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Windows 8 işletim sisteminin açılış menüsü değişikliğe uğruyor

6 yıl
6,1b
1
50
İşletim Sistemleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Şu anki Windows 7 yüklü PC'lerde gelişmiş açılış seçeneklerine veya Kurulum ayarlarına ulaşabilmek için F dizilimindeki tuşlara bastığımız günler geride kalacak gibi görünüyor.

Windows 8 işletim sisteminin çok hızlı açılış süresinin, kullanıcıların uygun ekran geldiğinde bu tuşlara basma ihtimalini zorlaştırdığını tespit eden Microsoft, yeni nesil BIOS olarak tanımlayabileceğimiz UEFI sayesinde gelişmiş açılış seçeneklerinde değişiklik yapacak. 

Gelişmiş açılış ve kurulum ayarları ekranını tek bir arayüz altında toplayan Microsoft, asıl amacının kullanıcının uygun ekranı yakalayabilmesi adına açılışı yavaşlatmaktan kaçınmak olduğunu belirtiyor. Çünkü kullanıcının F dizilimindeki tuşa basması için sadece 200 milisaniyesi var ve Windows 8'de bu sürede tuşlara basabilmek neredeyse imkansız.


Bu bakımdan Microsoft 3 farklı yolla yeni açılış ekranını karşımıza getirmek istiyor. İlki sistemde bir sıkıntı olduğunda doğrudan bu ekranın gelmesi, ikincisi Windows 8 içerisinde PC Ayarları-Gelişmiş Başlangıç menüsünden yeniden başlatma seçeneğini seçmeniz, üçüncüsü yine Windows 8 içerisinde Shift tuşuna basılı tutarak Restart tuşuna tıklamanız. Bu üç durumda karşınıza açılış ekranı geliyor.

Açılış ekranında 5 farklı menü bulunuyor. Bunlar; Açılışa Devam, Harici bir medyadan sistemi başlatma, sistemde yüklü diğer işletim sistemleri ile devam etme, Sorun Giderme şeklinde sıralanmış. Burada önemli olan Sorun Giderme menüsü. 

Bu menü altında sistem ve UEFI ayarlarını yapabileceğiniz 6 farklı menü daha bulunuyor; Sistem Geri Yükleme, İmajdan Sistemi Geri Yükleme, Otomatik Bakım, Komut İstemi, UEFI Yazılım Ayarları ve Windows Başlangıç Ayarları.
Burada komut ekranından istediğiniz komutları girebilir, bir USB'den sistem başlatabilir, imajdan geri yükleme yapabilirsiniz. UEFI Yazılım Ayarları ve Windows Başlangıç Ayarları ise daha çok profesyonellere ve geliştiricilere hitap eden seçenekler sunuyor.

Kullanıcı geri dönüşlerini değerlendirilerek geliştirilen açılış ekranı sayesinde, örneğin bir USB üzerinden sistem başlatmak istediğimizde eğer başarısız olursak sonsuz başlatma döngüsünden kurtulmuş olacağız.

http://blogs.msdn.com/b/b8/archive/2012/05/22/designing-for-pcs-that-boot-faster-than-ever-before.aspx Yorum Yaz
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numerik 6 yıl en beğenilen
bkadem

numerik

vista gibi buda patlak çıkacak.win95--berbatwin98--iyiwindows 2000 milenium---berbat ötesiwindows xp-güzelwindows vista---iğrenç ötesiwindows 7---mükemmelwindows 8---error failişte windows ilerlemesi hep bu şekilde oldu ve olmaya devam ediyor.onun için 9 u beklemek en iyisi :D


Ben Windows 3.1'den itibaren profosyonel bir şekilde bu güne kadar gelen tüm windows sürümlerini özümseyerek kullandım. Sizin yazdığınız şekilde bir gelişim olmadığını söyleyebilirim. Ayrıca bilgisayarı dandik olanlar Vista'yı kurduğunda yavaş çalıştığını hissetmiş olabilirler. Bu Vistanın değil dandik bilgisayara sahip olanların sorunuydu. Vistayı kullanmayanlar bile facia söylentisine inandılar. Ülkemizdeki kadar teknolojide ön yargılı, sabit fikirli insanlar görmedim. Ayrıca Windows 7'nin vistanın çekirdeği üzerinde kurgulandığını unutmamak gerek.

