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Windows 10'un son Insider yapısındaki hata oyunların çökmesine neden oluyor

Microsoft yetkilisi Gabriel Aul, Windows 10 işletim sisteminin Insider'lar için yayınlanan son yapısında, PC oyuncularını etikeleyecek hataların olduğunu açıkladı.
3 yıl
4,2b
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16
İşletim Sistemleri
Onur Seven
Haber Editörü
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Windows 10'un son Insider yapısındaki hata oyunların çökmesine neden oluyor
Insider'lar için yayınlanan en son Windows 10 yapısında, PC oyuncularını olumsuz etkileyecek kötü bir hata var. Fast Ring kanalından dağıtımı yapılan 11102 numaralı Windows 10 yapısı sadece Edge tarayıcısına en son ziyaret edilen web sitelerine hızlı erişim için yeni bir "geçmiş" menüsü getiriyordu. Yayınladığı bir blog yazısıyla yeni yapıyı duyuran Windows Insider programı başkanı Gabriel Aul, aynı zamanda PC oyuncularını etkileyecek bir dizi ciddi sorular olduğunu bildirdi.

Geçtiğimiz Perşembe günü yayınlanan 11102 numaralı yapının, The Witcher 3, Fallout 4, Tomb Raider, Assassin's Creed ve Metal Gear Solid V gibi oyunların çökmesine neden olabileceği belirtildi. Microsoft aynı zamanda diğer oyunlarda da benzer hatalardan etkilenebileceğini söylüyor.

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Ekran çözünürlüğü değiştirilip özellikle tam ekran moduna geçiş yaparken oyunların kilitlendiği bildirilirken, çok sayıda kullanıcı oyunlar başlatılırken tamamen çökebildiğini belirtmiş durumda. Ve hepsi bununla da sınırlı değil. Yeni yapı aniden wireless kartınızın Windows 10 ile uyumsuz olduğunu bildirerek sizi en son sürücüyü bulmaya zorlayabilir. Diğer potansiyel hatalar arasında Büyüteç ve Ekran Okuyucusu gibi yardımcı teknolojilerin çökmesi ve WSClient.dll hatası da yer alıyor.

Gabe Aul geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamayla artık özellikle Fast Ring kanalını daha da hızlandıracaklarını ve Insider üyelerine daha seri şekilde yeni yapı sunmayı hedeflediklerini söylemişti. Bu durum Windows 10 geliştirme laboratuvarları içerisinde neler olup bittiğini daha sık öğrenmemizi sağlarken aynı zamanda daha fazla hatayla karşılaşabileceğimiz anlamına geliyordu.

https://blogs.windows.com/windowsexperience/2016/01/21/announcing-windows-10-insider-preview-build-11102/ Yorum Yaz
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Windows10 3 yıl en beğenilen
adı üzerinde geliştirici sürümü, hatalarla gelmesi çok normal.
1 Yanıt Yanıtla +7
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CoreXXX 3 yıl
insider sürümleri zaten hataları bulmak amacı ile yayınlanıyor.hatalar ayıkalnıyor sonrada asıl sürüm yayınlanıyor.bu windows 10 a açmur atan arkadaşlar sizi kimse zorlamıyor geçin diye. w7 çıktığındada siz xp en iyisi diye buralarda geziyordunuz. alıyorsunuz dandik everest powerli pc leri sonra gelip burda ağlıyorsunuz.hatta daha w10 u yükleyip denemeyenler bile yorum yazıyor w10 hakkında. biz ne garip bir milletiz kullandığımız ekran kartına işlemciye anakarta hatta işletim sistemine bile duygusal olarak bağlanıyoruz ve sonuda kadar onu savunuyoruz hatta sözlü dalaşa giriyoruz:))
insider sürümleri zaten hataları bulmak amacı ile yayınlanıyor.hatalar ayıkalnıyor sonrada asıl sürüm yayınlanıyor.bu windows 10 a açmur atan arkadaşlar sizi ki...
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smart1978 3 yıl
Windows Insider olmayan windows 10 masaustu isletim sistemi sorunsuz ve hizli tum pc lerimde sorunsuzlar .
Insider dan cikin veya bir sonraki guncellemeyi alin ( illa oyunsa tabi .. )
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smart1978 3 yıl
Yenisi geliyor

windowscentral.com/...
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OverClocK1ng 3 yıl
Windows 10 u denedim, 1 hafta zor dayanmıştım. Düz 8 e geri döndüm. Bir sürü hata yaşamıştım. Bu güne kadar XP, 7 ve 8 en iyi işletim sistemi oldu. 8.1 de iyi olabilir ama ben 8 kullanıyorum. İkisi için genel konuştum.
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SEO-Uzmanı 3 yıl
işh hata o kadar büyük olurda MS bu sorundan kurtulmak için W10 unun kaynak kodlarını halka açmak zorunda kalır işh :) işte o zaman ortaya linuxten daha kullanışlı bir işletim sistemi ortaya çıkabilir !
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DarkHellKnightX 3 yıl
Oyunculara tavsiyem Insider sürümlerinden uzak durun. Bu sürümlerdeki çoğu özellik debug modunda çalışıyor. Ayrıca sürüm tamamlanınca Update ile geliyor zaten.
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kadirirdem 3 yıl
bu geliştirici değilmi zaten bu tarz hatalar oldukça normal....
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CoreXXX 3 yıl
insider sürümleri zaten hataları bulmak amacı ile yayınlanıyor.hatalar ayıkalnıyor sonrada asıl sürüm yayınlanıyor.bu windows 10 a açmur atan arkadaşlar sizi kimse zorlamıyor geçin diye. w7 çıktığındada siz xp en iyisi diye buralarda geziyordunuz. alıyorsunuz dandik everest powerli pc leri sonra gelip burda ağlıyorsunuz.hatta daha w10 u yükleyip denemeyenler bile yorum yazıyor w10 hakkında. biz ne garip bir milletiz kullandığımız ekran kartına işlemciye anakarta hatta işletim sistemine bile duygusal olarak bağlanıyoruz ve sonuda kadar onu savunuyoruz hatta sözlü dalaşa giriyoruz:))
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Morphinz 3 yıl
Windows 10 henüz oturmamış BETA bir işletim sistemi benim gözümde.
7 - 8,1 - 10 sürekli kullanıyorum. İş sektöründe bir çok yavaşlık, aptallık, ve hata var. En basitinden Güvenlik duvarı servisini kapatırsanız başlat duvarı çalışmıyor Domaindeki pc'lerde. Bu nasıl bir salaklıktır? Hakkında 10 bin den fazla yorum var reddit'de. Hala düzeltmedi sığırlar.. Yeni aldığınız bir laptop'da ekran kartı sürücüsü neden sürekli hata versin? Welcome to Windows 10!
Tavsiyem 6 ay daha oturmasını ve hatalardan arındırılmasını bekleyin!
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dostum kertenkele 3 yıl
Windows 10 un kendisi hata zaten rezil bir işletim sistemi her güncellemede başka bir özellik bozuluyor pc de win 7 min çeyreği bile olamaz
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dostum kertenkele 3 yıl
Windows 10 un kendisi hata zaten rezil bir işletim sistemi her güncellemede başka bir özellik bozuluyor pc de win 7 min çeyreği bile olamaz
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Patren 3 yıl
oyun oynıyorsanız dx12 oyunlar gelmeden geçmeye hiç gerek yok
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microsoft, windows insider ve
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