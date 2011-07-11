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Windows 8 Milestone 3 CD'si ebay'den açık arttırmaya sunuldu (Güncellendi)

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
16,6b
1
23
İşletim Sistemleri
Shady
Haber Editörü
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Microsoft'un çalışmalarına hız kesmeden devam ettiği Windows 8'in ilk beta sürümünü yayınlanması beklene dursun, Kanada'dan bir satıcı Windows 8 Milestone 3 yüklü CD'yi 1500 dolarlık hemen al fiyatıyla satışa sundu.

Kanadalı satıcı CD'nin orjinal ya da 3.parti kullanıcı tarafından oluşturulup oluşturulmadığıyla ilgili herhangi bir bilgi vermezken; haberin yazıldığı saatlerde hala sitede duran ilanın ilerleyen saatlerde Microsoft'un girişimiyle siteden silinmesi muhtemel görünüyor.

Windows 8'in beta öncesi kopyaları üzerinde çalışmalarını sürdüren ve sistemin ilk beta derlemesini Eylül ayında düzenlenecek olan geliştirici konferansına yetiştirmeye çalışan Microsoft'un, son alınan bilgilere göre, 7 Temmuz itibariyle 8042 numaralı derlemeye ulaştığı biliniyor.
Güncelleme: Haberde de belirttiğimiz gibi ilan saatler içerisinde ebay'den kaldırıldı.

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DH Misafiri 8 yıl
Özür dilerim baştan tam okumamıştım bunu microsoft satmıyormuş
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alicans35 8 yıl
Görünüşe göre Microsoft kaldırtmış :)
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Virinom 8 yıl
Microsoft artık uyandı her sürümün sızdırıldığını biliyor bari bu işi resmileştirip para kazanayım havalarında
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TikaMasala 8 yıl
shadowosman
anlamadığım her windows sürümü için bir kıyamet koparıyorlar şöyle iyi böyle iyi şunları verdik bunları yeniledik falan filan windows me den bu yana değiştirdikleri köklü bir değişim yok ve neden sürekli windows sürümü çıkartılıyor win 7 bize ne kattı ve ne götürdü çoğu server sistemleri ve ofis ağları hala xp win 7 bizim ülkemizde sadece ev kullanıcılarının onunda çoğu değil hala işine bi nebze yaradı oda görsellik bakımından başka bi getirisi yok xp tabanıyla aynı kodlamalara sahip sadecedaha fazla fonksiyon ve direver güncellemeleri var başka ? win 8 de bu kadar kıyamet kopacak sonra foss bilmiyorum ama 2 sene içinde kurmayı dahi düşünmüyorum :D

Bu kadar mı cahilsiniz yoksa şaka mı yapıyorsunuz? Windows ME ile XP yi nasıl kıyaslıyorsunuz hayret?! Demek ME den beri köklü bir değişim olmadı ha? XP de Windows ME nin devamı yani? Aferin size.
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dhmaduru 8 yıl
Safın capsı var mı ?
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shadowosman 8 yıl
anlamadığım her windows sürümü için bir kıyamet koparıyorlar şöyle iyi böyle iyi şunları verdik bunları yeniledik falan filan windows me den bu yana değiştirdikleri köklü bir değişim yok ve neden sürekli windows sürümü çıkartılıyor win 7 bize ne kattı ve ne götürdü çoğu server sistemleri ve ofis ağları hala xp win 7 bizim ülkemizde sadece ev kullanıcılarının onunda çoğu değil hala işine bi nebze yaradı oda görsellik bakımından başka bi getirisi yok xp tabanıyla aynı kodlamalara sahip sadecedaha fazla fonksiyon ve direver güncellemeleri var başka ?
win 8 de bu kadar kıyamet kopacak sonra foss bilmiyorum ama 2 sene içinde kurmayı dahi düşünmüyorum :D
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Mrtk2 8 yıl
driver güncellemeleri yeter 7 nin orda bir vakit kaybı olmuyor artık.
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sniper1.6 8 yıl

shadowosman

anlamadığım her windows sürümü için bir kıyamet koparıyorlar şöyle iyi böyle iyi şunları verdik bunları yeniledik falan filan windows me den bu yana değiştirdikleri köklü bir değişim yok ve neden sürekli windows sürümü çıkartılıyor win 7 bize ne kattı ve ne götürdü çoğu server sistemleri ve ofis ağları hala xp win 7 bizim ülkemizde sadece ev kullanıcılarının onunda çoğu değil hala işine bi nebze yaradı oda görsellik bakımından başka bi getirisi yok xp tabanıyla aynı kodlamalara sahip sadecedaha fazla fonksiyon ve direver güncellemeleri var başka ?

win 8 de bu kadar kıyamet kopacak sonra foss bilmiyorum ama 2 sene içinde kurmayı dahi düşünmüyorum :D


yanlış düşünüyorsun
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Batuhan Kılıç 8 yıl shadowosman
shadowosman

anlamadığım her windows sürümü için bir kıyamet koparıyorlar şöyle iyi böyle iyi şunları verdik bunları yeniledik falan filan windows me den bu yana değiştirdikleri köklü bir değişim yok ve neden sürekli windows sürümü çıkartılıyor win 7 bize ne kattı ve ne götürdü çoğu server sistemleri ve ofis ağları hala xp win 7 bizim ülkemizde sadece ev kullanıcılarının onunda çoğu değil hala işine bi nebze yaradı oda görsellik bakımından başka bi getirisi yok xp tabanıyla aynı kodlamalara sahip sadecedaha fazla fonksiyon ve direver güncellemeleri var başka ?

win 8 de bu kadar kıyamet kopacak sonra foss bilmiyorum ama 2 sene içinde kurmayı dahi düşünmüyorum :D


yanlışın var aslında windows 7 windows 95 tabanıyla aynı, seni kandırmışlar
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gallagher2001 8 yıl
1500 dolar , helal olsun :) alan bi saf cikar kesin :)
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