Aşağıda objektif olarak Win 95'ten bu yana gelinen süreci ifade etmeye çalıştım:

Win 95 - Devrim
Win 98 - Evrim
Millenium - Epic Fail
Windows 2000 - Devrim
Windows Xp - Evrim
Vista - Devrim
Windows 7 - Evrim
Windows 8 - Devrim

vista devrim olsa adamlar apar topar yok etmezdi. geçenlerde i7 16gb ram 120 corsair sata3 ssd ye kurduk vistayı vindows 7 de 9 sn tam olarak hazır olan sistem vistada gene yavaş açıldı ve 25 sn de anca toparlandı. tüm updateleride yapılmış şekildeydi. vistanın devrim olması için xp yi egale etmesi lazımdı. ama ne oldu patladı. milenium da aynı şekilde sistem hata vermekten başka bişey yapamıyordu. windows 8 beklenen tarihte çıkmayacak. madem tablete özgü bişey yapacan tamamen ona özel yap.

microsoft un çalışma prensibini beğeniyorum. Windows Phone'u hala Türkiye'ye getiremeyen Microsoft'un İstanbul'da 2 günlük Windows Phone etkinliği yapması saçma mı, gülünç mü, ne?

bkademnumerikvista gibi buda patlak çıkacak.win95--berbatwin98--iyiwindows 2000 milenium---berbat ötesiwindo...
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troypilsner 6 yıl
emrenaz
ulan me(milanyum)=windows2000 demek zaten ne mallar basmıs forumu

Windows 2000, Windows NT serisinin devamı olup, NT 5.0 olarak da anılır.
Windows Millennium Edition, Dos tabanlı 95 ve 98 in devamı niteliğindedir.
Gerek üslup, gerek yargısız infaz olsun forum kalitesini düşüren bir bireysiniz.
emrenazulan me(milanyum)=windows2000 demek zaten ne mallar basmıs forumuWindows 2000, Windows NT serisinin devamı olup, NT 5.0 olarak...
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a.f.y. 6 yıl numerik
numerik

vista gibi buda patlak çıkacak.
win95--berbat
win98--iyi
windows 2000 milenium---berbat ötesi
windows xp-güzel
windows vista---iğrenç ötesi
windows 7---mükemmel
windows 8---error fail


işte windows ilerlemesi hep bu şekilde oldu ve olmaya devam ediyor.
onun için 9 u beklemek en iyisi :D

win7 olmuş ve oturmuş bir işletim sistemi. win8 bence gereksiz masaüstü pcler için


ha ne için gerekli olur: tablet ve dokunmatik ( ultrabook) cihazlar için.
numerikvista gibi buda patlak çıkacak.win95--berbatwin98--iyiwindows 2000 milenium---berbat ötesiwindows xp-güzel...
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DH Misafiri 6 yıl
w95 w98in
w2000 wXPnin
wVista w7nin betası bile diyebiliriz. Yani bir önceki sürümlerden çıkarılan derslerle kararlı sürümler elde edildi. Büyük ölçekli değişiklikler hep ilk yazdıklarımda var. 2.yazdıklarımsa ilklerinin düzenlenmiş hali niteliğinde.
Inteldeki tik tak stratejisinin benzeri bir durum diyebiliriz.
w8 mobil hayata geçişte büyük değişiklikler yaratacaktır ancak w9ile stabil ve kullanımı basit hale gelecektir bütün içerdiği teknolojiler.
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metobayrak 6 yıl

BAŞLANGIÇ EKRANI BÖYLE BOŞ SADECE SAĞ ÜSTTE KULLANICI İSMİM YAZIYOR. NEDEN NAPCAM YARDIMCI OLABİLİRMİSİNİZ?

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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DH Misafiri 6 yıl
ulan me(milennium) 2000 demek zaten ne kadar cahil basmıs forumu
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DH Misafiri 6 yıl
emrenaz
ulan me(milanyum)=windows2000 demek zaten ne mallar basmıs forumu

