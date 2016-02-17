Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
İşletim Sistemleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Windows 7 ve 8.1'in resmi ISO'ları hala indirilebiliyor

Microsoft her ne kadar kaldırmış olsa da, şirketin Tech Bench sayfası üzerinden Windows 7 ve 8.1 işletim sistemlerinin tüm versiyonlarına ait resmi ISO dosyalarına erişmek mümkün.
3 yıl
7,9b
1
10
İşletim Sistemleri
Onur Seven
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Microsoft, Windows 10'a geçişi hızlandırma planının bir parçası olarak web sitesinden resmi Windows 7 ve 8.1 ISO indirme bağlantılarını kaldırmıştı. Bu nedenle temiz bir kurulum yapmak isteyenler eski işletim sistemi versiyonlarına uygun bir medya oluşturmakta zorlanabilirler.

Ancak, Microsoft'un Tech Bench web sitesi üzerinde gerçekleştirilecek ufak bir hileyle Windows 7 ve 8.1 işletim sistemlerinin tüm versiyonları için resmi ISO bağlantılarına ulaşmak mümkün. Yöntem şimdilik gayet sorunsuz şekilde çalışıyor gibi görünse de muhtemelen kısa bir süre sonra Microsoft tarafından engellenecek. Bu nedenle ihtiyacınız olan ISO dosyasını indirmek için acele davranmanızda fayda var.

Windows 7 ve 8.1 ISO'ları nasıl indirilir?

Yapmanız gereken ilk şey Tech Bench sayfasını ekrana getirdikten sonra tarayıcınızın geliştirici konsolunu açmak. Genellikle F12 tuşuna basarak bu konsola erişilebilir. Daha sonra "Konsol" sekmesine geçiş yaparak burada yer alan kodu kutuya yapıştırıp Enter tuşuna basın. Tech Bench üzerindeki buton ve bağlantı listesinin maviye dönüştüğünü fark etmiş olmalısınız.
Bu aşamadan sonra Microsoft sunucuları üzerinden dilediğiniz Windows 7 ve 8.1 versiyonunu yine istediğiniz dil seçeneğiyle indirebilirsiniz. Oluşturulan indirme bağlantılarının 24 saat için geçerli olacağı ve daha sonra iptal edileceğini belirtelim. 
Windows 7 ve 8.1'in resmi ISO'ları hala indirilebiliyor


Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
MRT_ 3 yıl en beğenilen
Yemin et



forum.donanimhaber.com/...
1 Yanıt Yanıtla +11
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
1 Avatar
DH Misafiri 3 yıl
çok güzel paylaşım, teşekkürler. indirelim temiz iso ları :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Apakk 3 yıl
arkadaşlarlar birisi beni bilgilendirebilir mi? Yakın zamanda freedos olan bi laptop almayı planlıyorum. W8.1'in iosunu indirip usb'ye atıp laptop'a kurmak ile bitiyor mu iş acaba? Orjinal bi key satın almak gerekiyor mu prosedür nasıldır birisi yardımcı olursa çok sevinirim.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Pi 3 yıl
Ee nolmus yani?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ATX_Babakart 3 yıl
Link sansürlenmiş.

1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
keskin53 3 yıl ATX_Babakart
usta linklerde sansür falan yok 2 gündür ordaki butun kalıpları indirdim son bi tane var onu indiryom niye indirdigimi sorarsan keyfi

Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Kaplan261 3 yıl
oh be key vardı ne zamandan beri bulamıyordum orjinal bi 7 sonunda legal olacak.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
7912 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
microsoft, windows 8 ve
6 etiket daha windows 7 iso download İşletim Sistemleri Yazılım Onur Seven
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 yıl Canon, Powershot G7 X Mark II ve PowerShot SX720 HS modellerini tanıttı 3 yıl Apple, toplu taşıma kartı yerine iPhone'un kullanılmasını istiyor 3 yıl Twitter'da GIF paylaşımı artık daha rahat 3 yıl Apple ve FBI arasındaki veri şifreleme savaşı devam ediyor 3 yıl General Mobile, ikinci Android One telefonunu hazırlıyor 3 yıl Konsol seviyesinde grafikler bu kez kesin olarak mobilde 3 yıl Continuum özelliğine dokunmatik desteği geliyor 3 yıl iPad satışları son 5 yılın en düşük seviyesine geriliyor 3 yıl Qualcomm, LG G5'in Snapdragon 820 ile geleceğini doğruladı 3 yıl Gmailify ile tüm e-posta servislerini Gmail'e dönüştürün 3 yıl Uzayda yaşam: Apollo 11'den daha önce hiç görmediğiniz fotoğraflar 3 yıl Galaxy S7 bu kez çalışır halde sızdırıldı [4K Video] 3 yıl Google, taze gıda teslimat servisini duyurdu 3 yıl Mail servisi Outlook.com yenilendi 3 yıl Guardians of the Galaxy Vol 2'nin çekimlerine başlandı 3 yıl Mars'ın insanlar için hazırlanmış ilk haritasına göz atın! 3 yıl LinkPack uygulaması ile, kayıtlı linkler tek pakette 3 yıl Asus ZenPad serisi artık kurumlara yöneliyor 3 yıl Dünyanın ilk anket odaklı sosyal ağ uygulaması Phokis incelemesi 3 yıl Dünyanın ilk işe yarayan bükülebilir telefonu geliştirildi 3 yıl GÖRÜNTÜLENEN Windows 7 ve 8.1'in resmi ISO'ları hala indirilebiliyor Sonraki LG G5, sihirli bağlantı noktası ile görüntülendi 3 yıl Ubuntu ve Meizu, MWC 2016 fuarında yeni bir ürün tanıtacak 3 yıl Spigen Galaxy S7 kılıfları, ön siparişe başladı 3 yıl Khronos nihayet Vulkan 1.0 grafik API'sinin teknik özelliklerini yayınladı 3 yıl Gamestop: Playstation VR yıl sonunda çıkacak 3 yıl Nano yapılı cam disk üzerinde sonsuza kadar veri saklanabilecek 3 yıl Deadpool'ın açılış sinematiği Nvidia donanımı ile hazırlanmış 3 yıl Instagram'a 2 aşamalı güvenlik sistemi geliyor 3 yıl Dünya çapında tablet dağıtımı %23 arttı 3 yıl 4 Dolar'a akıllı telefon olur mu? 3 yıl Yeni Android reklamında Apple eleştiriliyor 3 yıl Türk araştırmacı, fiber altyapı masraflarını azaltmak için çalışıyor 3 yıl Türk girişimcilerden Continuum için dizüstü aksesuarı 3 yıl 3D yazıcılar kullanılarak insan kulağı üretildi 3 yıl Bir Süper-Dünya'nın atmosferi ilk kez incelendi 3 yıl Lenovo'nun "muhteşem" olarak tanımladığı yeni akıllı telefonu merak uyandırıyor 3 yıl Windows 10 ekosistemine üçüncü süper telefon geliyor 3 yıl Samsung'dan orta seviyeye 14nm avantajı: Exynos 7870 3 yıl Üst seviyeye 22.5MP çözünürlük takviyesi: Sony IMX 318 3 yıl Line bir yıl önce satın aldığı MixRadio dijital müzik servisini kapatıyor Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Cyberpunk 2077 E3 2019'da Oynanabilir
Bölüm Sonu Canavarı
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ‘Uber konusu
DonanımHaber
Haftaya A101 marketlerde daha uygun
DonanımHaber
Starlink uyduları yörüngeye yerleştirildi:
DonanımHaber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim