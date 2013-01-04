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Windows 8 Aralık ayında pazar payını artırdı

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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İşletim Sistemleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Microsoft'un geçtiğimiz Ekim ayında büyük etkinliklerle tanıtımını yaptığı Windows 8 işletim sistemi, ilk etapta beklendiği kadar bir etki yapamamıştı. Lisans satışlarında tatmin etse de PC bakımından çıkış yakalayamayan Windows 8, Aralık ayında pazar payını bir miktar artırdı.

Net Applications tarafından yapılan analize göre, geçen Aralık ayında Windows 8'in global pazar payı yüzde 1.06'dan yüzde 1.77'ye yükselmiş durumda. Aylık artış yüzdesi yüzde 60 gibi yüksek bir rakam olsa da genel pazar payı oldukça düşük seyrediyor. 

Analizde dikkat çeken ise artışa en büyük katkıyı standart ve dokunmatik Windows 8 ürünlerinin yapması. Windows RT ürünlerinin ise belirgin bir katkısı göze çarpmıyor. Windows RT cihazların yüzde 0.01 gibi bir orana sahip olduğu belirtiliyor.

Windows 7 ise pazar payını artırmış durumda. Aralık ayı itibariyle yüzde 44.71'den yüzde 45.11'e bir artış söz konusu. Windows işletim sistemlerinin genel pazar payı ise yüzde 91.45'den yüzde 91.74'e yükseldi.

Diğer bir işletim sistemi OS X'in ise 2012 yılı içinde ilk kez gerilediği ve yüzde 7.3'den yüzde 7.07'ye düştüğü de ifade ediliyor. 

http://www.tomsguide.com/us/Windows-8-Market-Share-Microsoft,news-16559.html#xtor=RSS-980 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
perikentli 6 yıl
windows 7 ye devam ya ne 8 i
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Guest-FDC9156E7 6 yıl
W7 akar.
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DH Misafiri 6 yıl
cagataykoroglu
Orijinalden alıntı: maxmaniazoraki alınan windows 8li dizüstleri sayesindedir o artışlar. gidip bir teknoloji mağazasına baksanız; sanki çok iyi bir haltmış gibi tüm yeni dizüstlerinde windows 8 önyüklü. laptopta ekranın dokunmatik olup olmaması da fark etmiyor.
Git freeDOS yüklü cihaz al. Kimse sana zorla satmıyor. Beyin bedava. Kullanın!

adam doğru demiş sen niye sinirlendinki adam ben alcamda dememiş...
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demo22 6 yıl
WINDOWS 7 KULLANIYORUM!
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m-99 6 yıl
allame-i cihan olsa bu saatten sonra iş görmez
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haymatloshan 6 yıl
Dokunmatik ekranlı pc,tablet,ultrabook,laptop artıkça o sayı doğal olarak artacaktır,birden insanlar hem tablet hem telefon hem de pclerini değiştirecek değiller ya,önce daha ucuz olanları değiştiriyorlar sonra sıra onlara da gelecek.Ayrıca Microsoft ağır laptop,ultrabook,manasız netbook ve tabletlere yeni bir bakış açısı getireceğinden ötürü fazla önyargılı olmamak lazım.Macbook air ayarında tableti ocak sonuna doğru piyasaya sürecek,sonraki modellerde fiyat ve fiziksel yapıda iyileştirmeler olacak ve yeni bir teknoloji anlayışı gelişecek,ister tablet arayüzüyle pratikliği kullan istersen de profesyonel deneyimi kullan sayfayı çekip.
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oktayakgoz 6 yıl
Bakin keyfinize 1 sene sonra 9 cikar 8 i öve öve bitiremezsiniz.
O kadar kisi 7 ye sovuyordu kimse kalmadi
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isaac clarke 6 yıl oktayakgoz
oktayakgoz

Bakin keyfinize 1 sene sonra 9 cikar 8 i öve öve bitiremezsiniz.

O kadar kisi 7 ye sovuyordu kimse kalmadi

en güzel yorum..

açık ve net, olacak budur...
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cagataykoroglu 6 yıl
maxmania
zoraki alınan windows 8li dizüstleri sayesindedir o artışlar. gidip bir teknoloji mağazasına baksanız; sanki çok iyi bir haltmış gibi tüm yeni dizüstlerinde windows 8 önyüklü. laptopta ekranın dokunmatik olup olmaması da fark etmiyor.

Git freeDOS yüklü cihaz al. Kimse sana zorla satmıyor. Beyin bedava. Kullanın!
1 Yanıt Yanıtla +3
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Dorota 6 yıl
yıllardır windows kullandım.. son 6 aydır mac os kullanıyorum kafam rahat yüzünü şeytan görsün windowsun bundan sonra
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maxmania 6 yıl cagataykoroglu
cagataykoroglu

maxmania

zoraki alınan windows 8li dizüstleri sayesindedir o artışlar. gidip bir teknoloji mağazasına baksanız; sanki çok iyi bir haltmış gibi tüm yeni dizüstlerinde windows 8 önyüklü. laptopta ekranın dokunmatik olup olmaması da fark etmiyor.


Git freeDOS yüklü cihaz al. Kimse sana zorla satmıyor. Beyin bedava. Kullanın!

orada yazdığım yazıyı nasıl okudunuz anlayamadım. orda belirtmişim zaten bulamadığımı. windows 7 seçeneği bile yoktu girdiğim mağazada bırakın freedos'u. internetten de kredi kartım olmadığından alamadım. aslında bu olay bizdeki teknoloji mağazacılığının ne kadar geriden geldiğinin de bir belirtisi.
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maxmania 6 yıl
zoraki alınan windows 8'li dizüstleri sayesindedir o artışlar. gidip bir teknoloji mağazasına baksanız; sanki çok iyi bir haltmış gibi tüm yeni dizüstlerinde windows 8 önyüklü. laptopta ekranın dokunmatik olup olmaması da fark etmiyor.
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