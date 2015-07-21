Windows 10'un gelişmiş ekran kayıt aracı ortaya çıktı

Microsoft'un yeni işletim sistemi Windows 10'un çıkış tarihine sayılı günler kalmış durumda. Ancak son günlerde de olsa işletim sistemine ait bazı özellikler ilk kez keşfedilebiliyor. Bu durumun son örneği ise Windows 10 Build 10240 sürümünde eklenen ekran kayıt aracı.

Özellikle oyuncular için geliştirilen bu araç Windows + G tuş kombinasyonuna bastığınızda karşınıza çıkıyor. Oldukça basit ve bar şeklinde tasarlanan aracın merkezinde "kayda başla" anlamına gelen kırmızı bir buton bulunuyor. Bu butona tıkladığınız andan itibaren ekrandaki hareketler kayıt altına alınırken yine aynı yerde oluşan "kaydı bitir" butonuna bastığınızda video hazır bir şekilde Videos\Captures ("Videolar\Kayıtlar") klasörüne kaydediliyor. Oyun sırasında bu butonlarla uğraşmak istemeyen oyuncular için ise kaydı durdurmak ve başlatmak için "Windows key + Alt + R" tuş kombinasyonu ile kolaylık sağlanmış durumda. Ayrıca kaydedilen videoların maksimum 1080P çözünürlüğü desteklediğini ve .MP4 formatında olduğunu belirtmekte fayda var.

Windows 10 ekran kayıt aracı

Standart ayarlar ile sorun yaşayan kullanıcılar kayıt aracındaki çark simgesine tıklayarak ayarları değiştirebiliyorlar. Ancak Windows 10 içerisinde gelen Xbox uygulaması da bu araçla uyumlu çalışabiliyor ve uygulama arayüzünden de bazı ayarlara ulaşılabiliyor. Uygulama içerisinden "Game DVR" sekmesi altında kayıt edilen videolar görülebilirken, bu videolara başlangıç - bitiş sahnesi ekleme gibi bazı basit düzenleme imkanları da sunulmuş. Kayıt aracını kullanabilmek için ise minimum HD 4400 grafik birimine ihtiyaç duyuluyor.

Günümüzde benzer işlevi gören bir çok yazılım bulunuyor. Ancak bu araçları tam anlamıyla işlevsel kullanabilmek için genellikle ödeme yapmak gerekiyor. Windows 10 ile birlikte gelen kayıt aracı ücretsiz ve işletim sistemine gömülü olarak geleceği için diğer rakiplerinin önünü kesecektir.