Windows 2000 = Windows NT serisinin devamı niteliğindedir, NT 5.0 olarak da anılır, lansmanı da 17 Şubat 2000 tarihinde yapılmıştır,
Windows Millennium ise Dos tabanlı Windows familyasından 95 ve 98'in devam niteliğindedir.
Mal tabirini yersiz kullanmışsınız.
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halil.tevfik 6 yıl
iyi olmuş :D 200 milisaniyede kim basabilecek o tuşlara :D
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ama=neden 6 yıl
bkadem
numerikvista gibi buda patlak çıkacak.win95--berbatwin98--iyiwindows 2000 milenium---berbat ötesiwindows xp-güzelwindows vista---iğrenç ötesiwindows 7---mükemmelwindows 8---error failişte windows ilerlemesi hep bu şekilde oldu ve olmaya devam ediyor.onun için 9 u beklemek en iyisi :D
Ben Windows 3.1den itibaren profosyonel bir şekilde bu güne kadar gelen tüm windows sürümlerini özümseyerek kullandım. Sizin yazdığınız şekilde bir gelişim olmadığını söyleyebilirim. Ayrıca bilgisayarı dandik olanlar Vistayı kurduğunda yavaş çalıştığını hissetmiş olabilirler. Bu Vistanın değil dandik bilgisayara sahip olanların sorunuydu. Vistayı kullanmayanlar bile facia söylentisine inandılar. Ülkemizdeki kadar teknolojide ön yargılı, sabit fikirli insanlar görmedim. Ayrıca Windows 7nin vistanın çekirdeği üzerinde kurgulandığını unutmamak gerek.Aşağıda objektif olarak Win 95ten bu yana gelinen süreci ifade etmeye çalıştım:Win 95 - DevrimWin 98 - EvrimMillenium - Epic Fail Windows 2000 - DevrimWindows Xp - EvrimVista - DevrimWindows 7 - EvrimWindows 8 - Devrim

Uzun zamandır böyle mantıklı bir yazı görmemiştim. Failcilerin arasında iyi açıklamışssın arkadaşım : )
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bkaakco 6 yıl
Hiç hoş görünmüyor. Ne olurdu yani düzgün bir arayüz yapsalardı.
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Lance Vance Dance 6 yıl ama=neden
ama=neden

bkadem

numerikvista gibi buda patlak çıkacak.win95--berbatwin98--iyiwindows 2000 milenium---berbat ötesiwindows xp-güzelwindows vista---iğrenç ötesiwindows 7---mükemmelwindows 8---error failişte windows ilerlemesi hep bu şekilde oldu ve olmaya devam ediyor.onun için 9 u beklemek en iyisi :D
Ben Windows 3.1den itibaren profosyonel bir şekilde bu güne kadar gelen tüm windows sürümlerini özümseyerek kullandım. Sizin yazdığınız şekilde bir gelişim olmadığını söyleyebilirim. Ayrıca bilgisayarı dandik olanlar Vistayı kurduğunda yavaş çalıştığını hissetmiş olabilirler. Bu Vistanın değil dandik bilgisayara sahip olanların sorunuydu. Vistayı kullanmayanlar bile facia söylentisine inandılar. Ülkemizdeki kadar teknolojide ön yargılı, sabit fikirli insanlar görmedim. Ayrıca Windows 7nin vistanın çekirdeği üzerinde kurgulandığını unutmamak gerek.Aşağıda objektif olarak Win 95ten bu yana gelinen süreci ifade etmeye çalıştım:Win 95 - DevrimWin 98 - EvrimMillenium - Epic Fail Windows 2000 - DevrimWindows Xp - EvrimVista - DevrimWindows 7 - EvrimWindows 8 - Devrim




Uzun zamandır böyle mantıklı bir yazı görmemiştim. Failcilerin arasında iyi açıklamışssın arkadaşım : )

XP Forever.
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E_Aydin35 6 yıl
Metinde de belirttiği gibi bazı özel ayar bölümlere biraz ileri düzey kulalnıcılar için uygun ve uyumlu olucak, ama ufak tefek şeyler sorun giderme vs. gerçekten hepimizin kullandığı ve başvurduğu donatılar..
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Dark Shade 6 yıl
Benim yeni cikacak windowstan umudum var..
Bence bu bir iyi bir kotu serisini yok edicekler...
Bukadar on yargili olmamak gerek.. Bukadar yilda mutlaka bi ders cikarmostir microsoft... Windows 8 gumbur gumbur geliyo...
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captaincato 6 yıl
gereksiz çıkarma eylemi kaldıki tabletler için dizayn edilmiş bir kandırmaca para sömürmeye çalışmadn başka birşey olacağını sanmıyorum,elinde win7 gibi güzel bir işletim sistemi var ve bunun üzrine hafif oynamalr güncellemeler yapabilirsin ama yoook win 8 diyecek ki millete geçirebilsin pardon satabilsin.
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p8p67b3 6 yıl
yahu ne zaman çıkacağı meçhul
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csh 6 yıl
Windows 2000'i ben kullaniyordum, gayet guzel bir isletim sistemiydi. Windows 95'in de Windows 3.1'e gore karsilastirilamayacak kadar fazla guzel yanlari vardi. En onemli ozelligi 32 bit olmasiydi.
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