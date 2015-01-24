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Windows 10'un Türkçe dil desteğine sahip yeni teknik ön izleme sürümü yayınlandı

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
13,9b
2
75
İşletim Sistemleri
Oğuz Avcı
Editör
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Windows 10'un Türkçe dil desteğine sahip yeni teknik ön izleme sürümü yayınlandı
Microsoft, 21 Ocakta basın toplantısında Windows 10'un Cortana ve Xbox gibi farklı özellikleri eklenmiş bir versiyonunu kullanmıştı. Şimdi ise bu yeni teknik ön izleme sürümü yeni özellikler dahil edilmiş ve Türkçe dil desteği ile birlikte kullanıma sunuldu.

Yeni sürümde ayrıca "Action Center" adı verilen bildirim merkezinde yapılan değişiklikler de yer alıyor. Spartan ve Xbox oyunlarını diğer Windows 10 cihazlara stream ederek oynama gibi özellikler bir sonraki sürümde işletim sistemine eklenecek.

Microsoft henüz beta aşamasında olan yeni Windows sürümünü deneyim eden kullanıcıların geri bildirimleri ileterek sistemin iyileşmesine yardımcı olabilirler. Ancak henüz hataları olan Windows 10'un ana işletim sistemi olarak kullanılmaması gerektiğini hatırlatalım.

Şu an daha eski bir Windows 10 sürümü deneyen kullanıcılar Ayarlar sekmesi altında sistem güncelleme seçeneği ile son sürüme ulaşabilirler. Yeni kurulum yapacak kullanıcılar ise bu bağlantıya tıklayarak alt kısımda Türkçe seçeneği ile ISO dosyasını indirebilirler.
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CoinOperator 4 yıl
Kurdum gayet güzel.
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aykal 4 yıl
Kesinlikle kurun!!! ama ikinci işletim sistemi olarak kurun. Sanal sürücüye kurmayı başaramadım. Daha önce XP kuranlar bunu rahatlıkla başarır. Ben kullanıyorum, Windows 8.1 şimdiden ikinci sıraya düştü..Windows 10 deneme sürümü olduğundan sürekli güncelleme alınacak gibi görünüyor.
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DH Misafiri 4 yıl
Merhaba
Son resmi sürümü kurdum. Güzel çalışıyor fakat enerji tüketimi yüksek. daha önce 3 saat İnternet de dolaşırken. Şimdi 1 saat 40 dakikada pili tüketiyor. Açılması yavaş.
3 gün kullanıp kaldırdım. Fakat artık hep otomatik güncellemede kurun mesajı alıyorum bundan nasıl kurtulurum. Bilgisi olan anlatsın.
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YüzüğüKayıpFrodo 4 yıl
Umarım beklentileri karşılar
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Master_Evil 4 yıl
dx12 çok erken gelmiş
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DH Misafiri 4 yıl
arkadaşlar win7 den 10 a nasil gecicem ve bilgilerim silinicekmi
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cagdas70 4 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

arkadaşlar win7 den 10 a nasil gecicem ve bilgilerim silinicekmi

Sıfır kurulum yapmayınca düzgün çalışmıyor. Win 10'u bile upgrade edince düzgün çalışmıyor. İllaha format atmak gerekiyor.
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hakyurek 4 yıl
format attacaktim bilisayara once windows 10 kurup deneyeyim sonra yeniden 8.1 donerim dedim ..
1- ses calismadi ama driveri kaldirip tekrar kurunca bazen calisip bazen calismamaya basladi
2- bilgisayarim kapanmadi ..kapat diyorum yeniden otomatik aciliyordu
3- ekran karti driveri otomatik gunceleme ile bulmasina ragmen yuklenemedi diyor ..
4- touchpad calismiyor
5- cok kasiliyor..
belki bu sorunlar sizde olmamistir yada biraz ugrasarak asilabilir ama gerek yok bence ugrasmaya
ama genel goruntu acisindan bakinca guzel gorunuyor..
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denizcaptain 4 yıl
bende denemelik kurdum 3 gündür sorunsuz kullanıyorum, açılıp kapanması çok hızlı, stabiletesi ön izleme olmasına rahmen son derece başarılı, windows 8.1 göre ciddi bir değişiklik yok gibi. laptobu kapatıp açtığım zaman google chrome da çıkış yapmadığım halde sitelerin çoğuna tekrar girş yapmam gerekyor bir diğer kötü yanı çift ekran kartlı laptop kullanıyorum sürekli nvidia yı kullanıyor bunun çözümünü bulamadım, fazla bir program kurmadım bu arada sadece net için kullanıyorum.
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Gece772 4 yıl
Full sürüm çıksın o zaman indirice m.....
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eCoLL 4 yıl
Güzel işletim sistemi olmuş. Fakat sürüm 9879 a kadar çökme gibi bir sorun yaşamazken bu sürümde program aç deyip windows çökmelerini hadi geçtimde , bilgisayarı kapat deyince neden çöküyor onu çözemedim :)
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DH Misafiri 4 yıl
Tam türkçeleştirilmemiş arama çubuğundaki yazı İngilizce mesela ayrıca Windows 10 daha ister güncelleme ekleye ekleye yavaşlatmış biraz sistemi ayrıca iconları Windows 2000 den kalma gibi gözüküyor eskisi daha iyiydi. bundan bir önceki. Daha üstünde çalışılması lazım..
ayrıca ücretsiz 1 sene boyunca Windows 10'a yükseltebiliceksiniz.
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DH Misafiri 4 yıl
Microsoft un en başarılı yazılımı Windows 7 .. Diğerleri vista gibi :)) birde site yöneticileri paragözlüğünüz yüzünden bu reklamlarınız bezdirdi.
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MertMeteAlp 4 yıl
Deneyecem. .
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Sanat Günesi 4 yıl
Yeni update ile sistem dx12 olarak gözüküyor. acaba dx12'de henüz beta aşamasında falanmı yoksa tamamlanmış olarakmı eklemişler sisteme ? henüz dx12'yi test edebilecğimiz bir uygulamada yok sanırım.

guru3d.com/...
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