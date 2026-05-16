Xbox'ta bu hafta sonu üç oyun ücretsiz: 4.000TL değerinde

Tam Boyutta Gör Xbox Game Pass servisi ile konsol rekabetine geri dönen Microsoft, her hafta "Free Play Days" etkinliği kapsamında birçok oyunu kısa süreliğine ücretsiz sunmaya devam ediyor. Şimdi de Xbox ve Game Pass kullanıcıları için etkinlik boyunca Battlefield 6 başta olmak üzere 3 farklı oyun ücretsiz olarak sunulacak.

Xbox'ta bu hafta sonu iki oyun ücretsiz

Aktarıldığı kadarıyla Xbox Game Pass Ultimate, Premium ve Essential aboneleri, 18 Mayıs'a kadar Battlefield 6, JDM ve Bassmaster Fishin gücretsiz olarak oynayabilecek. Ayrıca ücretsiz oyunlardaki ilerlemeleriniz ve satın aldığınız indirilebilir içerikler, ücretsiz sürenin sonunda oyunu satın almanız halinde devam ediyor.

Battlefield 6

Bassmaster Fishing

JDM: Japanese Drift Master

Peki ücretsiz oyunlara nasıl ulaşılıyor?

Yukarıda da belirttiğimiz gibi Xbox Game Pass aboneleri, üyeliklerine giriş yaparak Microsoft Store üzerinden oyunlara ulaşıp yükleyebilir. Xbox konsollarında ise Xbox Store'dan abonelikler bölümü ve "Ücretsiz Oyun Günleri" bölümüne ilerleyerek oyunlara ulaşabilirsiniz.

