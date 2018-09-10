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Windows 7, Microsoft'un yeni Windows XP'si olma yolunda olabilir

Microsoft, Windows 7 için genişletilmiş destek seçeneği doğruladı. Microsoft'un Office ve Windows pazarlama baş yöneticisi Jared Spataro, bazı Windows 7'lere yönelik bir yardım eli sunuyor.
8 ay
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İşletim Sistemleri
Mehmet Erencan Balcı
Yazar
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Microsoft, kurumsal müşterilerin Windows 7'de genişletilmiş destek için ödeme yapabileceklerini doğruladı. Microsoft, tüketicileri ve işletmeleri Windows 10'a yükseltmeye teşvik ederken, birçok müşteri, hızla yaklaşan desteğin sonuna rağmen Windows 7'de mutlu bir şekilde kalmayı tercih ediyor. 
Windows 7 kullanıcılarının çoğu, 14 Ocak 2020'den sonra güncelleme alamayacak. Windows 7 işletim sistemi 2009 yılında piyasaya sürüldü, bir başka değişle işletim sistemi on yıldan daha eski olacak. Microsoft, Windows XP'de İşletim sistemi Nisan 2014'e kadar XP desteğini kesemedi. Bu yüzden şirket, Windows XP'de yaptığı hataları yapmak istemediği için güncellemelerin sıklığını zaman içinde azaltmayı planlıyor ancak Windows 7 işletim sisteminin pek çok kullanıcısı olduğu için Microsoft'un başka seçeneği hali hazırda görünmüyor.  

Güncellemeler yeni özellikler içermeyecek 

Genişletilmiş Güvenlik Güncelleştirmeleri (ESU) programı, Windows 7 Professional veya Windows 7 Enterprise çalışanlarının (toplu lisanslama altında) yamalara sürekli erişim için ödeme yapmalarına izin verecek. Güncellemelerle yeni özellikler olmayacak, ancak programdaki Windows 7 sistemleri kötü amaçlı yazılım için ana hedef haline gelmeyecek. Ancak Microsoft, bunu sistemlerini Windows 10'a taşımaya yardımcı olacak bir yöntem olarak görüyor. 
ESU programı kamu desteğinin sona ermesinden sonra üç yıla kadar mevcut olacak. Cihaz başına bir maliyet olacak, bu yüzden Windows 7 makinelerinin çok olduğu işletmeler sürekli destek için fark ödeyecekler. Böylece işletmeleri zaman içinde Windows 10'a geçmeye teşvik edecekler. Microsoft, XP kullanan işletmeler ve hükümetler için özel destek sözleşmeleri de teklif etti.
Şirketleri Windows 10'a geçmeye teşvik etmek için Spataro, Windows 10 güncellemelerinin hızlı temposunu nasıl kontrol edilebileceğini açıkladı. Microsoft, mevcut özellik güncelleştirmelerinin, orijinal yayınlanma tarihinden itibaren 30 aylık bir destek alacağını taahhüt etti. Windows 10 Enterprise'ın gelecekteki güncellemelerinin de 30 aylık desteği olacak, ancak önümüzdeki Mart ayında 18 aylık desteğe düşecek. Ayrıca Microsoft hala yılda iki büyük güncelleme paylaşmayı planlıyor. 

