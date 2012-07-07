Windows 7 ve Windows 8 hız yarışında

Windows 8 ile alıştığımız çizginin dışına çıkmaya hazırlanan Microsoft, hatırlanacağı üzere geçtiğimiz haziran ayı içerisinde yeni işletim sisteminin nihai sürümünden önceki yayın ön izleme sürümünü yayınlamıştı. Yayınlanan Windows 8, birçok kullanıcı tarafından mercek altına alınmış durumda. Microsoft’un Metro Arayüzü ile donattığı yeni sistemiyle ilgili deneyimlerini kullanıcılar çeşitli platformda dile getirirken; teknoloji dünyasının önemli isimlerinden PC Mag ise Windows 8’in bir bilgisayar yazılım açısından neler kattığını öğrenmek için Windows 8 ile Windows 7’yi bir takım teste tabi tuttmuş.
Testlerde 2.5GHz Core i5-2450M işlemcisinden gücünü alan, 6GB sistem belleğine ve 500GB’lık HDD’ye sahip, grafik konusunda Intel HD Graphics 3000’e sırtını dayayan Toshiba’nın Portege R835-P88 dizüstü bilgisayarı kullanılmış. İlk başta 64-bitlik Windows 7 Ultimate bilgisayara yüklenmiş ve tüm güncellemeler yapılarak testler gerçekleştirilmiş. Çalışmanın ikinci ayağında ise bilgisayara Windows 8 kurularak testler yapılmış.
Çalışmada her iki işletim sistemi 6 temel başlık altında kıyaslanmış;
- Sistem açılış ve kapanış süreleri
- Büyük boyutlu dosya taşıma
- Geekbench
- Video Rendering
- PC Mark Vantage
- Tarayıcı Testleri
Yapılan testlerle ilgili sonuçları haberin sonundaki grafiklerden görebilirsiniz ancak mobil sayfamızın ziyaretçileri için sonuçlara hızlıca değinmekte fayda var.
Sistem açılış ve kapanış süreleri açısında Windows 8, selefine büyük üstünlük kuruyor. Özellikle sistem açılış süresi Windows 7’de 38 saniye iken, Windows 8’de bu süre 17 saniyeye düşüyor ki; SSD kullanımı halinde bu farkın biraz daha açılabileceğini söylemek yanlış olmayacaktır.
Geleneksel arayüze göre Windows 8’de değişen kopyala/yapıştır işlemi, büyük boyutlu dosya taşıma testi ise iki farklı şekilde denenmiş. İlk aşamada farklı formatlarda toplam 500 MB’lık 81 dosya, USB 2.0 arayüzü üzerinden harici diske transfer edilmiş. İkinci aşamada ise 1 GB’tan daha düşük ancak tek bir dosya transferi yapılmış. Yapılan bu testlerde ise Windows 8 ile Windows 7 çok yakın sonuçlar elde etse de, Windows 8 gerek her bir işlem aşamasını gösteren bilgi kutusu gerekse de kalan zamanı tahmin etme konusunda selefine üstünlük kuruyor.
Video Rendering konusunda yapılan test ise Windows Live Movie Maker üzerinden gerçekleştirilmiş. 2 dakikalık aynı video içeriği 720p, 12.26Mbps’da render işlemine tabi tutulduğunda Windows 8, Windows 7’ye göre 11 saniyelik bir avantaj sağlamış.
Donanımın ön plana çıktığı Geekbench ile PC Mark Vantage testlerinde Windows 8, az farkla da olsa Windows 7’ye üstünlük kurmakta. Öte yandan tarayıcı testlerinde ise fark ciddi boyutta açılmakta. Internet Explorer 10 üzerinden yapılan tarayıcı testleri (SunSpider, Google v8, Psychedelic Browsing) sonuçlarına göre Microsoft’un JavaScript motorunun iyileştirilmesi konusunda önemli bir işin altına imza attığını söyleyebiliriz.
<a href="http://www.pcmag.com/article2/0,2817,2406668,00.asp">PC Mag</a> Yorum Yaz Paylaş Tweetle
bi ilk xp surumu bide xp sp3 kurun ve test edin bakalim. arada daglar kadar fark var, w7 bile en stabil surum olmasina ragmen yine service pack toplarladi durumu. isletim sistemi yaziliminda buglarin tespiti cozumu kolay midir? ben hic kolay olacagini sanmiyorum. zamanla olacak seyler.
Açılış süresi 56 sn
Kapanış süresi 40 sn'ydi.
Windows 8 Değerlendirme Sürümü'nde ise hiç beklemediğim sonuçlara ulaştım:
Açılış süresi 24 sn
Kapanış süresi 6 sn'ye indi.
Yanında birkaç Utility programı da kullandım gerçi ama ne olduğunu çözemedim doğrusu.
Çünkü başka bir sebebi olamaz.
Ben ise bilgisayarın açma tuşunu UYKU olarak ayarlıyorum. Bilgisayarı kapatacağım zaman Başlat tuşuna basıp Kapat diyerek kapatıyorum.
Normal zamanlarda ise programlar da açık iken Bilgisayarın kapatma tuşuna basıyorum ve birkaç saniyede uykuya geçiyor. Uyku dediğim de derin uyku.
İşlemci fanı, anakart, harddiskler ne varsa hepsi duruyor. Sadece oturum Ram de çok düşük voltaj ile tutuluyor.
Sonra gelip klavyenin bir tuşuna basıyorum ve yaklaşık 2 saniyede bilgisayar ekranı karşıma tüm açık programlar ile birlikte geliyor.
Sadece kapanması bir 8-10 saniye sürüyor o kadar...
Dürüstlük ile yukarıdaki yazdıklarımı silmeden direk olarak ekleme yapıyorum:
Çok fazla program veya Chrome da çok sekme açıkken kapanma süresi uzuyor. Bu yüzden uykuya geçme süresi 31 saniye 51 salise sürdü. Ama zaten düğmeye bastıktan sonra gittiğin için bir önemi yok. Bilgisayarı bir yere giderken uykuya alıyorum. Normalde açık zaten. Ben gittikten sonra kapandıktan sonra isterse 30 saniye isterse 2 dakka sürsün, sorun yok.
Ama açılış süresi Chrome'da 35 sekme de açıkken, Messenger da açıkken, Kaspersky, GoogleTalk, IDM, NoIP gibi birkaç tane de program da açık iken 5 saniye 50 salise sürdü.
Yani 5.5 saniyede ekranda açılmıştı. Böyle bir şey varken niye bilgisayarı kapatıp tekrar açayım ki? Üstelik 1.5 yıldır böyle kullanıyorum. Sadece arada Windows güncellemesi falan olursa o da restart isterse yeniden başlatıyorum. Onun haricinde hep uykuya alıyorum. Ve uykuda bilgisayar neredeyse hiç güç tüketmiyor. Her şey kapanıyor...
Geçenlerde yine Win8 kurdum. 2 hafta mı ne anca dayanabildim. O da kendimi zorlayarak. Yine 7 ye döndüm. Eğer Windows 8 şu anki hali gibi çıkarsa kalsın. Ben hayatta 7 den vaz geçmem. Haa evet SSD daha hızlı açılış süresi sağladı. Ama beni sinir de etti yani...