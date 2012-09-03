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Windows 7 kullanım oranı Windows XP oranını geride bıraktı

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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İşletim Sistemleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Windows 8 işletim sisteminin çıkışı arefesinde son sürüm olan Windows 7'nin yıllardır en çok kullanılan sürüm olan Windows XP'yi küçük bir farkla geride bıraktığı açıklandı.

Net Applications tarafından yapılan analizlere göre Temmuz-Ağustos döneminde Windows sürümleri yüzde 0.24 gerilerken, Mac OS X kullanımı yüzde 0.16 artış gösterdi.

Sürüm bazında yıllardır en çok kullanılan Windows sürümü olarak gösterilen Windows XP, bu dönem yüzde 42.52 kullanım oranına geriledi. Liderliği zorlayan Windows 7 ise yüzde 42.76 kullanım oranı ile nihayet liderlik koltuğuna oturdu.

2011 Nisan ayında yüzde 25 kullanım oranına sahip olan Windows 7 aradan geçen 16 ayda yüzde 17 oranında artış gösterdi. Windows 8'in çıkış döneminde ise oranın yüzde 50 olacağı tahmin ediliyor.

Analiz uzmanları arasındaki en büyük merak konusu ise Windows 7'nin Windows 8 karşısında Windows XP'nin Windows Vista'ya gösterdiği direnişi gösterip gösteremeyeceği. Bazı kaynaklar böyle bir durumun beklentisi içerisinde. Ancak Microsoft; XP, Vista ve 7 sürümlerine 39.99$ karşılığında yükseltme teklifi sunarak tedbir almaya çalışıyor.

Gelecek yılın ortalarına doğru Windows sürümleri arasındaki iç rekabet tam olarak ortaya çıkacaktır.

http://www.netmarketshare.com/operating-system-market-share.aspx?qprid=10&qpcustomd=0 Yorum Yaz
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Batuist 7 yıl en beğenilen
windows XPli bir çok eski PC internete bile bağlanmadan kullanılıyor.. Bu rakam sadece internete bağlı PClerin işletim sistemleri oranı olabilir. yoksa XP hala gerçekte liderdir.
windows XPli bir çok eski PC internete bile bağlanmadan kullanılıyor.. Bu rakam sadece internete bağlı PClerin işletim sistemleri oranı olabilir. yoksa XP hala ...
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goldteam34 3 yıl
Daha demin xp'yı bırakıp 7 starter kurdum. AMA XP'İ ASLA UNUTTURMAM! UNUTTURMAYACAĞİM! XP DAMARRR!!!!!!!
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tatu_mehmet 3 yıl
windows 7 home premium kullanın xpciler
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~Lion King~ 7 yıl
xp efsaneydi, vista araformdu win7 efsane. win8 de araform win9 u bekleyin:)

o metro arayuz oldugu surece 5 yil daha win7 deyim. neden cillop gibi isletim sistemini bozayimki:)
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JoeyBane 7 yıl
Bu olası bir tablo. Artık değişime açık olmak lazım. Windows 7 forever:D
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Amedra 7 yıl
xp de guncellemeler devam etseydi şu anda bile xp kullanan kişi sayısı bir hayli fazla olurdu.
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bkaakco 7 yıl
Windows 7 güzeldir tamam ama XP de efsanedir. Efsaneler ölmez.

NOT: 2 yıl önce XP'yi bıraktım. Fanboy falan demeyin.
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Aeronautical Engineer 7 yıl
%6'lık kısımdayım
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DH Misafiri 7 yıl
gitgide artacak emin olabilirsiniz
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TiSKE 7 yıl
İyi de XP nin çıktığı zaman ki ekonomik durumlar ve PC nin yaygınlaşması şimdiki kadar değildi ki
Nüfus bile arttı yani
Üstelik o zamanlar alternatif de azdı
Win 7 nin cok kullanılıyor olması gayet normal

XP şimdi çıksa bile win 7 e kadar kullanan olur muydu şüpheli yani
Win 7 ile klasik windows son halini aldı
Artık bill amca farklı bir şeyler yaratmanın peşinde ve metro görsellik diye bir şey çıkardı

Ev kullanıcıları için yeteri kadar uygun
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DH Misafiri 7 yıl
vista' ya bak tambi başarısızlık :D
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inceuclusarj 7 yıl
vista nın fıs olacağı belliydi
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JuelzII 7 yıl
Her Program XP destekleseydi Xp Kullanırdım
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Maestro 7 yıl
XP efsanedir. Driver desteği devam etseydi xp hâlâ önde olurdu.
Win 7 kötü demiyorum yanlış anlaşılmasın.
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Volkie94 7 yıl
Windows 8'in Vista gibi facia olacağını düşünenler bence hiç test edip deneyimlememişler. Dizüstü bilgisayarımda tüm donanımları sorunsuz kullanamadığım için Windows 7 ile devam ediyorum. Şu ana kadar beni en çok heyecanlandıran Windows sürümü 8 oldu ve bence Vista ile aynı kaderi paylaşmasının imkanı yok.
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