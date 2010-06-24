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Windows 7 satışları 150 milyonu geçti

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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İşletim Sistemleri
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Windows 7, Microsoft'un yüzünü güldürmeye devam ediyor. Yüksek satış başarısı ile dikkat çeken işletim sistemi Nisan ayında 100 milyon lisansın geçerek önemli bir başarıya imza atmıştı. Gelen yeni bilgilere göreyse Windows 7 lisans satışları 150 milyon barajını da geçmiş durumda. Redmond merkezli firmadan yapılan açıklamaya, her saniye 7 Windows lisans satılırken, yıl sona ermeden 200 milyon lisans barajını da geçilmesi bekleniyor.

Microsoft ayrıca hazırlık çalışmaları devam eden Hizmet Paketi 1 (SP1) ile Windows 7 satışlarının hızlanacağını çünkü yeni işletim sistemine geçmek için bu paketi bekleyen kurumların olduğunu düşünüyor.


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Sherkeys 6 yıl fx57
fx57




Windows 7, Microsoft'un yüzünü güldürmeye devam ediyor. Yüksek satış başarısı ile dikkat çeken işletim sistemi Nisan ayında 100 milyon lisansın geçerek önemli bir başarıya imza atmıştı. Gelen yeni bilgilere göreyse Windows 7 lisans satışları 150 milyon barajını da geçmiş durumda. Redmond merkezli firmadan yapılan açıklamaya, her saniye 7 Windows lisans satılırken, yıl sona ermeden 200 milyon lisans barajını da geçilmesi bekleniyor.


Microsoft ayrıca hazırlık çalışmaları devam eden Hizmet Paketi 1 (SP1) ile Windows 7 satışlarının hızlanacağını çünkü yeni işletim sistemine geçmek için bu paketi bekleyen kurumların olduğunu düşünüyor.



bu yıl 200 milyon olmazlar Win8 çıktıya herkes Win 8 e saldırır
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DH Misafiri 6 yıl
yakinda windows 7 64 ve 32 bit yeni kuracagimiz online firmasinda piyasanin yari fiyatina satilacaktir herkese duyuru
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redbloodedman 8 yıl
Ben vistayı seviyordum ya :D
(hortlak :D)
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Tekno moomce 8 yıl
vista kahrolsun açılmak bilmiyo melet 2 gb ram var ram canavarı melet
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Dances with Wolves 9 yıl
Bir pc firması çıkıp ben işletim sistemsiz satacağım bilgisayarı dese petrolü euroyla satacağım etkisi yapar kesin :)
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CaRviLLE 9 yıl
cevaps bugün bir bilgisayara format atıp win7 kurdum, tüm update'lerini de tam yapıp bırakayım diyip son update'leri güncelledim. yaklaşık 60 update otomatik tikli gelirken sadece bir tanesini otomatik tikli gelmiyor. merak edip baktığımda bu işareti kaldırılmış olan update'in "windows'un son açığından faydalanan korsanların etkinleştirmeyi atlamasını engelleyen paket" gibi bir açıklama vardı. yani olay danışıklı dövüş. biz korsan kullandıkça windows'a olan bağımlılığımız artıyor, bu sayede resmi kurumlarda ve yeni pc alırken otomatik olarak lisanslı windows tercih ediyoruz. microsoft gerektiği kadar para kazandığı müddetçe bu gibi yöntemlerle de lisanssız kullanmamıza izin veriyor.
ne kadar garip değil mi? :)
dostum tik i kaldırılmış olan yani korsan kullanıcıları yakalayan güncellemenin kodunu ve boyutunu söylermisin KB971033 numaralı 1,2mb büyüklüğünde bi dosyaysa bana direk önemli olarak geldi ve dalgınlıkla kurduğumda sistem çöktü bi kaç kişiyede öyle oldu sana işaretlemeden gelmiş olması ilginç
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Kénan 9 yıl
Tek sorunu hdd'de kopyalama yaparken ve msn'de ara ara takılması. Bunları da sp1 ile çözeceklerini umut ediyorum.

Gayet başarılı bir işletim sistemi. Tavsiye ederim.
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cevaps 9 yıl

CaRviLLE
dostum tik i kaldırılmış olan yani korsan kullanıcıları yakalayan güncellemenin kodunu ve boyutunu söylermisin KB971033 numaralı 1,2mb büyüklüğünde bi dosyaysa bana direk önemli olarak geldi ve dalgınlıkla kurduğumda sistem çöktü bi kaç kişiyede öyle oldu sana işaretlemeden gelmiş olması ilginç


aynen arkadaşım KB971033 buydu, son kodu 33'dü.

support.microsoft.com/...

Bu güncelleştirme hakkında daha fazla bilgi
Bu güncelleştirmenin Windows etkinleştirmesi Technologies için doğrulama hataları ve etkinleştirme açığından yararlanan yazılımları algılamasını sağlar. Bu güncelleştirme, Windows 7 önemli sistem dosyalarında yapılan değiştirme girişimleri de algılar. Bazı sahte bir kopyası, Windows Kötü amaçlı yazılım içerdiğini unutmayın.

Bu güncelleştirme yüklendiğinde, bilgisayarınızda çalışan Windows kopyası için bir doğrulama işlemini gerçekleştirir. Ancak, bu doğrulama işlemi, Windows işlevselliğini etkilemez. Güncelleştirme işlemini, doğrulama hata, etkinleştirme açığından yararlanan yazılımlar algılarsa, sessizce çıkılıyor veya dosyalar üzerinde.


ilginç olan burada önemli olarak işaretlenmiş, ama bugün benim güncelleştirmelerimde tek işaretli olmayan buydu. hatta bilgisayarına format attığım arkadaş sordu o niye tikli değil diye, yoksa ben de bakmadan direk tikleyip yükleyecektim.
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kaansen32 9 yıl
mac os x e yükseltme paketi olan notebooklar çıksa ilk onlara bakarım win 7 kullanıcısı olarak artık bıkmış bulunmaktayım :)
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.: mds :. 9 yıl
sp1 çıksında belki düşünebilirik.
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Tolgá 9 yıl
bence haketti ama windows 7 xpden sonra..buna birde korsanları eklersek ohoo
..ama bu lisansların çoğu laptop notebooklardaki starterlar ve home premiumlar..
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namigencan 9 yıl
İnşallah bunuda xp uzun süre tek tutarlar yok bir kaç yıla yeni işletim sistemi çıkarsa yalan ederler bu başarıyı.
Ben şahsen win7 güzel ama 199$+KDV veremem o paraya benim ekran kartı ve yazıcıya ihtiyacım var onlar dururken benim işletim sistemine ihtiyacım yok linux yeterli.
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Hobar 9 yıl
bios mod yaptım sağlam oldu



edit: yarbay olmuşum len
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Kherehabath 9 yıl
ücretsiz ubuntu varken kim alırki w7 yi
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Ralf_Jones 9 yıl

Hobar

bios mod yaptım sağlam oldu



edit: yarbay olmuşum len





edite bittim
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maliahmet 9 yıl
güzel fiyat ama daha ucuz olsada mesela 60lira gibi herkez orjial alsa ama nerde
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