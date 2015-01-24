Windows 10'un Türkçe dil desteğine sahip yeni teknik ön izleme sürümü yayınlandı

Yeni sürümde ayrıca "Action Center" adı verilen bildirim merkezinde yapılan değişiklikler de yer alıyor. Spartan ve Xbox oyunlarını diğer Windows 10 cihazlara stream ederek oynama gibi özellikler bir sonraki sürümde işletim sistemine eklenecek.
Microsoft henüz beta aşamasında olan yeni Windows sürümünü deneyim eden kullanıcıların geri bildirimleri ileterek sistemin iyileşmesine yardımcı olabilirler. Ancak henüz hataları olan Windows 10'un ana işletim sistemi olarak kullanılmaması gerektiğini hatırlatalım.
Şu an daha eski bir Windows 10 sürümü deneyen kullanıcılar Ayarlar sekmesi altında sistem güncelleme seçeneği ile son sürüme ulaşabilirler. Yeni kurulum yapacak kullanıcılar ise bu bağlantıya tıklayarak alt kısımda Türkçe seçeneği ile ISO dosyasını indirebilirler.
Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Son resmi sürümü kurdum. Güzel çalışıyor fakat enerji tüketimi yüksek. daha önce 3 saat İnternet de dolaşırken. Şimdi 1 saat 40 dakikada pili tüketiyor. Açılması yavaş.
3 gün kullanıp kaldırdım. Fakat artık hep otomatik güncellemede kurun mesajı alıyorum bundan nasıl kurtulurum. Bilgisi olan anlatsın.
Sıfır kurulum yapmayınca düzgün çalışmıyor. Win 10'u bile upgrade edince düzgün çalışmıyor. İllaha format atmak gerekiyor.
1- ses calismadi ama driveri kaldirip tekrar kurunca bazen calisip bazen calismamaya basladi
2- bilgisayarim kapanmadi ..kapat diyorum yeniden otomatik aciliyordu
3- ekran karti driveri otomatik gunceleme ile bulmasina ragmen yuklenemedi diyor ..
4- touchpad calismiyor
5- cok kasiliyor..
belki bu sorunlar sizde olmamistir yada biraz ugrasarak asilabilir ama gerek yok bence ugrasmaya
ama genel goruntu acisindan bakinca guzel gorunuyor..
ayrıca ücretsiz 1 sene boyunca Windows 10'a yükseltebiliceksiniz.
guru3d.com/...