Windows 8 Aralık ayında pazar payını artırdı





Microsoft'un geçtiğimiz Ekim ayında büyük etkinliklerle tanıtımını yaptığı Windows 8 işletim sistemi, ilk etapta beklendiği kadar bir etki yapamamıştı. Lisans satışlarında tatmin etse de PC bakımından çıkış yakalayamayan Windows 8, Aralık ayında pazar payını bir miktar artırdı.





Net Applications tarafından yapılan analize göre, geçen Aralık ayında Windows 8'in global pazar payı yüzde 1.06'dan yüzde 1.77'ye yükselmiş durumda. Aylık artış yüzdesi yüzde 60 gibi yüksek bir rakam olsa da genel pazar payı oldukça düşük seyrediyor.





Analizde dikkat çeken ise artışa en büyük katkıyı standart ve dokunmatik Windows 8 ürünlerinin yapması. Windows RT ürünlerinin ise belirgin bir katkısı göze çarpmıyor. Windows RT cihazların yüzde 0.01 gibi bir orana sahip olduğu belirtiliyor.





Windows 7 ise pazar payını artırmış durumda. Aralık ayı itibariyle yüzde 44.71'den yüzde 45.11'e bir artış söz konusu. Windows işletim sistemlerinin genel pazar payı ise yüzde 91.45'den yüzde 91.74'e yükseldi.





Diğer bir işletim sistemi OS X'in ise 2012 yılı içinde ilk kez gerilediği ve yüzde 7.3'den yüzde 7.07'ye düştüğü de ifade ediliyor.

http://www.tomsguide.com/us/Windows-8-Market-Share-Microsoft,news-16559.html#xtor=RSS-980