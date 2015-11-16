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Windows 10'un son güncellemesi ile gelen 7 önemli yenilik

Microsoft'un Windows 10 için yayınladığı büyük güncellemesinde gizli kalmış bazı önemli özellikler bulunuyor. Windows deneyiminizi olumlu yönde etkileyecek bu detaylar haberimizde.
3 yıl
23,9b
1
47
İşletim Sistemleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Windows 10'un son güncellemesi ile gelen 7 önemli yenilik

Microsoft'un çıkış detaylarına burada yer verdiğimiz yeni Windows 10 güncellemesi, kapsamlı yapısında bazı gizli kalmış ya da diğer bir deyişle ön plana çıkartılmamış özellikler barındırıyor. Haberimizde henüz keşfetmediğiniz bu özellikleri açıklıyor ve Windows 10'dan daha iyi yararlanmanıza yardımcı oluyoruz.
Bilgisayarımı Bul
Günümüzde akıllı telefonların çalınma durumlarında bulunması için birçok takip çözümü bulunuyor. Benzer bir çözümü Windows 10 dizüstü bilgisayarınız için istiyor ve şimdiye kadar alternatif uygulamalar kullanıyorsanız artık yerleşik bir çözüm mevcut. Windows 10'un yeni sürümü ile "Bilgisayarımı bul" özelliği geliyor ve böylece herhangi bir çalınma durumunda Microsoft hesap giriş üzerinden bilgisayarın konumu tespit edilebiliyor. Bu özellik işletim sisteminin "Güncelleme ve Güvenlik" ayarı içerisinden aktif ediliyor.
Cortana Artık Daha Yetenekli 
Microsoft'un dijital asistanı Cortana, yeni güncelleme ile özellikle Windows Phone kullanıcıları için daha gelişmiş bir çözüm oluşturuyor. Cortana artık Windows 10 içerisinde telefonlara gelen cevapsız çağrılar için bildirim verebiliyor ve işi bir adım daha ileriye taşıyarak sizin telefon numaranız ve bağlı telefonunuzu kullanarak metin mesajları gönderebiliyor. Bu noktada elbette sesli komutlar aktif olarak kullanılabiliyor. Ayrıca stylus kalem destekli cihazlarda Cortana dijital notlara zaman, konum ve tarihe bağlı olarak kolayca hatırlatmalar kurulabiliyor.
Otomatik Zaman Dilimi 
Windows işletim sistemi çok uzun yıllardır saatini otomatik olarak ayarlayabiliyor. Ancak bu özellik dizüstü bilgisayarınız ile başka bir ülkeye geçtiğiniz zaman mevcut konuma uyum sağlayamıyor. Son Windows 10 güncellemesi bu sorunu çözüyor. İşletim sisteminin "Zaman ve Dil" ayarı altına gizlenen "zaman dilimini otomatik ayarla" seçeneği, gittiğiniz ülkenin zaman dilimine otomatik olarak geçilmesine imkan tanıyor.
Kablosuz Görüntü Aktarımı 
Yazılım devi Microsoft, hali hazırda Windows 10 işletim sistemi içerisinde kablosuz görüntü aktarımı için DLNA ve Miracast desteklerini kullanıcılarına sunuyor. Son güncellemeyle ise bu destek daha bulunabilir hale geliyor ve yeni nesil internet tarayıcısı Microsoft Edge içerisinde artık "cihaza medya aktar" şeklide bir seçenek yer alıyor. Ayrıca fotoğraf ve video uygulamalarına da ufak aktarım simgeleri ekleyen Microsoft, böylelikle bağlanan destekli cihazlara fotoğraf, video ile ses aktarımını kolaylaştırıyor ve bunun için herhangi bir karmaşık kurulum gerekmiyor.
Microsoft Edge için Şifre ve Favori Senkronizasyon
Kapsamlı Windows 10 güncellemesiyle beraber Microsoft Edge'nin farklı cihazlar arasındaki senkronizasyon kapasitesi de artıyor. Artık birden fazla Windows 10 işletim sistemli cihaza sahip kullanıcılar, Edge üzerindeki şifrelerini ve favoriye aldıkları internet sayfalarını bütün cihazları arasında senkronize edebiliyor. Bunun için Microsoft Edge'nin senkronize ayarlarının aktif edilmesi yeterli oluyor.
Yeni Skype Uygulaması
Microsoft'un uzun süre önce satın aldığı ve gelişimine devam ettiği anlık mesajlaşma ile sohbet servisi Skype, yeni Windows 10 güncellemesi ile entegre şekilde geliyor. Güncelleme yüklendiği zaman Mesaj, Telefon ve Skype Video uygulamaları da sisteme yükleniyor ve bunlar uygulama listesinde ya da dijital asistan Cortana aracılığıyla bulunabiliyor. Skype arkadaşlarıyla iletişime girmek için basit bir çözüm oluşturan uygulamalar için ciddi geliştirmeler gerekiyor.
Daha İyi Yazılım Konumlandırma 
Kapsamlı Windows 10 güncellemesi ile yazılımların sayfa üzerindeki konumlandırılması da daha etkili hale geliyor. İki masaüstü yazılımı yan yana açıldığı ve isteğe bağlı olarak konumlandırıldığı zaman sistem artık boşlukları otomatik doldurabiliyor ve her yazılım penceresi tek tek ayarlanabiliyor.
Bu ufak yardımcı detaylar ile Windows 10'u çok daha verimli bir şekilde kullanabilirsiniz. Yeni sürüm hakkındaki görüşlerinizi yorum olarak görmek isteriz. 

