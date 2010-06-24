Windows 7 satışları 150 milyonu geçti

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Windows 7, Microsoft'un yüzünü güldürmeye devam ediyor. Yüksek satış başarısı ile dikkat çeken işletim sistemi Nisan ayında 100 milyon lisansın geçerek önemli bir başarıya imza atmıştı. Gelen yeni bilgilere göreyse Windows 7 lisans satışları 150 milyon barajını da geçmiş durumda. Redmond merkezli firmadan yapılan açıklamaya, her saniye 7 Windows lisans satılırken, yıl sona ermeden 200 milyon lisans barajını da geçilmesi bekleniyor.
Microsoft ayrıca hazırlık çalışmaları devam eden Hizmet Paketi 1 (SP1) ile Windows 7 satışlarının hızlanacağını çünkü yeni işletim sistemine geçmek için bu paketi bekleyen kurumların olduğunu düşünüyor.
Yorum Yaz Paylaş Tweetle
bu yıl 200 milyon olmazlar Win8 çıktıya herkes Win 8 e saldırır
(hortlak :D)
ne kadar garip değil mi? :)
dostum tik i kaldırılmış olan yani korsan kullanıcıları yakalayan güncellemenin kodunu ve boyutunu söylermisin KB971033 numaralı 1,2mb büyüklüğünde bi dosyaysa bana direk önemli olarak geldi ve dalgınlıkla kurduğumda sistem çöktü bi kaç kişiyede öyle oldu sana işaretlemeden gelmiş olması ilginç
Gayet başarılı bir işletim sistemi. Tavsiye ederim.
aynen arkadaşım KB971033 buydu, son kodu 33'dü.
support.microsoft.com/...
ilginç olan burada önemli olarak işaretlenmiş, ama bugün benim güncelleştirmelerimde tek işaretli olmayan buydu. hatta bilgisayarına format attığım arkadaş sordu o niye tikli değil diye, yoksa ben de bakmadan direk tikleyip yükleyecektim.
Ben şahsen win7 güzel ama 199$+KDV veremem o paraya benim ekran kartı ve yazıcıya ihtiyacım var onlar dururken benim işletim sistemine ihtiyacım yok linux yeterli.
edit: yarbay olmuşum len
edite bittim