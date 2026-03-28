Windows 11'e yeni özellikler getiren güncelleme durduruldu

Tam Boyutta Gör Microsoft, kullanıcıların kurulum sorunlarıyla karşılaşmaya başlamasının ardından Windows 11 KB5079391 güncellemesinin 24H2 ve 25H2 sürümleri için dağıtımını durdurdu. Birçok iyileştirme ve düzeltme içeren güncelleme artık Windows Update ekranında çıkmıyor.

Windows 11'in güvenlik güncellemesi, sistemleri alt üst etti! 2 hf. önce eklendi

Windows 11 KB5079391 güncellemesi neden geri çekildi?

KB5079391, WUSA ağ kurulumlarını etkileyen sorunlar dahil olmak üzere bilinen sorunlar için düzeltmelerin yanı sıra yeni özellikler sunmayı amaçlıyordu. Ancak dağıtım planlandığı gibi gitmedi ve Microsoft, yayınlandıktan kısa bir süre sonra güncellemeyi durdurmak zorunda kaldı.

Microsoft, yaygın olarak bildirilen 0x80073712 kurulum hatası nedeniyle dağıtımı durdurdu. Bu hata genellikle eksik veya bozuk sistem dosyalarına işaret ediyor ve güncellemelerin başarıyla tamamlanmasını engelleyebiliyor. Hangi sistemlerin etkilendiği ya da hatanın neden kaynaklandığına ilişkin resmi bir açıklama gelmedi.

Microsoft, KB5079391 güncellemesinin tekrar ne zaman indirilebilir olacağını belirtmese de, Nisan ayındaki Salı günü yamasından önce düzeltmesi bekleniyor.

KB5079391 güncellemesi, Ekran Okuyucusu’nda iyileştirmeler Akıllı Uygulama Denetimi’nde değişiklikler, 1000Hz+ yenileme hızı desteğiyle birden fazla ekran iyileştirmesi ve fazlasını getiriyor.

