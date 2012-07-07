Windows 7 ve Windows 8 hız yarışında

Windows 8 ile alıştığımız çizginin dışına çıkmaya hazırlanan Microsoft, hatırlanacağı üzere geçtiğimiz haziran ayı içerisinde yeni işletim sisteminin nihai sürümünden önceki yayın ön izleme sürümünü yayınlamıştı. Yayınlanan Windows 8, birçok kullanıcı tarafından mercek altına alınmış durumda. Microsoft’un Metro Arayüzü ile donattığı yeni sistemiyle ilgili deneyimlerini kullanıcılar çeşitli platformda dile getirirken; teknoloji dünyasının önemli isimlerinden PC Mag ise Windows 8’in bir bilgisayar yazılım açısından neler kattığını öğrenmek için Windows 8 ile Windows 7’yi bir takım teste tabi tuttmuş.

Testlerde 2.5GHz Core i5-2450M işlemcisinden gücünü alan, 6GB sistem belleğine ve 500GB’lık HDD’ye sahip, grafik konusunda Intel HD Graphics 3000’e sırtını dayayan Toshiba’nın Portege R835-P88 dizüstü bilgisayarı kullanılmış. İlk başta 64-bitlik Windows 7 Ultimate bilgisayara yüklenmiş ve tüm güncellemeler yapılarak testler gerçekleştirilmiş. Çalışmanın ikinci ayağında ise bilgisayara Windows 8 kurularak testler yapılmış.

Çalışmada her iki işletim sistemi 6 temel başlık altında kıyaslanmış;

Sistem açılış ve kapanış süreleri

Büyük boyutlu dosya taşıma

Geekbench

Video Rendering

PC Mark Vantage

Tarayıcı Testleri

Yapılan testlerle ilgili sonuçları haberin sonundaki grafiklerden görebilirsiniz ancak mobil sayfamızın ziyaretçileri için sonuçlara hızlıca değinmekte fayda var.

Sistem açılış ve kapanış süreleri açısında Windows 8, selefine büyük üstünlük kuruyor. Özellikle sistem açılış süresi Windows 7’de 38 saniye iken, Windows 8’de bu süre 17 saniyeye düşüyor ki; SSD kullanımı halinde bu farkın biraz daha açılabileceğini söylemek yanlış olmayacaktır.

Geleneksel arayüze göre Windows 8’de değişen kopyala/yapıştır işlemi, büyük boyutlu dosya taşıma testi ise iki farklı şekilde denenmiş. İlk aşamada farklı formatlarda toplam 500 MB’lık 81 dosya, USB 2.0 arayüzü üzerinden harici diske transfer edilmiş. İkinci aşamada ise 1 GB’tan daha düşük ancak tek bir dosya transferi yapılmış. Yapılan bu testlerde ise Windows 8 ile Windows 7 çok yakın sonuçlar elde etse de, Windows 8 gerek her bir işlem aşamasını gösteren bilgi kutusu gerekse de kalan zamanı tahmin etme konusunda selefine üstünlük kuruyor.



Video Rendering konusunda yapılan test ise Windows Live Movie Maker üzerinden gerçekleştirilmiş. 2 dakikalık aynı video içeriği 720p, 12.26Mbps’da render işlemine tabi tutulduğunda Windows 8, Windows 7’ye göre 11 saniyelik bir avantaj sağlamış.



Donanımın ön plana çıktığı Geekbench ile PC Mark Vantage testlerinde Windows 8, az farkla da olsa Windows 7’ye üstünlük kurmakta. Öte yandan tarayıcı testlerinde ise fark ciddi boyutta açılmakta. Internet Explorer 10 üzerinden yapılan tarayıcı testleri (SunSpider, Google v8, Psychedelic Browsing) sonuçlarına göre Microsoft’un JavaScript motorunun iyileştirilmesi konusunda önemli bir işin altına imza attığını söyleyebiliriz.

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