https://www.extremetech.com/computing/276582-microsoft-relents-confirms-extended-support-option-for-windows-7 Yorum Yaz
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AqRaMa 8 ay en beğenilen
7 nin arayüzü 10 dan daha iyi 10 u beğenmiyorum
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0MG90 8 ay
DirectX 12 desteği Windows 7'de olsa 10'u 1dk bile kullanmam.
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umisan 8 ay
Kara kara düşüneceklerine Windows 10'u da Windows 7 gibi stabil hale getirmeye uğraşsınlar. Yıllardır bir sorun çözülüyor, başka bir sorun çıkıyor. Zamanla daha iyi olacak diye bekledim hala Windows 7'ye yakın bile değil.
Kara kara düşüneceklerine Windows 10'u da Windows 7 gibi stabil hale getirmeye uğraşsınlar. Yıllardır bir sorun çözülüyor, başka bir sorun çıkıyor. Zamanla dah...
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DH Misafiri 2 ay
Vista da sürekli comsurrogate hatası alıyordum lisanslı olduğu için inatla 3yıl kullandım en son sistem registry si iflâh olmayacak kadar dağılınca win7 e geçtim, 2010 dan beri bir kaç defa ekran kartı kaynaklı mavi ekran dışında program kaynaklı sistem çökmesi yaşamadım (oyuncu değilim autocad, 3dmax gibi programlar kullanıyorum ) windows 10 ilk çıktığında free update diye birşey vardı denedim birçok sorun çıktı geri windows 7 ye döndüm.
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pUnduli 2 ay
Ya arkadaş Windows kaçı kullanırsanız kullanın ama liseli gibi sağına sola gadget koymayın ya, aynı adam start menüsünde aynı işi çok daha iyi yapacak tile'a laf söyleyip gadget koyunca anca kendine güldürür.
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Alpha Centauri 2 ay
xp'yi kimse geçemez.efsaneler ölmez
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csh 2 ay
Insanlarin Windows'la ilgili bazi seyleri neden bir devrimmis gibi dusunduklerini gercekten anlayamiyorum. Deseler ki Windows NT devrimdi yada Windows 95 devrimdi, gene anlarim cunku Windows NT DOS uzerinde calismiyordu, Windows 95 de cooperative multitasking yerine cok daha gelismis olan preemptive multitasking yapiyordu. Oncesindeki Windows 3.1'de cooperative multitasking vardi. Bundan dolayi Windows NT ve Windows 95 Windows dunyasi icin devrimdi denilebilir. Bununla birlikte neyin Windows Vista'yi ve Windows 10'u bu kadar kotu yaptigini, neyin Windows XP ve Windows 7'yi bu kadar mukemmel yaptigini hicbir zaman anlayamadim, yapilan yorumlari ve aciklamalari da hicbir zaman mantikli bulamadim. Windows 7'nin Windows Vista'ya gore bir tek RAM kullanimi optimizasyonu vardi, bu da oyle abartilacak birsey degil bence, Windows 7 guncellendikce zaten o RAM kullanimi optimizasyonu da eski haline geri gelmistir cok buyuk olasilikla.
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csh 2 ay
2008 yada 2009 yillariydi, Windows 7 Beta'yi ilk ciktigi gunden beri kullanmistim. Daha oncesinde de Windows Vista'yi ilk ciktigi gunlerden beri kullanmistim ve diger insanlarin dusundugu gibi Windows XP'nin daha iyi oldugunu dusunmuyordum hicbir zaman. Windows 10 ciktiktan sonra isyerinde surekli Windows 7 kullanilmaya devam edildi, ayni goruntu, ayni tema, ayni menuler, cok bikmistim. Insanlarin Windows 7'nin nesini bu kadar begendigini hicbir zaman anlamadim, Windows Vista'nin da nesinden bu kadar nefret ettiklerini hicbir zaman anlamadim, Windows XP'yi de neyin bu kadar mukemmel yaptigini hicbir zaman anlamadim. Windows XP'den once Windows 2000 vardi, gozle gorulur bir tek fark Windows XP'de klasik Windows gorunumu XP tema'si ile degistirilmisti, bir de DirectX destegi official olarak gelmisti. Bunlar disinda ahim sahim degisiklikler gormemistim. Windows 2000'den onceki Windows NT 4.0'da device manager yoktu, DirectX yuklemek daha bir zordu, tum Windows oyunlari calismiyordu falan ama bunlar disinda oyle daglar kadar fark yoktu.
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expressimo 8 ay
8.1 kadar stabilitesi muazzam bir os görmedim. Macos ta kurcaladım ama yok arkadaş. Vista arayüzündeki görsellikle karma yapsalardı nirvana olacaktı. Opsiyonel animasyon geçisi yok bir kere.Mac te bile pencere açılışında farklılıklar var.Ha ama şu bir gerçek win 10 daki driver bulma vs kavraması pratikliği 7 de yok.
7 ye kıyasla baya iyi yol aldığı yerler var:Mavi ekran, dönen yuvarlak,driver bulma,Mağaza,Edge tarayıcı,kısayollar vs... Ama bir o kadar da eksik hatta sorunları var: cpu minimum kafasına göre yüzde 20 hatta 100 olup ''laps '' diye 20 15 e düşmeler,ssd ye rağmen 7 ve 8.1 kadar jilet olamaması(chrome firefox açılışında mesela) , fps droplar acayip vardı bir ara, menü açılırken ki gıdım hantallık,(8.1 in özlendiği an) ve telemetry istihbarat sistemi.
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maxmania 8 ay
windows 7' de ev sahibi benim, windows 10' da kiracıyım. arkada ne halt çevirdiğine, donanımımı nasıl kullandığına, kafasına göre güncelleme başlatmasına, her güncellemede bir sorun çıkacak mı endişesi yeterli windows 10' dan uzak kalmak için. iyi bir işletim sistemi olsa zaten bedava yapmazlardı. çok güzel veri toplanıyor, kullanıcılar denek olarak kullanılıyor.
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V4LKyR 8 ay
İnsanların W10 sevmemesini anlamıyorum? Burada yazılan hiç bir problemi yaşamadım, en az 100 kere W10 kurmuşumdur. W10 son derece hızlı, kaliteli ve güvenli bir sistem, mavi ekranı unuttum.
W10 gibi efsanevi bir işletim sistemi varken neden W7? Bunu söyleyenler büyük ihtimalle telefonlarında da Android 5, iOS 6 falan kullanıyorlardır.
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csh 2 ay V4LKyR
Windows'lar arasinda en iyisi olan tabi ki son cikani, cunku kerneli daha guncel oluyor, son yenilikleri iceriyor, herseyi daha guncel oluyor kisaca. Windows 10'u degil de Windows'u sevmiyorum aslinda, bana cok endustriyel geliyor. macOS ve Linux cok daha guzel geliyor.
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edirneli86 2 ay V4LKyR
Sıkıntı yaşayanlar yalan söylüyor öyle mi?
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denizbay1 8 ay
Açıkçası ben de win7 diyordum taa ki 1 ay öncesine kadar. Yeni bir sistem topladım ve asıl sorunun kaynağının Win10 değil de, daha çok eski ve yetersiz sistemden kaynaklandığını gördüm. Yeni AM4 ve DDR4'lü sistem de Win10 müthiş çalışıyor. Ne bir kasma, ne bir hata almadım bu güne kadar. Oysa eski sistemimde (ki 2013 yılı çıkışlı bir Laptop) yığınla kasma ve hata alıyordum. Driver uyumsuzlukları ve daha nicesi... Tavsiyem, eğer sistem toplamaya gücünüz yetiyorsa yeni toplanmış ve öyle çok uçukta değil, orta halli ve hatta ortadan hallicw bir sistem de deneyin. Eğer maddi gücünüz şu an yetmiyorsa Windows 7 en iyisi.
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ozmenakif 8 ay
2002'den beri 4 farklı sürüm windows ile 7 farklı yazıcı kullandım. 16 senedir yazıcı ile birşey yazdırırken iptal ettiğimde tekrardan yazdırabilmek için elli takla atmam gerekiyor
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