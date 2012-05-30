Windows 8 işletim sisteminin açılış menüsü değişikliğe uğruyor

Şu anki Windows 7 yüklü PC'lerde gelişmiş açılış seçeneklerine veya Kurulum ayarlarına ulaşabilmek için F dizilimindeki tuşlara bastığımız günler geride kalacak gibi görünüyor.





Windows 8 işletim sisteminin çok hızlı açılış süresinin, kullanıcıların uygun ekran geldiğinde bu tuşlara basma ihtimalini zorlaştırdığını tespit eden Microsoft, yeni nesil BIOS olarak tanımlayabileceğimiz UEFI sayesinde gelişmiş açılış seçeneklerinde değişiklik yapacak.





Gelişmiş açılış ve kurulum ayarları ekranını tek bir arayüz altında toplayan Microsoft, asıl amacının kullanıcının uygun ekranı yakalayabilmesi adına açılışı yavaşlatmaktan kaçınmak olduğunu belirtiyor. Çünkü kullanıcının F dizilimindeki tuşa basması için sadece 200 milisaniyesi var ve Windows 8'de bu sürede tuşlara basabilmek neredeyse imkansız.









Bu bakımdan Microsoft 3 farklı yolla yeni açılış ekranını karşımıza getirmek istiyor. İlki sistemde bir sıkıntı olduğunda doğrudan bu ekranın gelmesi, ikincisi Windows 8 içerisinde PC Ayarları-Gelişmiş Başlangıç menüsünden yeniden başlatma seçeneğini seçmeniz, üçüncüsü yine Windows 8 içerisinde Shift tuşuna basılı tutarak Restart tuşuna tıklamanız. Bu üç durumda karşınıza açılış ekranı geliyor.





Açılış ekranında 5 farklı menü bulunuyor. Bunlar; Açılışa Devam, Harici bir medyadan sistemi başlatma, sistemde yüklü diğer işletim sistemleri ile devam etme, Sorun Giderme şeklinde sıralanmış. Burada önemli olan Sorun Giderme menüsü.





Bu menü altında sistem ve UEFI ayarlarını yapabileceğiniz 6 farklı menü daha bulunuyor; Sistem Geri Yükleme, İmajdan Sistemi Geri Yükleme, Otomatik Bakım, Komut İstemi, UEFI Yazılım Ayarları ve Windows Başlangıç Ayarları.

Burada komut ekranından istediğiniz komutları girebilir, bir USB'den sistem başlatabilir, imajdan geri yükleme yapabilirsiniz. UEFI Yazılım Ayarları ve Windows Başlangıç Ayarları ise daha çok profesyonellere ve geliştiricilere hitap eden seçenekler sunuyor.





Kullanıcı geri dönüşlerini değerlendirilerek geliştirilen açılış ekranı sayesinde, örneğin bir USB üzerinden sistem başlatmak istediğimizde eğer başarısız olursak sonsuz başlatma döngüsünden kurtulmuş olacağız.