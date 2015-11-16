Windows 10'un son güncellemesi ile gelen 7 önemli yenilik

Microsoft'un çıkış detaylarına burada yer verdiğimiz yeni Windows 10 güncellemesi, kapsamlı yapısında bazı gizli kalmış ya da diğer bir deyişle ön plana çıkartılmamış özellikler barındırıyor. Haberimizde henüz keşfetmediğiniz bu özellikleri açıklıyor ve Windows 10'dan daha iyi yararlanmanıza yardımcı oluyoruz.

Bilgisayarımı Bul

Günümüzde akıllı telefonların çalınma durumlarında bulunması için birçok takip çözümü bulunuyor. Benzer bir çözümü Windows 10 dizüstü bilgisayarınız için istiyor ve şimdiye kadar alternatif uygulamalar kullanıyorsanız artık yerleşik bir çözüm mevcut. Windows 10'un yeni sürümü ile "Bilgisayarımı bul" özelliği geliyor ve böylece herhangi bir çalınma durumunda Microsoft hesap giriş üzerinden bilgisayarın konumu tespit edilebiliyor. Bu özellik işletim sisteminin "Güncelleme ve Güvenlik" ayarı içerisinden aktif ediliyor.

Cortana Artık Daha Yetenekli

Microsoft'un dijital asistanı Cortana, yeni güncelleme ile özellikle Windows Phone kullanıcıları için daha gelişmiş bir çözüm oluşturuyor. Cortana artık Windows 10 içerisinde telefonlara gelen cevapsız çağrılar için bildirim verebiliyor ve işi bir adım daha ileriye taşıyarak sizin telefon numaranız ve bağlı telefonunuzu kullanarak metin mesajları gönderebiliyor. Bu noktada elbette sesli komutlar aktif olarak kullanılabiliyor. Ayrıca stylus kalem destekli cihazlarda Cortana dijital notlara zaman, konum ve tarihe bağlı olarak kolayca hatırlatmalar kurulabiliyor.

Otomatik Zaman Dilimi

Windows işletim sistemi çok uzun yıllardır saatini otomatik olarak ayarlayabiliyor. Ancak bu özellik dizüstü bilgisayarınız ile başka bir ülkeye geçtiğiniz zaman mevcut konuma uyum sağlayamıyor. Son Windows 10 güncellemesi bu sorunu çözüyor. İşletim sisteminin "Zaman ve Dil" ayarı altına gizlenen "zaman dilimini otomatik ayarla" seçeneği, gittiğiniz ülkenin zaman dilimine otomatik olarak geçilmesine imkan tanıyor.

Kablosuz Görüntü Aktarımı

Yazılım devi Microsoft, hali hazırda Windows 10 işletim sistemi içerisinde kablosuz görüntü aktarımı için DLNA ve Miracast desteklerini kullanıcılarına sunuyor. Son güncellemeyle ise bu destek daha bulunabilir hale geliyor ve yeni nesil internet tarayıcısı Microsoft Edge içerisinde artık "cihaza medya aktar" şeklide bir seçenek yer alıyor. Ayrıca fotoğraf ve video uygulamalarına da ufak aktarım simgeleri ekleyen Microsoft, böylelikle bağlanan destekli cihazlara fotoğraf, video ile ses aktarımını kolaylaştırıyor ve bunun için herhangi bir karmaşık kurulum gerekmiyor.

Microsoft Edge için Şifre ve Favori Senkronizasyon

Kapsamlı Windows 10 güncellemesiyle beraber Microsoft Edge'nin farklı cihazlar arasındaki senkronizasyon kapasitesi de artıyor. Artık birden fazla Windows 10 işletim sistemli cihaza sahip kullanıcılar, Edge üzerindeki şifrelerini ve favoriye aldıkları internet sayfalarını bütün cihazları arasında senkronize edebiliyor. Bunun için Microsoft Edge'nin senkronize ayarlarının aktif edilmesi yeterli oluyor.

Yeni Skype Uygulaması

Microsoft'un uzun süre önce satın aldığı ve gelişimine devam ettiği anlık mesajlaşma ile sohbet servisi Skype, yeni Windows 10 güncellemesi ile entegre şekilde geliyor. Güncelleme yüklendiği zaman Mesaj, Telefon ve Skype Video uygulamaları da sisteme yükleniyor ve bunlar uygulama listesinde ya da dijital asistan Cortana aracılığıyla bulunabiliyor. Skype arkadaşlarıyla iletişime girmek için basit bir çözüm oluşturan uygulamalar için ciddi geliştirmeler gerekiyor.

Daha İyi Yazılım Konumlandırma

Kapsamlı Windows 10 güncellemesi ile yazılımların sayfa üzerindeki konumlandırılması da daha etkili hale geliyor. İki masaüstü yazılımı yan yana açıldığı ve isteğe bağlı olarak konumlandırıldığı zaman sistem artık boşlukları otomatik doldurabiliyor ve her yazılım penceresi tek tek ayarlanabiliyor.

Bu ufak yardımcı detaylar ile Windows 10'u çok daha verimli bir şekilde kullanabilirsiniz. Yeni sürüm hakkındaki görüşlerinizi yorum olarak görmek isteriz.