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gcb1903 3 yıl en beğenilen
Bizde " Cortana seçtiğiniz bölgede ve dilde desteklenmiyor " diyor siz yeni eklenen özellikleri anlatıyorsunuz.
Baba akü komple yok.
Yanıtla +41
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Pi 3 yıl SysEdit
Live messengerin yeri hep ayridir hocam. O dinledigim muzigi gostermek. Defalarca kiprastirip karsi tarafi uyuz etme. Anlayamazlar
1 Yanıt Yanıtla +11
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SysEdit 3 yıl
Şu kadar yıldır bir download manager özelliği eklemeyi akıl edemedin ya microsoft sana ne diyeyim ben...
Yanıtla +9
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DH Misafiri 3 yıl
Selam arkadaşlar benim pcye güncelleme geldi.Güncelledim fakat pc devamlı windows simgesi altında bekleme cizgisi dönüp duruyor bi yardımcı olabilirmisiniz.Şimdiden teşekkürler.
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DH Misafiri 3 yıl
senin hdd cortlamış kardeş ssd tak kurtul
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DH Misafiri 3 yıl
citykhan
Geçen win 10 kurduk ya arkadaş masaüstü simge göster ara ara bulamadık.En son menüye masaüstündeki simgeleri yazınca bulduk ama böyle saçmalık yok. Masaüstnde boşta sağ tuşa koyarsın yada win 8 win 7 deki gibi yaparsın.

aslında kolay alışınca göreceksin.. Masaüstünde mouse sağ tıkla / kişiselleştir / Temalar / masaüstü simgeleri
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c.ugurdo 3 yıl
windows 10 da temiz kurulum şart
yoksa kasıyor, geç tepkiler veriyor
oyuncular son zamanlarda genelde memnun. yeni sürücülerde sorunlar olabiliyor
İMAJ almak , sonra tüm güncellemeleri yapmak lazım
imaj nasıl alınır : youtube.com/...
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merope3 3 yıl
Donanımınız uyumluysa windows 8.1 10 dan çok hızlı çalışıyor. Çok sistem kurdum. Deneyimle sabittir.
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1halimselim 3 yıl
Windows 10 pişmanlıktır. i7 2670qm, 8gb ram'li bilgisayarımın açılış süresi tam 2 dk. Programların çalıştırılması, çoklu görev başarımı sırasındaki hız yerlerde. Win 7'ye dönmek zorunda kaldım
2 Yanıt Yanıtla
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307kd 3 yıl 1halimselim
1halimselim
Windows 10 pişmanlıktır. i7 2670qm, 8gb ram'li bilgisayarımın açılış süresi tam 2 dk. Programların çalıştırılması, çoklu görev başarımı sırasındaki hız yerlerde. Win 7'ye dönmek zorunda kaldım

Benim laptop 8 saniyede aciliyor. I3 islemci ve 4gb ram var. Tabi hdd si ssd
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Robot Doktoru 3 yıl 1halimselim
1halimselim

Windows 10 pişmanlıktır. i7 2670qm, 8gb ram'li bilgisayarımın açılış süresi tam 2 dk. Programların çalıştırılması, çoklu görev başarımı sırasındaki hız yerlerde. Win 7'ye dönmek zorunda kaldım

bende i7 2630qm var en üst düzede Sıfırla dedim perfonmans 3 kata kadar çıktı

Yanlız farcry 4 win10 da hiç açılmıyor iken w 7 de sıkıntı yok
win10 da blur Fullhd de kasar iken w7 de öyle bir şey yok

Win10 a yükseltin key inizi "windows 10 key öğrenme" ile alıp kaydedin beğenmez iseniz eskiye dönün. Olurda MS şaşırtır w10 u düzeltir keyiniz ile temiz kurulum yaparsınız.

Bende çift işletim sistemi var w10 la w7 w10 u silebilir gibiyim..
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zulkarneyin 3 yıl
ben bilgisayarımı güncellemek için windows 15 i bekliyorum. windows 15 çıktığındada bilgisayarıma windows 10 kuracağım ancak stabil kararlı bir işletim sistemi olur o zamana kadar.
1 Yanıt Yanıtla
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Robot Doktoru 3 yıl zulkarneyin
zulkarneyin

ben bilgisayarımı güncellemek için windows 15 i bekliyorum. windows 15 çıktığındada bilgisayarıma windows 10 kuracağım ancak stabil kararlı bir işletim sistemi olur o zamana kadar.

Microsoft hiçbir zaman müşteri isteği veya memnuniyetin umursamaz (ciddi madi kayıplar dışında(örn:w8 ve vista faciyası)).
Bunlar şirket misyonununa ters ( one way microsoft). şirket tekel ve diktetörlüğü enpoze etiğinde kimsenin kaçabilecek başka yolu yok(şu anlık)
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citykhan 3 yıl
Geçen win 10 kurduk ya arkadaş masaüstü simge göster ara ara bulamadık.En son menüye masaüstündeki simgeleri yazınca bulduk ama böyle saçmalık yok. Masaüstnde boşta sağ tuşa koyarsın yada win 8 win 7 deki gibi yaparsın.
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DH Misafiri 3 yıl
Bilgisayarı kapat dediğimde ekran kararıyor. Tamamen kapanması için 3-4 dk geçiyor.
Kullanıcıları kandırmaktan başka hız konusunda + sını göremedim.
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okty_bcer 3 yıl
Cortana'nın bu kadar yetenekli oluşu bile ürkütücü falcı gibi mübarek herşeyi biliyor :)
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