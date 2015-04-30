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Windows 10'un yeni teknik ön izleme sürümü yayınlandı

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
8,1b
1
34
İşletim Sistemleri
Oğuz Avcı
Editör
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Windows 10'un yeni teknik ön izleme sürümü yayınlandı
 
Düzenlediği Build geliştirici etkinliği ile Windows ile ilgili son yenilikleri paylaşan Microsoft, yeni Windows 10 teknik ön izleme sürümünü de sunumun ardından indirmeye açtı. Windows 10 build 10074 adıyla yayınlanan yeni sürüm bazı yenilikleri de beraberinde getiriyor.
Bu yeniliklerden ilki ve belkide en önemlisi daha önceki Windows 7 ve Windows Vista sürümlerinde kullanılan Aero Glass özelliği. Aero Glass özelliğini kısaca hatırlamak gerekirse Windows'un bazı bölgelerdeki pencerelerini cam görünümüne benzer bir şekilde şeffaflaştırmamıza yarayan bir özellik. Teknik ön izleme programına katılan kullanıcılardan bu konuda yoğun bir talep geldiği belirtilirken bu sürümde kısmen bu özelliğin kullanılabileceği belirtildi. Geliştirici programına katılan kullanıcıların yeni sürümdeki Aero Glass özelliğini beğenmesi halinde kullanım alanının yaygınlaştırılabileceği ve eski Windows sürümlerindeki gibi kullanılabileceği belirtiliyor.

Cortana'da yeni sürüm ile ilgili gelişmelerden nasibini alırken, kişisel asistan yeni kolaylaştırılmış menüsü ile kullanıcılara daha hızlı yardım etmeyi amaçlıyor. Bunun dışında tablet modu da yeni özellikler kazanmış durumda. Başlat menüsü Windows 8'i andıran bu mod dokunmatik ekranı kullanmak isteyen kullanıcılar için kolaylaştırılmış bir kullanım sunmayı amaçlıyor.

Ayrıca canlı kutucukların animasyonlarındaki değişim, yeni ses efektleri gibi geliştirmeler de Windows 10 build 10074 sürümü ile birlikte Windows Insider programına katılmış kullanıcıların beğenisine sunuluyor. Bu programdaki kullanıcıların geri dönüşlerine göre final sürümüne kadar yenilikler ve iyileştirmeler yapılacak.

Yeni sürümü denemek isteyen kullanıcılar Windows Insıder programına insider.windows.com adresinden katılabilirler. Katılımın ardından  "Windows 10 Insider Preview" butonu ile yayınlanan güncel sürümü indirip daha sonra bilgisayarlarına kurabilirler. Ayrıca Windows Beta'nın yayınladığı yenilikleri kısaca anlatan videoya aşağıdan ulaşabilirsiniz.

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JiggySaw 4 yıl en beğenilen
gcb1903
Şimdiye kadar kullandığım en kötü beta çalışması. ( win 10 olarak değil henüz hataların çok fazla olması )Vista, 7, 8 kullanıcı ön izleme sürümlerde direk geçtiğim ve çok az sorunla karşılaştığım tecrübe beni bu sefer yarı yolda bıraktı. Hataları giderince elbette en güncel sürüme geçeceğim.

Windows 7 ve 8 beta olarak sunulmuştu, Windows 10 un betası ise henüz çıkmadı bile, bu teknik önizleme sürümü. Daha fazla bug olması doğal o yüzden.
gcb1903Şimdiye kadar kullandığım en kötü beta çalışması. ( win 10 olarak değil henüz hataların çok fazla olması )Vista, 7, 8 kullanıcı ön izlem...
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Umutcan 4 yıl dranas
dranas

Bilgisayar versiyonunu kimse takmaz mobil versiyonu önemli, mobil versiyonda metro tasarımı bırakmadıkça ilerleyemezler.

Nasıl kimse takmaz ? Dünyanın en çok kullanılan işletim sistemi, ve gün içinde başında en çok zaman harcanılan işletim sistemi. Windows phone ne kadar yaygın ki desktop sürümden daha fazla önemseyen olsun ?
Birçok kişi win7'den sonra arayüz yenilikleri sebebiyle heyecanla 10'u bekliyor. 8.1'e geçmeden bekleyen bir o kadar fazla.
dranasBilgisayar versiyonunu kimse takmaz mobil versiyonu önemli, mobil versiyonda metro tasarımı bırakmadıkça ilerleyemezler.
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javaprof 4 yıl dranas
dranas

Bilgisayar versiyonunu kimse takmaz mobil versiyonu önemli, mobil versiyonda metro tasarımı bırakmadıkça ilerleyemezler.

sen ciddi misin la?
dranasBilgisayar versiyonunu kimse takmaz mobil versiyonu önemli, mobil versiyonda metro tasarımı bırakmadıkça ilerleyemezler.
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blackcat67 4 yıl
Surucu sorunu haric windows 10 harika nvidia haram etti o ayri mesele
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dalgaland 4 yıl blackcat67
blackcat67

