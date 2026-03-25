Nükleer bürokrasiyi yapay zeka aşacak: Microsoft ve Nvidia’dan kritik ortaklık

Tam Boyutta Gör Microsoft ile Nvidia, yapay zeka veri merkezlerinin artan enerji ihtiyacını karşılamak için nükleer santral kurulum süreçlerini hızlandırmayı hedefleyen yeni bir iş birliği başlattı. Ortaklık, özellikle yıllar süren lisanslama ve inşaat süreçlerinde yaşanan gecikmeleri azaltmaya odaklanıyor.

İnşaat bitmeden dijital kurulum bitecek

Geliştirilen sistem, üretken yapay zeka, dijital ikiz teknolojisi ve Nvidia’nın Omniverse platformunu bir araya getirecek. Bu sayede nükleer santraller daha inşaat başlamadan önce dijital ortamda modellenebilecek.

Özellikle lisanslama aşamasında normalde on binlerce sayfayı bulan teknik dokümanlar yapay zeka tarafından hazırlanırken eksikler otomatik olarak tespit edilebilecek. İnşaat sürecinde ise zaman ve maliyet takibini içeren gelişmiş simülasyonlar sayesinde olası gecikmeler önceden görülecek.

Bu yaklaşım, projedeki ilerlemenin dijital modelle anlık karşılaştırılmasını sağlarken olası zaman çakışmalarını ve maliyet sapmalarını daha erken aşamada tespit etmeye yardımcı oluyor. Aynı teknoloji, Nvidia’nın yeni nesil veri merkezi tasarımlarında da kullanılmaya başlanmış durumda.

Planlanan ekosistemin tamamı Azure altyapısı üzerinde çalışıyor. Kullanılan teknoloji yığını içinde Nvidia’nın AI Enterprise platformu, Earth-2, PhysicsNeMo, Isaac Sim ve Metropolis çözümleri yer alırken Microsoft tarafında ise Generative AI for Permitting Solution Accelerator ve Planetary Computer öne çıkıyor.

Ciddi tasarruf sağlanabiliyor

Gerçek dünyada da ilk sonuçlar dikkat çekici. Aalo Atomics, Microsoft’un üretken yapay zeka çözümüyle izin süreçlerindeki iş yükünü %92 azaltırken yıllık yaklaşık 80 milyon dolar tasarruf sağladığını açıkladı.

Aalo Atomics, Idaho Ulusal Laboratuvarı’nda geliştirdiği Aalo-X deneysel reaktörü üzerinde çalışıyor ve projenin 2026 ortasında kritik seviyeye ulaşması hedefleniyor. ABD’de bir nükleer reaktörün inşasının 10 yılı aşabildiği düşünüldüğünde bu tür teknolojilerin sektörde önemli bir hızlanma yaratabileceği değerlendiriliyor.

