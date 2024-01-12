ISO dosyası açma yolları (programlı & programsız)

- ISO dosyası nasıl açılır?
- Daemon Tools ile ISO dosyası açma 📀
- WinRAR ile ISO dosyası açma 📚
- Programsız ISO dosyası açma (Windows 10 & 11)
- En iyi ISO dosyası açma programları (ücretsiz) 💻
- ISO dosyası nedir, ne işe yarar ℹ️
- Yorumlar
ISO dosyaları, eskiden daha çok fiziksel CD’ler, DVD’ler ve Blu-ray’lerin yedeklerini oluşturmak için kullanılıyordu. Steam, Epic Games gibi dijital oyun indirme platformlarının olmadığı dönemde oyun kurulumları ISO dosyası üzerinden gerçekleştiriliyordu. Günümüzde büyük boyutlu programların da kurulum dosyaları ISO uzantılı olabiliyor ancak imaj dosyaları daha çok Windows yükleme sırasında karşımıza çıkıyor. Microsoft, Windows 11/10 ISO dosyasını yayınlayarak Windows’u sıfırdan yüklemek isteyenler için kolaylık sağlıyor. Peki, ISO dosyası hangi programla açılır, nasıl çalıştırılır? ISO uzantılı dosyaları açmak için en iyi program hangisi? Programsız ISO dosyası nasıl açılır? ISO dosyası açma yolları burada.
ISO dosyası nasıl açılır?
Windows 7’de ISO dosyasını açmak için WinRAR, Daemon Tools, WinZip, 7-Zip gibi çeşitli programlar kullanılıyor. Windows 10 ve 11’de ISO uzantılı dosyayı açmak için herhangi bir programa ihtiyacınız yok. Peki, ISO dosyası nasıl açılır, çalıştırılır? İşte programlı ve programsız ISO dosyası açma adımları:
Daemon Tools ile ISO dosyası açma 📀
- DAEMON Tools Lite programını açın.
- Images bölümüne gelin.
- Açmak istediğiniz ISO dosyasını seçin.
- Sağ tıklayıp Mount seçeneğini seçin.
- Sanal sürücüye tıklayarak ISO dosyasının içeriğini görebilirsiniz.
- ISO dosyasına sağ tıklayıp Daemon Tools ile açabilirsiniz.
WinRAR ile ISO dosyası açma 📚
- WinRAR programını açın.
- Bütünleşme sekmesine tıklayın.
- ISO’nun seçili olduğundan emin olun ve kaydedin.
- Dosyayı WinRAR ile açın.
- ISO dosyasının içeriğini görebilir veya klasöre çıkarabilirsiniz.
Programsız ISO dosyası açma (Windows 10 & 11)
- Dosya Gezgini’ni açın.
- Açmak istediğiniz ISO dosyasına gelin.
- Araç çubuğunun üst kısmındaki Bağla (Mount) butonuna tıklayın.
- ISO dosyası açılacaktır.
- Bağla çıkmadıysa, ISO’yu seçip üç noktaya tıklayın.
- Listeden Bağla’yı seçin.
En iyi ISO dosyası açma programları (ücretsiz) 💻
- DAEMON Tools Lite
- PowerISO
- MagicISO
- CDBurnerXP
- WinISO
- ImgBurn
- Virtual CloneDrive
- AnyBurn
ISO dosyası nedir, ne işe yarar ℹ️
ISO, Yunanca bir kelime olan ISOS kelimesinden gelir; Türkçe karşılığı eşit ve denk anlamındadır. ISO dosyası, CD, DVD veya Blu-ray gibi tüm diskin tek bir dosyada sıkıştırılmış bir kopyasıdır. Disk görüntü dosyası olarak da adlandırılan ISO, büyük veri kümelerinin daha ufak boyutlu bir kopyasıdır ve genelde optik diskleri yedeklemek veya optik diske yazılması amaçlanan büyük dosya kümelerini dağıtmak için kullanılır.
ISO adı, genellikle ISO 9660 olan, optik medya tarafından kullanılan dosya sisteminden gelir. Pek çok kişi ISO görüntülerini optik disklerin yedeklerini oluşturmak için kullansa da ISO imaj dosyaları günümüzde öncelikli olarak büyük programlar ve işletim sistemlerinin dağıtımı için kullanılıyor. Çünkü bu format, tüm dosyaların kolayca indirilebilir tek bir dosyada bulunmasına olanak tanır. ISO dosyasının içeriği mount (bağla) seçeneğiyle doğrudan görüntülenebilir ya da ISO dosyası USB’ye yazdırılabilir.
Bu rehber yazıda popüler dosya formatlarından ISO nasıl açılır, Windows 10 & 11 ISO dosyası açma programı olarak neler kullanılır bundan bahsettik.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.