Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
İşletim Sistemleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Windows 10'un gelişmiş ekran kayıt aracı ortaya çıktı

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
7,9b
1
13
İşletim Sistemleri
Oğuz Avcı
Editör
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Windows 10'un gelişmiş ekran kayıt aracı ortaya çıktı
 
Microsoft'un yeni işletim sistemi Windows 10'un çıkış tarihine sayılı günler kalmış durumda. Ancak son günlerde de olsa işletim sistemine ait bazı özellikler ilk kez keşfedilebiliyor. Bu durumun son örneği ise Windows 10 Build 10240 sürümünde eklenen ekran kayıt aracı.
Özellikle oyuncular için geliştirilen bu araç Windows + G tuş kombinasyonuna bastığınızda karşınıza çıkıyor. Oldukça basit ve bar şeklinde tasarlanan aracın merkezinde "kayda başla" anlamına gelen kırmızı bir buton bulunuyor. Bu butona tıkladığınız andan itibaren ekrandaki hareketler kayıt altına alınırken yine aynı yerde oluşan "kaydı bitir" butonuna bastığınızda video hazır bir şekilde Videos\Captures ("Videolar\Kayıtlar") klasörüne kaydediliyor. Oyun sırasında bu butonlarla uğraşmak istemeyen oyuncular için ise kaydı durdurmak ve başlatmak için "Windows key + Alt + R" tuş kombinasyonu ile kolaylık sağlanmış durumda. Ayrıca kaydedilen videoların maksimum 1080P çözünürlüğü desteklediğini ve .MP4 formatında olduğunu belirtmekte fayda var.
Windows 10'un gelişmiş ekran kayıt aracı ortaya çıktı
 
Windows 10 ekran kayıt aracı 
Standart ayarlar ile sorun yaşayan kullanıcılar kayıt aracındaki çark simgesine tıklayarak ayarları değiştirebiliyorlar. Ancak Windows 10 içerisinde gelen Xbox uygulaması da bu araçla uyumlu çalışabiliyor ve uygulama arayüzünden de bazı ayarlara ulaşılabiliyor. Uygulama içerisinden "Game DVR" sekmesi altında kayıt edilen videolar görülebilirken, bu videolara başlangıç - bitiş sahnesi ekleme gibi bazı basit düzenleme imkanları da sunulmuş. Kayıt aracını kullanabilmek için ise minimum HD 4400 grafik birimine ihtiyaç duyuluyor.
Günümüzde benzer işlevi gören bir çok yazılım bulunuyor. Ancak bu araçları tam anlamıyla işlevsel kullanabilmek için genellikle ödeme yapmak gerekiyor. Windows 10 ile birlikte gelen kayıt aracı ücretsiz ve işletim sistemine gömülü olarak geleceği için diğer rakiplerinin önünü kesecektir.
Windows 10'un gelişmiş ekran kayıt aracı ortaya çıktı
 

Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
UltimateEchelon 4 yıl en beğenilen
Windows için kayıt cihazı almak gerekiyor oyun esnasında fps düşüşleri yaşamamk için birkaç tane kaliteli yazılım var ancak onlarda pahalı umarım windows kaliteli bir kayıt uygulaması sunar.Gameplay videoları hazırlamak için birebir
Windows için kayıt cihazı almak gerekiyor oyun esnasında fps düşüşleri yaşamamk için birkaç tane kaliteli yazılım var ancak onlarda pahalı umarım windows kalite...
Devamını Gör
Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
bkaakco 4 yıl
Sonunda. Performans kaybı yaşatmıyorsa çok güzel olacak.
1 Yanıt Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Hobar 4 yıl
Bu salak şeyi her şeyde çalıştırdım ama oyunlarda çalışmıyor
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
FerdosParadise 4 yıl
Haber için teşekkürler. G + Windows Tüşü . Ezberledim :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Biyturs_OnSr 4 yıl
Neremle gülsem bilemedim
Aylardır kullanıyoruz bu özelliği zaten. Game DVR diye aratın internette ve tarihlerine bir bakın. Keşke haber yapmasaydınız.

Hiçbir performans kaybı yaşanmıyor bu arada. Raptr'a benzen bir şekilde oyunlarda sürekli arkada çalışıyor. Bazen açmayı unutsam bile son 30 saniyeyi kaydedebiliyorum.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
bodyman700 4 yıl
sürüm 10130 dan beridir var olan birşey zaten xbox home tuşuna basınca "game bar" özelliği aktif edilebiliyordu. şimdi haber olması garip :S
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Tolgá 4 yıl
iyi güzelde bir firma yazılımı gibi sürekli güncellenmeli uyumluluk ve destek için.

ms'in artık windowsunu her daim yeni tutmasını bekliyorum.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
milyondabir 4 yıl
bu arada türkçe kurdum tabiki
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
milyondabir 4 yıl
1 haftadır kullanıyorum win 10 64 bit cok güzel olmuş
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
emre1393 4 yıl
Xbox gamepaddeki guide tuşuna basınca da açılıyor
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
bkaakco 4 yıl
Sonunda. Performans kaybı yaşatmıyorsa çok güzel olacak.
1 Yanıt Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
dr20mouse 4 yıl
Intel'in Quick Sync teknolojisini destekliyorsa çok performanslı olur.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Gece772 4 yıl
Full türkçe x64 ne zaman gelir ???
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
UltimateEchelon 4 yıl en beğenilen
Windows için kayıt cihazı almak gerekiyor oyun esnasında fps düşüşleri yaşamamk için birkaç tane kaliteli yazılım var ancak onlarda pahalı umarım windows kaliteli bir kayıt uygulaması sunar.Gameplay videoları hazırlamak için birebir
Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
deoks +192 Bloodin +179 BlackLead +173 madmahmutd +147 theozy +145 Mugetsuga +136 Domatore +115 Galatas4ray +112 celik44 +105 Murat.Ak +100
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
7858 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
İşletim Sistemleri, ekran ve
3 etiket daha windows 10 yeni xbox
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 4 yıl Asus ZenFone 2'nin en ucuz versiyonunu inceledik "Detaylar ve karşılaştırmalar videomuzda" 4 yıl Samsung Galaxy S6 için metal zırh desteği "Spigen Armor serisi kılıflar" video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
Gelmiş geçmiş en güçlü Ferrari: İşte
DonanımHaber
Galaxy Note 10'un tasarımı netleşiyor
DonanımHaber
Köpeğim Ölüyor
DH Forum
Oruç tutanların sayısı mı,düştü ?
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim