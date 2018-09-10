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Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

BMW, önümüzdeki hafta Formula E pilotunu açıklayacak

Formula E şampiyonasının beşinci sezonunun 15 Aralık'ta Suudi Arabistan'da başlaması planlanıyor. Pistte 11 farklı takım olacak ve BMW resmi araç üreticisi olarak ilk defa yarışa katılacak.
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Otomobil Teknolojileri
Mehmet Erencan Balcı
Yazar
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Tüm otomobiller, Spark Racing tarafından tasarlanan yeni nesil Formula E şasisini kullanacak olsa da, araç içindeki bileşenler (elektronik aksam, invertörler, şanzımanlar ve motorlar) ve forma tasarımlarını takımlar belirleyecek. Formula E şampiyonasının beşinci sezonunun 15 Aralık'ta Suudi Arabistan'da başlaması planlanıyor ve BMW'nin resmi bir üretici olarak katıldığı ilk fuar olacak. 

14 Eylül BMW iFE.18 tanıtılacak

En son bahar aylarında İspanya'da test edilirken görüntülenen BMW iFE.18 için BMW, i3 sürücü bileşenleri üzerinde çalışan mühendislerin  ile yarış ekibinin işbirliği yaptıklarını ve denemelerin pistten sokağa taştığı iddialarını kabul etmişti. BMW iFE.18, 14 Eylül'de resmi olarak tanıtılacak.
Nissan benzer şekilde sezonun beş otomobilini geliştirmek için ikinci nesil Leaf'i inşa etmek üzerine çalıştıklarını söyledi. Otomobillerin daha hafif ve enerji deposunu iki katına çıkartılacağı göz önünde bulundurulursa, sürücü yedek bir araca geçmek zorunda kalmadan yarış tamamlayabilir.
Nissan,"Gelecek Temmuz ayında  New York'ta  puanlama sayfalarının en üstünde kimlerin mühendisleri ve sürücüleri en iyi  öğrenmiş olacağız. " açıklamasında bulundu. 

https://www.bmw-motorsport.com/en/topics/magazine-article-pool/bmw-i-formula-e-launch-bmw-welt.html Yorum Yaz
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