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Windows 8, 100 bin uygulamaya ulaştı

5 yıl
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İşletim Sistemleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Windows 8, 100 bin uygulamaya ulaştı
Microsoft Windows 8 işletim sisteminin, Twitter üzerinden yapılan açıklama doğrultusunda 100 bin uygulama sayısına ulaştığı öğrenildi.
100 bin uygulama sayısına Windows Phone Mağaza 18 ay, Apple App Store'un iPad'e özel bölümü 14 ay ve Android market 18 ay gibi bir süre içerisinde ulaşırken, Windows 8 ise bu kilometre taşına 7 ay gibi bir süre içerisinde ulaştı. CEO Steve Ballmer’ın Temmuz ayı için koyduğu hedefi de tutturan Windows 8, diğer platformlarda popüler olan uygulamaları kendine çekmeye devam ediyor.
(V) 

https://twitter.com/windevs/status/351812382114328576 Yorum Yaz
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Nihilous 5 yıl en beğenilen
Yahu arkadaş dersiniz "wp'da uygulama yok, biraz uygulama olsun" sonra açıklama gelir "100 bin uygulamaya ulaştık" diye, dersiniz "önemli olan uygulama sayısı değil" ben gerçekten anlamıyorum sizi, android kullanıyorum, uygulamaların %80'i reklam için üretilmiş uygulamalar yani tamamen telefonu yavaşlatan, şarjını sömüren cinsten. App Store desen, pek farkı olduğunu zannetmiyorum. Her uygulama mağazası aynı kardeşim, ne bekliyorsunuz? Parayı basar alırsın güzel uygulamaları.
Yahu arkadaş dersiniz "wp'da uygulama yok, biraz uygulama olsun" sonra açıklama gelir "100 bin uygulamaya ulaştık" diye, dersiniz "önemli olan uygulama sayısı ...
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1 Yanıt Yanıtla +7
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Nihilous 5 yıl en beğenilen
Yahu arkadaş dersiniz "wp'da uygulama yok, biraz uygulama olsun" sonra açıklama gelir "100 bin uygulamaya ulaştık" diye, dersiniz "önemli olan uygulama sayısı değil" ben gerçekten anlamıyorum sizi, android kullanıyorum, uygulamaların %80'i reklam için üretilmiş uygulamalar yani tamamen telefonu yavaşlatan, şarjını sömüren cinsten. App Store desen, pek farkı olduğunu zannetmiyorum. Her uygulama mağazası aynı kardeşim, ne bekliyorsunuz? Parayı basar alırsın güzel uygulamaları.
1 Yanıt Yanıtla +7
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Reddemon35 5 yıl Nihilous
Nihilous
Yahu arkadaş dersiniz "wp'da uygulama yok, biraz uygulama olsun" sonra açıklama gelir "100 bin uygulamaya ulaştık" diye, dersiniz "önemli olan uygulama sayısı değil" ben gerçekten anlamıyorum sizi, android kullanıyorum, uygulamaların %80'i reklam için üretilmiş uygulamalar yani tamamen telefonu yavaşlatan, şarjını sömüren cinsten. App Store desen, pek farkı olduğunu zannetmiyorum. Her uygulama mağazası aynı kardeşim, ne bekliyorsunuz? Parayı basar alırsın güzel uygulamaları.

doğru söze ne hacet
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butze 5 yıl
sayı fazlalığı ile göz boyama tekniği
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senjido 5 yıl
yorumlara bakıyorumda ne kadar komikler :) ay hepsi aynııı bi işe yarasaaa
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gokhans19 5 yıl
Bi halta yaramadıktan sonra birşey ifade etmez.
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filteke 5 yıl
çoğu yazılımda birbirinin aynısı
100.000 değil milyar tane olsa fark etmez
yararlı olsun 10.000 olsun
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swat882 5 yıl
ısınamadım yahu şu microsoftun son yazılımlarına.... gerek win8 gerekse wp
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