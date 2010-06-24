Windows 7 satışları 150 milyonu geçti

Windows 7, Microsoft'un yüzünü güldürmeye devam ediyor. Yüksek satış başarısı ile dikkat çeken işletim sistemi Nisan ayında 100 milyon lisansın geçerek önemli bir başarıya imza atmıştı. Gelen yeni bilgilere göreyse Windows 7 lisans satışları 150 milyon barajını da geçmiş durumda. Redmond merkezli firmadan yapılan açıklamaya, her saniye 7 Windows lisans satılırken, yıl sona ermeden 200 milyon lisans barajını da geçilmesi bekleniyor.

Microsoft ayrıca hazırlık çalışmaları devam eden Hizmet Paketi 1 (SP1) ile Windows 7 satışlarının hızlanacağını çünkü yeni işletim sistemine geçmek için bu paketi bekleyen kurumların olduğunu düşünüyor.