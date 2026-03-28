Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Windows 11'e yeni özellikler getiren güncelleme durduruldu

    Microsoft, bu hafta Windows 11 24H2 ve 25H2 sürümlerine yeni özellikler ekleyen KB5079391 güncellemesini yayınladı. Ancak birkaç gün sonra şirket, dağıtımı durduracak kadar kritik bir hata keşfetti.

    Windows 11 KB5079391 güncellemesi durduruldu Tam Boyutta Gör
    Microsoft, kullanıcıların kurulum sorunlarıyla karşılaşmaya başlamasının ardından Windows 11 KB5079391 güncellemesinin 24H2 ve 25H2 sürümleri için dağıtımını durdurdu. Birçok iyileştirme ve düzeltme içeren güncelleme artık Windows Update ekranında çıkmıyor.

    Windows 11 KB5079391 güncellemesi neden geri çekildi?

    KB5079391, WUSA ağ kurulumlarını etkileyen sorunlar dahil olmak üzere bilinen sorunlar için düzeltmelerin yanı sıra yeni özellikler sunmayı amaçlıyordu. Ancak dağıtım planlandığı gibi gitmedi ve Microsoft, yayınlandıktan kısa bir süre sonra güncellemeyi durdurmak zorunda kaldı.

    Microsoft, yaygın olarak bildirilen 0x80073712 kurulum hatası nedeniyle dağıtımı durdurdu. Bu hata genellikle eksik veya bozuk sistem dosyalarına işaret ediyor ve güncellemelerin başarıyla tamamlanmasını engelleyebiliyor. Hangi sistemlerin etkilendiği ya da hatanın neden kaynaklandığına ilişkin resmi bir açıklama gelmedi.

    Microsoft, KB5079391 güncellemesinin tekrar ne zaman indirilebilir olacağını belirtmese de, Nisan ayındaki Salı günü yamasından önce düzeltmesi bekleniyor.

    KB5079391 güncellemesi, Ekran Okuyucusu’nda iyileştirmeler Akıllı Uygulama Denetimi’nde değişiklikler, 1000Hz+ yenileme hızı desteğiyle birden fazla ekran iyileştirmesi ve fazlasını getiriyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    megane 1 rte özellikleri arabada boya atması nasıl giderilir whatsapp profil resmi görme hilesi bmw 316i kronik sorunlar el frenini indirmeyi unutmak

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    20.000-50.000 TL Arası Telefonlar
    Nothing Telefon (3)
    Nothing Telefon (3)
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    40.000 TL Üstündeki Laptoplar
    HP Omen
    HP Omen
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum