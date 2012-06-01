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Windows 8 Yayın Önizleme sürümü resmi olarak indirmeye sunuldu

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
11,5b
1
153
İşletim Sistemleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Microsoft'un yıl sonuna doğru piyasaya sürmeyi planladığı Windows 8 işletim sisteminin ilk betası olan Windows 8 Tüketici Önizleme sürümü, 24 saatte 1 milyon indirme sayısını geçerek önemli bir başarıya imza atmıştı. Windows 8 tarihteki en çok denenen Microsoft işletim sistemi oldu.

Nihai sürümden önceki sürüm olan Windows 8 Yayın Önizleme sürümün ise bu ayın ilk haftası kullanıma sunulacaktı. Microsoft bir sürpriz yaparak saatler önce sürümü indirmeye sundu.

Bir basın duyurusuyla yayınlanan bu sürümde daha hızlı bir tecrübe ve Türkçe dahil 14 dil desteği geliyor. Daha önce ortaya çıktığı gibi Bing Travel, Bing News, Bing Sports, Gaming, Music Xbox uygulamaları bu sürümde kullanıcıya sunulacak. Mail, Photos ve People uygulamaları da önemli geliştirmelere sahne oldu.

Yeni Aile Güvenliği özellikleri, optimize edilmiş Adobe Flash Player desteği kazanan IE10, geliştirilmiş çoklu monitör desteği, Başlat menüsü için artırılmış kişiselleştirme desteği gibi pek çok yenilik yeni sürümde kullanıcıları bekliyor.

Yayın Önizleme sürümü ile Microsoft Windows 8 yükseltme programını da başlatıyor. 2 Haziran'dan 31 Ocak tarihine kadar sürecek kampanyada uyumlu bir Windows 7 bilgisayar alanlar 14.99$ karşılığında Windows 8 Pro versiyonuna yükseltilecekler. Program 131 ülke pazarında geçerli olacak.

Windows 8 Yayın Önizleme sürümünün indirme bağlantılarına kaynak linkinden erişebilirsiniz.

http://windows.microsoft.com/en-US/windows-8/download Yorum Yaz
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Exit to DOS 7 yıl en beğenilen j0ffline
WarriorAngel


Windows 95 - Kötü
Windows 98 - İyi
Windows 2000 - Kötü
Windows XP - İyi
Windows Vista - Kötü
Windows 7 - İyi
Windows 8 - ? :)

Windows 95 gibi sağlamlığı ve güvenilirliği ile ünlü olan ve devrim niteliğinde yeniliklere sahip olan bir işletim sistemine , NT çekirdeğini ilk defa masaüstü sürümle kullanıcıya sunarak XP'nin altyapısını oluşturan ve hala Server versiyonları kullanılan Windows 2000'i nasıl kötü ilan ettiniz hayret ettim. Windows ME yok ayrıca listede , şişirilmiş 9X çekirdeğine sahip vasat bir sistemdi.
WarriorAngelWindows 95 -KötüWindows 98 -İyiWindows 2000 -Kö...
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1 Yanıt Yanıtla +28
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j0ffline 7 yıl

Windows 95 - Kötü
Windows 98 - İyi
Windows 2000 - Kötü
Windows XP - İyi
Windows Vista - Kötü
Windows 7 - İyi
Windows 8 - ? :)
Windows 95 -KötüWindows 98 -İyiWindows 2000 -KötüWindows XP -İ...
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6 Yanıt Yanıtla +11
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erkut17500 7 yıl
O degil de Galaxy S3'u ne zaman inceleyeceksiniz?
1 Yanıt Yanıtla +10
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JoeyBane 7 yıl
Fiyat cazip geldi:)
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erenberkay 7 yıl
2 hazirandan itibaren vaiolarla ile birlikte 29 tl ye upgrade paketi alırsanız; windows 8 pro ya yükseltme imkanınız oluyor. tam açıklama şurada: morfare.com/...
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DH Misafiri 7 yıl
uyumayın millet işletim sistemini harika yapmışlar yükleyin deneyin mutlaka gercekten büyük değişimler var geri kafalı olmayın...
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aybey 7 yıl
Ben yükledim. Şu an win8 den yazıyorum. dual core'un en eski sürümlerinden birini kullanıyorum bilgisayarımda. İş bilgisayarı olarak kullandığım için önce Vista yerine kurmaya korktum, boş bir bölüm vardı oraya hem de sanal disk oluşturup kurdum.
İnanılmaz hızlı bir şekilde açılıp kapanıyor bilgisayar. Çok memnunum. Korkmadan sizde yükleyin. Alışmanız 1-2 saat sürer. Bu kadar mı zor metro arayüzünden masa üstüne geçmek? Yahu 1 sn. zamanınızı alıyor.

