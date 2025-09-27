Microsoft'tan geri adım: Windows 10 desteği Avrupa'da uzatıldı

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Microsoft, bildiğiniz gibi 14 Ekim 2025 tarihinde Windows 10 desteğini resmi olarak sonlandırıyor. Şirket, bu tarihten sonra güvenlik güncellemelerine devam etmek isteyen kullanıcılar için ücretli ve belirli şartlara bağlı bir plan duyurmuştu. Ancak bu plan, Avrupa düzenleyicileri tarafından sürpriz şekilde geçersiz hale getirildi.

Windows 10 desteği Avrupa'da uzatıldı

Kaçıranlar için Microsoft, Windows 10 desteğinin sonlanmasının ardından kullanıcılara üç seçenek sunmuştu. Bunlar arasında ise 30 dolar ödeme yapmak, 1000 Microsoft Ödül puanı kullanmak veya Windows Yedekleme aracını açarak bilgisayar ayarlarını buluta senkronize etmek yer alıyordu. Ancak Avrupa Ekonomik Alanı'ndaki kullanıcılar içinse durum farklı olacak.

Euroconsumers grubunun girişimiyle birlikte Microsoft'un şartları, Dijital Pazarlar Yasası (DMA) kapsamında engellendi. Bu yasa, büyük teknoloji şirketlerinin kullanıcıları kendi ürünlerine yönlendirecek kısıtlamalar getirmesini yasaklıyor. Dolayısıyla Avrupa'daki Windows 10 kullanıcıları, bir yıl boyunca ek güvenlik güncellemelerine hiçbir şart olmadan ve ücretsiz şekilde erişebilecek.

Kötü haber şu ki, program yalnızca güvenlik güncellemelerini kapsıyor, yani hata düzeltmeleri veya yeni özellikler bu pakete dahil edilmiyor. Microsoft ise, yaptığı açıklamada Avrupa'daki kayıt sürecini yerel beklentilere uyacak şekilde düzenlediklerini ve kullanıcıların Windows 11'e geçiş sürecinde kesintisiz güvenlik desteği alacaklarını belirtti. Ancak bu destek yalnızca ek bir yıl için geçerli olacak.

