Windows 10'un yeni teknik ön izleme sürümü yayınlandı

Düzenlediği Build geliştirici etkinliği ile Windows ile ilgili son yenilikleri paylaşan Microsoft, yeni Windows 10 teknik ön izleme sürümünü de sunumun ardından indirmeye açtı. Windows 10 build 10074 adıyla yayınlanan yeni sürüm bazı yenilikleri de beraberinde getiriyor.

Yeni sürümü denemek isteyen kullanıcılar Windows Insıder programına insider.windows.com adresinden katılabilirler. Katılımın ardından "Windows 10 Insider Preview" butonu ile yayınlanan güncel sürümü indirip daha sonra bilgisayarlarına kurabilirler. Ayrıca Windows Beta'nın yayınladığı yenilikleri kısaca anlatan videoya aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Bu yeniliklerden ilki ve belkide en önemlisi daha önceki Windows 7 ve Windows Vista sürümlerinde kullanılan Aero Glass özelliği. Aero Glass özelliğini kısaca hatırlamak gerekirse Windows'un bazı bölgelerdeki pencerelerini cam görünümüne benzer bir şekilde şeffaflaştırmamıza yarayan bir özellik. Teknik ön izleme programına katılan kullanıcılardan bu konuda yoğun bir talep geldiği belirtilirken bu sürümde kısmen bu özelliğin kullanılabileceği belirtildi. Geliştirici programına katılan kullanıcıların yeni sürümdeki Aero Glass özelliğini beğenmesi halinde kullanım alanının yaygınlaştırılabileceği ve eski Windows sürümlerindeki gibi kullanılabileceği belirtiliyor.Cortana'da yeni sürüm ile ilgili gelişmelerden nasibini alırken, kişisel asistan yeni kolaylaştırılmış menüsü ile kullanıcılara daha hızlı yardım etmeyi amaçlıyor. Bunun dışında tablet modu da yeni özellikler kazanmış durumda. Başlat menüsü Windows 8'i andıran bu mod dokunmatik ekranı kullanmak isteyen kullanıcılar için kolaylaştırılmış bir kullanım sunmayı amaçlıyor.Ayrıca canlı kutucukların animasyonlarındaki değişim, yeni ses efektleri gibi geliştirmeler de Windows 10 build 10074 sürümü ile birlikte Windows Insider programına katılmış kullanıcıların beğenisine sunuluyor. Bu programdaki kullanıcıların geri dönüşlerine göre final sürümüne kadar yenilikler ve iyileştirmeler yapılacak.