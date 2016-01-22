Windows 10'un son Insider yapısındaki hata oyunların çökmesine neden oluyor

Gabe Aul geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamayla artık özellikle Fast Ring kanalını daha da hızlandıracaklarını ve Insider üyelerine daha seri şekilde yeni yapı sunmayı hedeflediklerini söylemişti. Bu durum Windows 10 geliştirme laboratuvarları içerisinde neler olup bittiğini daha sık öğrenmemizi sağlarken aynı zamanda daha fazla hatayla karşılaşabileceğimiz anlamına geliyordu.

https://blogs.windows.com/windowsexperience/2016/01/21/announcing-windows-10-insider-preview-build-11102/

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Insider'lar için yayınlanan en son Windows 10 yapısında, PC oyuncularını olumsuz etkileyecek kötü bir hata var. Fast Ring kanalından dağıtımı yapılan 11102 numaralı Windows 10 yapısı sadece Edge tarayıcısına en son ziyaret edilen web sitelerine hızlı erişim için yeni bir "geçmiş" menüsü getiriyordu. Yayınladığı bir blog yazısıyla yeni yapıyı duyuran Windows Insider programı başkanı Gabriel Aul, aynı zamanda PC oyuncularını etkileyecek bir dizi ciddi sorular olduğunu bildirdi.Geçtiğimiz Perşembe günü yayınlanan 11102 numaralı yapının, The Witcher 3, Fallout 4, Tomb Raider, Assassin's Creed ve Metal Gear Solid V gibi oyunların çökmesine neden olabileceği belirtildi. Microsoft aynı zamanda diğer oyunlarda da benzer hatalardan etkilenebileceğini söylüyor.Ekran çözünürlüğü değiştirilip özellikle tam ekran moduna geçiş yaparken oyunların kilitlendiği bildirilirken, çok sayıda kullanıcı oyunlar başlatılırken tamamen çökebildiğini belirtmiş durumda. Ve hepsi bununla da sınırlı değil. Yeni yapı aniden wireless kartınızın Windows 10 ile uyumsuz olduğunu bildirerek sizi en son sürücüyü bulmaya zorlayabilir. Diğer potansiyel hatalar arasında Büyüteç ve Ekran Okuyucusu gibi yardımcı teknolojilerin çökmesi ve WSClient.dll hatası da yer alıyor.