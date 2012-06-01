Windows 8 Yayın Önizleme sürümü resmi olarak indirmeye sunuldu

Microsoft'un yıl sonuna doğru piyasaya sürmeyi planladığı Windows 8 işletim sisteminin ilk betası olan Windows 8 Tüketici Önizleme sürümü, 24 saatte 1 milyon indirme sayısını geçerek önemli bir başarıya imza atmıştı. Windows 8 tarihteki en çok denenen Microsoft işletim sistemi oldu.





Nihai sürümden önceki sürüm olan Windows 8 Yayın Önizleme sürümün ise bu ayın ilk haftası kullanıma sunulacaktı. Microsoft bir sürpriz yaparak saatler önce sürümü indirmeye sundu.





Bir basın duyurusuyla yayınlanan bu sürümde daha hızlı bir tecrübe ve Türkçe dahil 14 dil desteği geliyor. Daha önce ortaya çıktığı gibi Bing Travel, Bing News, Bing Sports, Gaming, Music Xbox uygulamaları bu sürümde kullanıcıya sunulacak. Mail, Photos ve People uygulamaları da önemli geliştirmelere sahne oldu.





Yeni Aile Güvenliği özellikleri, optimize edilmiş Adobe Flash Player desteği kazanan IE10, geliştirilmiş çoklu monitör desteği, Başlat menüsü için artırılmış kişiselleştirme desteği gibi pek çok yenilik yeni sürümde kullanıcıları bekliyor.





Yayın Önizleme sürümü ile Microsoft Windows 8 yükseltme programını da başlatıyor. 2 Haziran'dan 31 Ocak tarihine kadar sürecek kampanyada uyumlu bir Windows 7 bilgisayar alanlar 14.99$ karşılığında Windows 8 Pro versiyonuna yükseltilecekler. Program 131 ülke pazarında geçerli olacak.





Windows 8 Yayın Önizleme sürümünün indirme bağlantılarına kaynak linkinden erişebilirsiniz.