Windows 7 kullanım oranı Windows XP oranını geride bıraktı





Windows 8 işletim sisteminin çıkışı arefesinde son sürüm olan Windows 7'nin yıllardır en çok kullanılan sürüm olan Windows XP'yi küçük bir farkla geride bıraktığı açıklandı.





Net Applications tarafından yapılan analizlere göre Temmuz-Ağustos döneminde Windows sürümleri yüzde 0.24 gerilerken, Mac OS X kullanımı yüzde 0.16 artış gösterdi.





Sürüm bazında yıllardır en çok kullanılan Windows sürümü olarak gösterilen Windows XP, bu dönem yüzde 42.52 kullanım oranına geriledi. Liderliği zorlayan Windows 7 ise yüzde 42.76 kullanım oranı ile nihayet liderlik koltuğuna oturdu.





2011 Nisan ayında yüzde 25 kullanım oranına sahip olan Windows 7 aradan geçen 16 ayda yüzde 17 oranında artış gösterdi. Windows 8'in çıkış döneminde ise oranın yüzde 50 olacağı tahmin ediliyor.





Analiz uzmanları arasındaki en büyük merak konusu ise Windows 7'nin Windows 8 karşısında Windows XP'nin Windows Vista'ya gösterdiği direnişi gösterip gösteremeyeceği. Bazı kaynaklar böyle bir durumun beklentisi içerisinde. Ancak Microsoft; XP, Vista ve 7 sürümlerine 39.99$ karşılığında yükseltme teklifi sunarak tedbir almaya çalışıyor.





Gelecek yılın ortalarına doğru Windows sürümleri arasındaki iç rekabet tam olarak ortaya çıkacaktır.

http://www.netmarketshare.com/operating-system-market-share.aspx?qprid=10&qpcustomd=0