Windows 8, 100 bin uygulamaya ulaştı

Microsoft Windows 8 işletim sisteminin, Twitter üzerinden yapılan açıklama doğrultusunda 100 bin uygulama sayısına ulaştığı öğrenildi.

100 bin uygulama sayısına Windows Phone Mağaza 18 ay, Apple App Store'un iPad'e özel bölümü 14 ay ve Android market 18 ay gibi bir süre içerisinde ulaşırken, Windows 8 ise bu kilometre taşına 7 ay gibi bir süre içerisinde ulaştı. CEO Steve Ballmer’ın Temmuz ayı için koyduğu hedefi de tutturan Windows 8, diğer platformlarda popüler olan uygulamaları kendine çekmeye devam ediyor.

https://twitter.com/windevs/status/351812382114328576