Surucu sorunu haric windows 10 harika nvidia haram etti o ayri mesele

çok basit gelecek belki ama..
onlarca yapı indirip yüzlerce kez yaptığım kurulumların her birinde sürücü güncellemesi darbesi yiyen ve mavi ekranlarla neredeyse akraba olan bendeniz bir tesadüf eseri bulduğum bir yol ile, sekizinci kez kurduğum 10074 yapısında, windowsun güncelleme yapmasını engelleyebildim galiba..
galiba diyorum, çünkü henüz üzerinden bir gün geçti ama sürücü güncellemelerini indirmesine rağmen bir türlü kuramıyor windows efendi..!!
şöyle ki:
başlat butonuna sağ tıklayıp sistem sekmesini açıyorum..
sol üst menüden sistem korumasını seçip, açılan pencereden donanım sekmesini tıklıyorum..
burada sürücü yükleme ayarlarını tıklayıp açıyorum..
açılan nihai pencerede "uygulama tercihini bana bırak" seçeneğini tıklayıp, "windows update sürücü güncellemelerini asla yükleme" şıkkını işaretliyorum..
ayarları kaydedip çıkıyorum, hepsi bu..!!
bu işlemi hemen kurulum sonrasında ve internet bağlantısını keserek yaparsanız daha güvenli olur herhalde..
kolay gelsin..
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dranas 4 yıl
microsoft un geleceği çok parlak bence bu düşüşün sonu gelecek.
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Arka Destroyer 4 yıl
Kim ne derse desin 8 efsaneydi , bu daha da güzel olacak
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Batuist 4 yıl
iconlar çok kötü umarım değişir. ayrıca estetik anlayışları sadelikten yana tamam ama bunu o kadar abrttılar ki bütün açıklamaları bembeyaz sayfada kenarda köşede altta yukarıda aralarında hiçbir ayırıcı çizgi vesaire kullanmadan salt metin olarak koymaları estetik durmuyor. soldaki baaın kenarına aşağı inen bir çizgi koy ayır mesela orayı.. yok estetik olacam diye herşeyi kaldırdılar. renk farkı filan yap ne biliyim her şey ana başlık at başlık kenar linkler ara açıklamalar herşey aynı şekilde bembeyaz sayfada sağda solda köşede estetik diye öyle yerleştirilmiş. sadelik estetik değil microsoft.. .okunu çıkardın sadeliğin..
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bkaakco 4 yıl
Şimdiye kadar çıkan sürümler betadır. Bir yazılımın beta olması için beta denmesi gerekmiyor. Final sürümünden önce test ve geri bildirim amacıyla kullanıcılara sunulan sürümlere beta denebilir. Windows 8'in hiçbir betasında da beta ismi kullanılmamıştır, onun yerine Developer Preview, Consumer Preview, Release Preview gibi isimler verilmiştir. Bunları beta 1, beta 2, beta 3 gibi düşünebiliriz. Windows 10, Technical Preview'dan sonra artık Insıder Preview ismiyle devam ediyor, Insider Preview yerine beta 2 demek yanlış olmaz.
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PentaqoN 4 yıl
gcb1903
Şimdiye kadar kullandığım en kötü beta çalışması. ( win 10 olarak değil henüz hataların çok fazla olması )Vista, 7, 8 kullanıcı ön izleme sürümlerde direk geçtiğim ve çok az sorunla karşılaştığım tecrübe beni bu sefer yarı yolda bıraktı. Hataları giderince elbette en güncel sürüme geçeceğim.

Bu beta değil yanlız.
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SirrealsQ 4 yıl
Şuan kullandığım Yosemite 10 sürümünün efekleri ile bu videoda gösterilen effekt ve araçlar aynı nedense icon tasarımları çok berbat irenç ötesi .
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R.Rondo9 4 yıl
Bir önceki buildde seste problem yaşamıştım. Sabah şöyle bir göz gezdirdim görsel açıdan harika gözüküyor. Ayrıca spartan da kullanıma sunulmuş ama çok stabil değil gibiydi. Akşam detaylıca göz gezdircem.
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black_flood 4 yıl
ardı ardına patlamaya başlayan buildler finalin çok yaklaştığını gösteriyor haziran ayı ortası yada sonuna beta sürümü yayınlanır biz beta ile uğraşırken full sürümü çoktan pc üreticilerinin eline geçmiş olacaktır. ağustosa raflardaki yerini almış olacaktır. stabil çalışmıyor diyenlere diyebileceğim tek net cevap her anakartta şuan için çalışmıyor. secure boot desteği ile ilgili bir takım sorunları mevcut güncel secure boot özelliğine sahip kartlarda rastlamadım ama eski tip secure boot desteği ola yani normalde Windows 8 desteği oktu ama bios güncellemesi ile opsiyonel secure boot özelliği kazanan kartlar ile secure boot desteği olmayan kartlarda % 98 sorun yaşatıyor. Windows 10 ile zorunlu secure boot şartı geliyor ancak üretici bios yazılımına Windows 10 için ayrıca bios çıkartırsa bu zorunluluk ortadan kaldırılabilecek. sanırım bayağı bir ananakart değişimi zorunlu olacak gibi bios güncellemeleri yapılmazsa.
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JiggySaw 4 yıl en beğenilen
gcb1903
Şimdiye kadar kullandığım en kötü beta çalışması. ( win 10 olarak değil henüz hataların çok fazla olması )Vista, 7, 8 kullanıcı ön izleme sürümlerde direk geçtiğim ve çok az sorunla karşılaştığım tecrübe beni bu sefer yarı yolda bıraktı. Hataları giderince elbette en güncel sürüme geçeceğim.

Windows 7 ve 8 beta olarak sunulmuştu, Windows 10 un betası ise henüz çıkmadı bile, bu teknik önizleme sürümü. Daha fazla bug olması doğal o yüzden.
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le_tatative 4 yıl
Genel olarak memnunum, tasarım yavaş yavaş kendini buluyor. Ayrıca aero efek de çok yakışmış. Ama bildirim paneli tam anlamıyla berbat. Simsiyah, estetik sıfır, ayakkabı kutusu gibi bir şey. Ellerinden gelenin en iyisi buysa durum çok vahim.
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Guest-BE73ABCD2 4 yıl
Çok hata var kararlı çalışmıyor. Temiz kurulum yaptım ama sistem hala sapıtıyor
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