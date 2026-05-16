Xbox'ta bu hafta sonu üç oyun ücretsiz: 4.000TL değerinde

Xbox'ta bu hafta sonu iki oyun ücretsiz
Aktarıldığı kadarıyla Xbox Game Pass Ultimate, Premium ve Essential aboneleri, 18 Mayıs'a kadar Battlefield 6, JDM ve Bassmaster Fishin gücretsiz olarak oynayabilecek. Ayrıca ücretsiz oyunlardaki ilerlemeleriniz ve satın aldığınız indirilebilir içerikler, ücretsiz sürenin sonunda oyunu satın almanız halinde devam ediyor.
- Battlefield 6
- Bassmaster Fishing
- JDM: Japanese Drift Master
Peki ücretsiz oyunlara nasıl ulaşılıyor?
Yukarıda da belirttiğimiz gibi Xbox Game Pass aboneleri, üyeliklerine giriş yaparak Microsoft Store üzerinden oyunlara ulaşıp yükleyebilir. Xbox konsollarında ise Xbox Store'dan abonelikler bölümü ve "Ücretsiz Oyun Günleri" bölümüne ilerleyerek oyunlara ulaşabilirsiniz.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
titanfall gerçek oluyor desenize
Tam teşekküllü işlevsel gerçek Mecha yapmak Japonlara değil de Çinlilere kısmetmiş.