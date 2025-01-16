Paint’in yapay zekalı nesne silme özelliği herkese açıldı: İşe yarıyor mu?

Microsoft’tan Windows 11 kullanıcılarına müjde. Bir süre Copilot Plus PC’lere özel kalan Paint’in yapay zekalı nesne silme özelliği artık tüm Windows 11 kullanıcıları için kullanılabilir oldu.