Zevkler ve renler tatbikîde tartışılmaz, ancak beğenmeyenler neden beğeniyorlar belli değil! Metro kötü win8 tutmaz demek gerçekten cehalet ötesi! Alışkanlıkları değiştirmekten insanlar çok korkuyor. ben şekersiz çay içemem derdim, sadece 5 günde şekersiz çaya alıştım. Şimdi şekerli çay içemiyorum. Siz beğenmediniz diye tüm bilgisayar kullanıcıları beğenmeyecek mi sanıyorsunuz?

Şu an asistanım benim işletim sistemimden ve işlemcimden daha iyi donanıma ve yazılıma sahip. bende Vista ve model kodunu dahi hatırlamadığım dualcore işlemci, onda ise c2d ve win7 ikilisi mevcut. benim cihaz onunkinden daha hızlı açılıyor ve sürekli kullandığımız ofis dosyalarını da onun makinesinden daha hızlı açıyor.

Kasmayan, donmayan Windows da ne güzelmiş be yaavvvv!

Deneyin, alışmanız belki 1-2 saat belki 1 gün veya 1 hafta sürer. Ancak gerçekten kullanışlı ve güzel. sanal diskte kurulu olduğundan dolayı performans değerlendirmesi yapamadı.
Ben kendi adıma bu olmuş diyorum ve Microsoft'u tebrik ediyorum.
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FourierSeries 7 yıl aybey
aybey

Ben yükledim. Şu an win8 den yazıyorum. dual core'un en eski sürümlerinden birini kullanıyorum bilgisayarımda. İş bilgisayarı olarak kullandığım için önce Vista yerine kurmaya korktum, boş bir bölüm vardı oraya hem de sanal disk oluşturup kurdum.
İnanılmaz hızlı bir şekilde açılıp kapanıyor bilgisayar. Çok memnunum. Korkmadan sizde yükleyin. Alışmanız 1-2 saat sürer. Bu kadar mı zor metro arayüzünden masa üstüne geçmek? Yahu 1 sn. zamanınızı alıyor.

Zevkler ve renler tatbikîde tartışılmaz, ancak beğenmeyenler neden beğeniyorlar belli değil! Metro kötü win8 tutmaz demek gerçekten cehalet ötesi! Alışkanlıkları değiştirmekten insanlar çok korkuyor. ben şekersiz çay içemem derdim, sadece 5 günde şekersiz çaya alıştım. Şimdi şekerli çay içemiyorum. Siz beğenmediniz diye tüm bilgisayar kullanıcıları beğenmeyecek mi sanıyorsunuz?

Şu an asistanım benim işletim sistemimden ve işlemcimden daha iyi donanıma ve yazılıma sahip. bende Vista ve model kodunu dahi hatırlamadığım dualcore işlemci, onda ise c2d ve win7 ikilisi mevcut. benim cihaz onunkinden daha hızlı açılıyor ve sürekli kullandığımız ofis dosyalarını da onun makinesinden daha hızlı açıyor.

Kasmayan, donmayan Windows da ne güzelmiş be yaavvvv!

Deneyin, alışmanız belki 1-2 saat belki 1 gün veya 1 hafta sürer. Ancak gerçekten kullanışlı ve güzel. sanal diskte kurulu olduğundan dolayı performans değerlendirmesi yapamadı.
Ben kendi adıma bu olmuş diyorum ve Microsoft'u tebrik ediyorum.

Haklısınız bence bu sefer microsoft gerçekten güzel bir işletim sistemi yaptı ister xp'nin düzeltilmiş hali olsun ister vistanın ne fark eder sonuca bakmak lazım.
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MühendisMurat 7 yıl
Full surum ne zmn cikcak
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bkaakco 7 yıl
Arayüzün (metro hariç) sade olması çok hoşuma gitti.
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MühendisMurat 7 yıl MühendisMurat
bjk__murat

Full surum ne zmn cikcak

?
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Prequel 7 yıl
artcraft35
eski tüm ayarlarım falan hiçbişey değişmeden aynı şekilde devam ediyorum. 45 tane program yüklüymüş win 7de bunlardan sadece 8 tanesi uyumsuz çıktı. birçoğu da popüler olmayan uygulamalar okadar önemi yok.
(...)
denemeyi düşünenlere sanal pcye kurmaya gerek olmadığını gönül rahatlığıyla normal şekilde kurabilceklerini söylemek isterim

