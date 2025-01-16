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    Paint’in yapay zekalı nesne silme özelliği herkese açıldı: İşe yarıyor mu?

    Microsoft’tan Windows 11 kullanıcılarına müjde. Bir süre Copilot Plus PC’lere özel kalan Paint’in yapay zekalı nesne silme özelliği artık tüm Windows 11 kullanıcıları için kullanılabilir oldu.
    Paint’in yapay zekalı nesne silme özelliği herkes için yayınlandı Tam Boyutta Gör
    Microsoft, Copilot Plus PC'leri teşvik etmek için Paint dahil diğer uygulamalarına yapay zeka destekli fotoğraf düzenleme araçları eklemişti. Bu özelliklerin çoğu Snapdragon X ya da daha yeni Intel ve AMD mobil çipleri gibi Copilot+ sertifikalı işlemcilerde sınırlı kalmıştı. Ancak şimdi Paint’in yapay zekalı nesne silme özelliği artık tüm Windows 11 kullanıcıları için kullanılabilir hale geldi.

    Paint'in yeni özellikleri herkese açıldı

    Paint’in yapay zekalı nesne silme özelliği herkes için yayınlandı Tam Boyutta Gör
    Kullanıcılar, nesne silmek için öncelikle seçim aracını kullanarak silmek istedikleri alanı belirliyor. Ardından “Üretken Silme” seçeneğine tıklayarak, Paint yapay zekası silinen alanı otomatik olarak arka planla uyumlu bir şekilde dolduruyor. Kullanıcılar ayrıca silgi aracına tıklayabilir, ardından pencerenin sol tarafındaki üretken silme simgesine tıklayabilir, istenen alanın üzerini fırçalayabilir ve "uygula" düğmesine tıklayabilir.  Arka plan kaldırma özelliği ise belirlenen nesneyi arka plandan ayırarak beyaz bir zemine yerleştiriyor.
    Paint’in yapay zekalı nesne silme özelliği herkes için yayınlandı Tam Boyutta Gör
    Paint uygulamasına eklenen nesne silme ve arka plan kaldırma özellikleri sayesinde kullanıcılar, fotoğraflar üzerindeki istenmeyen objeleri kolayca silebilecek veya arka planları tek bir tıklamayla kaldırabilecek. Bu özellikler daha önce yalnızca Windows Insider kullanıcılarına beta olarak sunulmuştu, ancak artık tüm Windows 11 sistemlerinde kullanılabilir durumda.

     

    Paint’in yapay zekalı nesne silme özelliği herkes için yayınlandı Tam Boyutta Gör
    Bu özellikleri kullanmak için güncel, modern işlemcilere ihtiyaç duyulmuyor. Kendi sistemimde (Ryzen 5 2600 temelli) yaptığım denemelerde özelliklerin sorunsuz çalıştığını söyleyebilirim. Arka plan kaldırma işlemi çok hızlı bir şekilde oluyor ancak sadece beyaz bir zemine görsel konulduğu için (yani saydam değil) çok da işlevsel değil.
    Paint’in yapay zekalı nesne silme özelliği herkes için yayınlandı Tam Boyutta Gör
    Öte yandan üretken silme özelliği için birkaç saniye beklemek gerekiyor. Ortaya koyduğu sonuçlar ise oldukça yeterli. Üstteki görsellerden detaylara bakabilirsiniz. Anka 3’ün TOLUN füzesini ve uçağın kendisini görselden başarılı bir şekilde kaldırabildi.
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    GÖKBEY helikopterinde ilk 3 teslimat tamamlandı

    L
    lordoftheorg 1 saat önce

    Keşke bunu yapacaklarına 2 heykel yapsalardı

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    Forumdan Konular

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