Windows 8 Milestone 3 CD'si ebay'den açık arttırmaya sunuldu (Güncellendi)

Microsoft'un çalışmalarına hız kesmeden devam ettiği Windows 8'in ilk beta sürümünü yayınlanması beklene dursun, Kanada'dan bir satıcı Windows 8 Milestone 3 yüklü CD'yi 1500 dolarlık hemen al fiyatıyla satışa sundu.

Kanadalı satıcı CD'nin orjinal ya da 3.parti kullanıcı tarafından oluşturulup oluşturulmadığıyla ilgili herhangi bir bilgi vermezken; haberin yazıldığı saatlerde hala sitede duran ilanın ilerleyen saatlerde Microsoft'un girişimiyle siteden silinmesi muhtemel görünüyor.

Windows 8'in beta öncesi kopyaları üzerinde çalışmalarını sürdüren ve sistemin ilk beta derlemesini Eylül ayında düzenlenecek olan geliştirici konferansına yetiştirmeye çalışan Microsoft'un, son alınan bilgilere göre, 7 Temmuz itibariyle 8042 numaralı derlemeye ulaştığı biliniyor.

Güncelleme: Haberde de belirttiğimiz gibi ilan saatler içerisinde ebay'den kaldırıldı.