Windows 7 ve 8.1'in resmi ISO'ları hala indirilebiliyor

Microsoft, Windows 10'a geçişi hızlandırma planının bir parçası olarak web sitesinden resmi Windows 7 ve 8.1 ISO indirme bağlantılarını kaldırmıştı. Bu nedenle temiz bir kurulum yapmak isteyenler eski işletim sistemi versiyonlarına uygun bir medya oluşturmakta zorlanabilirler.





Ancak, Microsoft'un Tech Bench web sitesi üzerinde gerçekleştirilecek ufak bir hileyle Windows 7 ve 8.1 işletim sistemlerinin tüm versiyonları için resmi ISO bağlantılarına ulaşmak mümkün. Yöntem şimdilik gayet sorunsuz şekilde çalışıyor gibi görünse de muhtemelen kısa bir süre sonra Microsoft tarafından engellenecek. Bu nedenle ihtiyacınız olan ISO dosyasını indirmek için acele davranmanızda fayda var.





Windows 7 ve 8.1 ISO'ları nasıl indirilir?





Yapmanız gereken ilk şey Tech Bench sayfasını ekrana getirdikten sonra tarayıcınızın geliştirici konsolunu açmak. Genellikle F12 tuşuna basarak bu konsola erişilebilir. Daha sonra "Konsol" sekmesine geçiş yaparak burada yer alan kodu kutuya yapıştırıp Enter tuşuna basın. Tech Bench üzerindeki buton ve bağlantı listesinin maviye dönüştüğünü fark etmiş olmalısınız.

Bu aşamadan sonra Microsoft sunucuları üzerinden dilediğiniz Windows 7 ve 8.1 versiyonunu yine istediğiniz dil seçeneğiyle indirebilirsiniz. Oluşturulan indirme bağlantılarının 24 saat için geçerli olacağı ve daha sonra iptal edileceğini belirtelim.