönelik Galaxy S26 modellerinde bulunabilir. Bunun nedeni ise halen düşük olan üretim verimliliği.

Bilmeyenler için Samsung LSI, 2nm GAA üretim süreci istenen seviyelere ulaşabilmiş değil. İlk testlerde elde edilen %30’luk verimlilik, önceki nesil 3nm sürece kıyasla bir iyileşme sunsa da, seri üretim için yetersiz kalıyor. Samsung’un hedefi ise bu oranı %60’a çıkarmak ve 2025’in ikinci yarısında tam ölçekli üretime geçmek.

Bu arada, Exynos 2600'ün Galaxy S26 serisine yetişmesi için tasarım sürecinin en geç 2025'in üçüncü çeyreğinde tamamlanması gerekiyor. Aksi hâlde, bu yonga seti sadece testlerde kalabilir.

Samsung Temmuz’a hazır, katlanabilir seride yenilikler geliyor 6 sa. önce eklendi

Performans tarafında ise tablo net. Son raporlar, Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 2'nin, Exynos 2600'e karşı belirgin bir üstünlüğe sahip olacağı yönünde. Bu da Samsung’un Exynos’u yeniden vitrine çıkarma kararının, performanstan çok maliyet odaklı olduğunu düşündürüyor. Dolayısıyla Avrupa'ya özel sınırlı kullanım, Samsung’un maliyetlerini düşürmeye çalışırken pazardaki dengeyi koruyabilir.

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