Bunu nasıl yaptınız? Windows 7'ye geçerken ayarlarımı aktaramadığımı hatırlıyorum ama Vista kullanmadım, ondandı herhalde. 7'den 8'e geçerken ayarlarımızı her koşulda aktarabiliyor muyuz? Bazen bu sürümü yükseltemezsiniz yeni kurulum yapın gibi uyarılar çıkıyor çünkü. Sorun çıkmaması için aktarmayı denemeden önce yedekleme yapabiliyor muyuz? Ayar derken birde neleri kastediyorsunuz? Profilimizin tamamı yedekleniyor mu? Dökümanlar/Müzikler gibi hazır klasörler için sistem dışı bölüme yönlendirmelerimiz, Kütüphaneler/Libraries, simge atadığımız klasörler, dosya ilişkilendirmeleri, vs? Win 7 gadgetları çalışıyor mu? Yüklü oyunlar ve programlar gene sorunsuz kalabiliyor mu? Başlat'ta/Metro'da Program Ekle/kaldır'da görünmeye devam edip kayıt girdilerini kaybetmeyip hiçbir şey yapmadan oynanabilir olmaya devam ediyorlar mı? Yani aktaramadığımız en ufak bir kişiselleştirme bile var mı? Bilgisayarımda çok fazla kişiselleştirme var o yüzden bekliyorum ama eğer hepsini sorunsuz aktarabileceksem geçmeyi düşünebilirim. Birde Preview veya RC'ye geçtik diyelim, tam sürüme geçişte de aynı eksiksiz aktarımı yapabilecek miyiz?
seven_7343
baksanıza adamlar gereksiz efeklerden bile kısmışlar.

Ne gibi efektler kısılmış?
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Ctcanbol 7 yıl
Gerçekten çok farklı bir arayüz deneyimi kurcaladıkça yeni özellikler görüyorum. Gmail, Facebook, twitter hesaplarımı bağladım ve bildirimler postalar notification olarak beliriyor, facebook chati kendi metro ile gelen application üzerinden desktopun sağına atarak kullanıyorum vs.

Windows 8 olayı başka bir boyuta taşımış adeta. Çoğu özelliği dokunmatik ekranlar için yapmışlar aslında. Resmen fareyi tarihin tozlu raflarına gömmeyi amaçlamışlar. Dokunmatik ekran alasım geldi ne yalan söyleyeyim.
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Lithium 7 yıl
açıkçası windows 7 den memnun olduğum için hiç ilgimi çekmiyor.ayrıca tabletler için yapmışlar sanki.bir değişik duruyor.windows 7 zaten sorunsuz çalışıyor üstelik o kadar da eskimedi ki neden yenisinin çıkarıyorlar anlamıyorum.sadece ticaret amacı var.
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onur1301 7 yıl Ctcanbol
Ctcanbol

Gerçekten çok farklı bir arayüz deneyimi kurcaladıkça yeni özellikler görüyorum. Gmail, Facebook, twitter hesaplarımı bağladım ve bildirimler postalar notification olarak beliriyor, facebook chati kendi metro ile gelen application üzerinden desktopun sağına atarak kullanıyorum vs.

Windows 8 olayı başka bir boyuta taşımış adeta. Çoğu özelliği dokunmatik ekranlar için yapmışlar aslında. Resmen fareyi tarihin tozlu raflarına gömmeyi amaçlamışlar. Dokunmatik ekran alasım geldi ne yalan söyleyeyim.


Facebook hesabınızı nasıl bağladınız acaba ? Bayağı bi aradım, bulamadım
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HAAltuntas 7 yıl
En iyi tablette iş yapar gibi görünüyor. Öteki türlü tam verim için de sistemlere takviye şart.
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xxxjokerxxx 7 yıl
bu sefer tutacak
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makbulut 7 yıl
İndirip flashdisk üzerinden kurdum. 10 dakika sürmedi.
Arayüz gayet güzel. 64 bit işletim sistemi kurdum.
conter strike ve battlefield 3 kurup deneme yaptım Arıza çıktı. Tahminim 32 bitlik oyunlar olduğu içindir.
Genel olarak bir çok driveri kendi içinde bulunduruyor. Pc ye sadece a4 tech pk-7ma camera driverini tanımadı. Elle kurulum yaptım.
Genel olarak dosya kopyalama oyun grafiklerinde en ufak bir kasma olmadı. Stabil gibi gözüktü bana.
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