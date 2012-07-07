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Windows 7 ve Windows 8 hız yarışında

6 yıl
6,7b
1
64
İşletim Sistemleri
Shady
Haber Editörü
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Windows 7 ve Windows 8 hız yarışında
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Windows 8 ile alıştığımız çizginin dışına çıkmaya hazırlanan Microsoft, hatırlanacağı üzere geçtiğimiz haziran ayı içerisinde yeni işletim sisteminin nihai sürümünden önceki yayın ön izleme sürümünü yayınlamıştı. Yayınlanan Windows 8, birçok kullanıcı tarafından mercek altına alınmış durumda. Microsoft’un Metro Arayüzü ile donattığı yeni sistemiyle ilgili deneyimlerini kullanıcılar çeşitli platformda dile getirirken; teknoloji dünyasının önemli isimlerinden PC Mag ise Windows 8’in bir bilgisayar yazılım açısından neler kattığını öğrenmek için Windows 8 ile Windows 7’yi bir takım teste tabi tuttmuş.

Testlerde 2.5GHz Core i5-2450M işlemcisinden gücünü alan, 6GB sistem belleğine ve 500GB’lık HDD’ye sahip, grafik konusunda Intel HD Graphics 3000’e sırtını dayayan Toshiba’nın Portege R835-P88 dizüstü bilgisayarı kullanılmış. İlk başta 64-bitlik Windows 7 Ultimate bilgisayara yüklenmiş ve tüm güncellemeler yapılarak testler gerçekleştirilmiş. Çalışmanın ikinci ayağında ise bilgisayara Windows 8 kurularak testler yapılmış.

Çalışmada her iki işletim sistemi 6 temel başlık altında kıyaslanmış;

  • Sistem açılış ve kapanış süreleri
  • Büyük boyutlu dosya taşıma
  • Geekbench
  • Video Rendering
  • PC Mark Vantage
  • Tarayıcı Testleri

Yapılan testlerle ilgili sonuçları haberin sonundaki grafiklerden görebilirsiniz ancak mobil sayfamızın ziyaretçileri için sonuçlara hızlıca değinmekte fayda var.

Sistem açılış ve kapanış süreleri açısında Windows 8, selefine büyük üstünlük kuruyor. Özellikle sistem açılış süresi Windows 7’de 38 saniye iken, Windows 8’de bu süre 17 saniyeye düşüyor ki; SSD kullanımı halinde bu farkın biraz daha açılabileceğini söylemek yanlış olmayacaktır.

Geleneksel arayüze göre Windows 8’de değişen kopyala/yapıştır işlemi, büyük boyutlu dosya taşıma testi ise iki farklı şekilde denenmiş. İlk aşamada farklı formatlarda toplam 500 MB’lık 81 dosya, USB 2.0 arayüzü üzerinden harici diske transfer edilmiş. İkinci aşamada ise 1 GB’tan daha düşük ancak tek bir dosya transferi yapılmış. Yapılan bu testlerde ise Windows 8 ile Windows 7 çok yakın sonuçlar elde etse de, Windows 8 gerek her bir işlem aşamasını gösteren bilgi kutusu gerekse de kalan zamanı tahmin etme konusunda selefine üstünlük kuruyor.

Video Rendering konusunda yapılan test ise Windows Live Movie Maker üzerinden gerçekleştirilmiş. 2 dakikalık aynı video içeriği 720p, 12.26Mbps’da render işlemine tabi tutulduğunda Windows 8, Windows 7’ye göre 11 saniyelik bir avantaj sağlamış.

Donanımın ön plana çıktığı Geekbench ile PC Mark Vantage testlerinde Windows 8, az farkla da olsa Windows 7’ye üstünlük kurmakta. Öte yandan tarayıcı testlerinde ise fark ciddi boyutta açılmakta. Internet Explorer 10 üzerinden yapılan tarayıcı testleri (SunSpider, Google v8, Psychedelic Browsing) sonuçlarına göre Microsoft’un JavaScript motorunun iyileştirilmesi konusunda önemli bir işin altına imza attığını söyleyebiliriz.

Windows 7 ve Windows 8 hız yarışında
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<a href="http://www.pcmag.com/article2/0,2817,2406668,00.asp">PC Mag</a> Yorum Yaz
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Okisht 6 yıl
hala arayuz tartismasi var. isteyen zaten klasik windows arayuzunu kullanabiecek neyin kafasidasiniz ? isteyen metro arayuz kullanir isteyen klasik.
bi ilk xp surumu bide xp sp3 kurun ve test edin bakalim. arada daglar kadar fark var, w7 bile en stabil surum olmasina ragmen yine service pack toplarladi durumu. isletim sistemi yaziliminda buglarin tespiti cozumu kolay midir? ben hic kolay olacagini sanmiyorum. zamanla olacak seyler.
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jvcjvc 6 yıl
Zaten benim windows 7 10?11 sn de falan açılıyordu. Benim merak ettiğim nokta win 7 diskte ne kadar yer kaplıyor win 8 ne kadar yer kaplıyor?
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JoeyBane 6 yıl
Windows 7'yi şamarlamış.
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Genç Düşünür 6 yıl
Window7 Ultimate'den gayet memnunum fakat Windows8 gerek farklı bir temayla gerekse hız konusunda beklentilerden farklı bir şey oluşturmuş.
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Schwartzenius 6 yıl
anlamiyorum gercekten. Daha rtm surumunu gormeden nasıl bu kadar emın olabılıyosunuz. Aynı onyargılara win 7 de maruz kalmıstı ama goruyoruz sımdı durumu.
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DH Misafiri 6 yıl
Açılış ve kapanış hızlarına kesinlikle katılıyorum.Windows 8 daha hızlı.Fakat o yeni ara yüzü tabletler için biçilmiş kaftan notebook lara göre gereksiz olmuş bence .ben pc açılınca direk masaüstü görünümüne geçiyorum zaten.
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Not Today! 6 yıl
w8 in sadece tabletlerde başarılı olacağını düşünüyorum daha da denemedim ama notebook ve masa üstü pclerde fazla tercih edilmiyecek gibi.
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sertacarslan 6 yıl
Kullanıcı arabirimi konusuna mutlaka el atılmalı :(
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Oziko 6 yıl
Intel Atom İşlemcili 1 GB RAM'i olan tümleşik PC'mde Windows 7 yüklüydü:
Açılış süresi 56 sn
Kapanış süresi 40 sn'ydi.
Windows 8 Değerlendirme Sürümü'nde ise hiç beklemediğim sonuçlara ulaştım:
Açılış süresi 24 sn
Kapanış süresi 6 sn'ye indi.

Yanında birkaç Utility programı da kullandım gerçi ama ne olduğunu çözemedim doğrusu.


Ölçümler yanlış veya fake değildir. Defalarca kontrol ettim.
2 Yanıt Yanıtla
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OverClocK1ng 6 yıl
Yukarıdaki mesajıma eksi veren arkadaş. Sanırım sen sürekli olarak bilgisayarını kapatıp kapatıp açıyorsun.
Çünkü başka bir sebebi olamaz.

Ben ise bilgisayarın açma tuşunu UYKU olarak ayarlıyorum. Bilgisayarı kapatacağım zaman Başlat tuşuna basıp Kapat diyerek kapatıyorum.

Normal zamanlarda ise programlar da açık iken Bilgisayarın kapatma tuşuna basıyorum ve birkaç saniyede uykuya geçiyor. Uyku dediğim de derin uyku.
İşlemci fanı, anakart, harddiskler ne varsa hepsi duruyor. Sadece oturum Ram de çok düşük voltaj ile tutuluyor.

Sonra gelip klavyenin bir tuşuna basıyorum ve yaklaşık 2 saniyede bilgisayar ekranı karşıma tüm açık programlar ile birlikte geliyor.
Sadece kapanması bir 8-10 saniye sürüyor o kadar...

Dürüstlük ile yukarıdaki yazdıklarımı silmeden direk olarak ekleme yapıyorum:

Çok fazla program veya Chrome da çok sekme açıkken kapanma süresi uzuyor. Bu yüzden uykuya geçme süresi 31 saniye 51 salise sürdü. Ama zaten düğmeye bastıktan sonra gittiğin için bir önemi yok. Bilgisayarı bir yere giderken uykuya alıyorum. Normalde açık zaten. Ben gittikten sonra kapandıktan sonra isterse 30 saniye isterse 2 dakka sürsün, sorun yok.

Ama açılış süresi Chrome'da 35 sekme de açıkken, Messenger da açıkken, Kaspersky, GoogleTalk, IDM, NoIP gibi birkaç tane de program da açık iken 5 saniye 50 salise sürdü.
Yani 5.5 saniyede ekranda açılmıştı. Böyle bir şey varken niye bilgisayarı kapatıp tekrar açayım ki? Üstelik 1.5 yıldır böyle kullanıyorum. Sadece arada Windows güncellemesi falan olursa o da restart isterse yeniden başlatıyorum. Onun haricinde hep uykuya alıyorum. Ve uykuda bilgisayar neredeyse hiç güç tüketmiyor. Her şey kapanıyor...
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OverClocK1ng 6 yıl
Yemişim açılış süresini. 10 saniye erken açılacak diye 8 e katlanamam. Daha önce denemiştim, en sonunda dayanamayıp tekrar Windows 7 ye dönmüştüm
Geçenlerde yine Win8 kurdum. 2 hafta mı ne anca dayanabildim. O da kendimi zorlayarak. Yine 7 ye döndüm. Eğer Windows 8 şu anki hali gibi çıkarsa kalsın. Ben hayatta 7 den vaz geçmem. Haa evet SSD daha hızlı açılış süresi sağladı. Ama beni sinir de etti yani...
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E_Aydin35 6 yıl
Evet bu verileri ve metro arayüzünü kullanıcağımızı gördükçe heyecanlanıyorumk çıksın artık :)
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infom@n 6 yıl
Peki dosya kopyalama/taşımadaki farkı windows 8'in yeni defender koruması gıdıklayabilir mi? Çünkü yeni defender MSE'nin aynısı ve W7 dekinden daha korunaklı.
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pergamonist 6 yıl
En kısa sürede deneyeceğim. Özellikle açılış süresi çok hoşuma gitti.
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