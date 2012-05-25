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Windows 8 yüklü ilk Dell ürünleri ufukta göründü

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Windows 8 yüklü ilk Dell ürünleri ufukta göründü
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Yıl sonuna doğru piyasaya çıkacak Windows 8 işletim sistemi için bilgisayar üreticilerinin yanında tablet üreticileri de çalışmalarını devam ettiriyor. Windows 8 ürünlerinin ilk örnekleri de yavaş yavaş internette boy göstermeye başlıyor.

Neowin sitesinin paylaştığı ticari afişler Dell firmasının Windows 8 yüklü bir netbook ve bir tabletine işaret ediyor.

İş dünyasına yönelik olduğu görülen Dell Latitude 10 modelinde Intel Clover Trail Atom işlemci kullanılmış. Intel'in daha düşük enerji harcayan ancak daha yüksek performans sunan ve Medfield platformunu temel alan Clover Trail ailesi de yıl sonuna doğru piyasada olacak. Windows 8 ve Clover Trail ikilisinin tablet modellerinde sık sık karşımıza çıkacağını tahmin edebiliriz.

10.1 inçlik 1366 x 768 piksel çözünürlükte ekran, entegre Intel grafik birimi, 2GB 800MHz LPDDR2 bellek, 128GB'a kadar SSD, WiFi, Bluetooth, 3G opsiyonu, 8MP arka / 2MP ön kamera, 2/4 hücreli batarya. 10.5mm kalınlık, 710Gr ağırlık modelin göze çarpan özellikleri arasında. Kullanım süresi ise 6-8/10-12 saat olarak belirtilmiş.

Parmak izi tarayıcı, kart okuyucu, Bit Locker, Data Protection gibi özelliklerden oluşan opsiyonel güvenlik paketiyle kalınlık 13.5mm, ağırlık ise 740Gr oluyor.

XPS 12 modeli ise netbook/tablet hibridi şeklinde ve Dell'in Duo adlı modelinin bir üst versiyonu olarak tasarlanmış. 12.5 inçlik Gorilla Glass ekran Full HD çözünürlük sunuyor. 20mm kalınlık, 1.4Kg ağırlık, alüminyum&fiber alaşım gövde, Intel Smart Connect ve Rapid Start teknolojileri afişten anlaşılan özelliklerini oluşturuyor.
Modellerin fiyatları hakkında şimdilik bir bilgi yok. Ancak tablet modelinin hayli iddialı olduğunu söyleyebiliriz. Belirtilen kullanım süreleri göz önüne alındığında pek çok rakibini geride bırakacaktır.

Windows 8 yüklü ilk Dell ürünleri ufukta göründü
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http://www.neowin.net/news/this-is-dells-windows-8-tablet Yorum Yaz
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sarjaleti 7 yıl en beğenilen
XPS 12 baya ilginçmiş.
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DH Misafiri 7 yıl
böyle laptop pcler zaten çıkcak ilginç olan nedir 2013 gircez win8 ve böle laptop pcler çıkmıcak götleri yiyiosa çıkarmasınlar
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Húrin 7 yıl
Dell de çalışanlardan biride dememişmi "beyler biz napıyoruz" diye. :D O değilde win8 tabletler çok can yakacak bence.
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BuYaZ 7 yıl
Gayet Güzel bir Cihaza benziyor bence Hem Windows Hem Android Olsa Fena olurdu
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servetportakal 7 yıl
yine dell yine berbat tasarım
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alitopuat 7 yıl
hakikaten tasarımı ben de beğenmedim.
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berkcombil 7 yıl
O değilde acaba bu yaz aylarında alınan yeni laptoplara üreticiler ücretsiz Windows 8 desteği sunar mı?
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hayyam_karadenizli 7 yıl
TR dil paketi çıkmadı gitti, bu günlerde RC gelecekti o da yok, MS iyiden iyiye ağırlaşmış arkadaş. ARM desteği de güya olacaktı onu da sonra halletcez dediler, Android masaüstü bilgissayarlara kurulan sürümü gelsin düzgün çalışırsa ona geçecem, oda yamuk yaparsa yapcak bişe yok artık.
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ozan387 7 yıl
Windows 8 li tabletleri sabırsızlıkla bekliyorum.
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napolyon94 7 yıl
xps12 model ne yahu ,mangala benziyor ama yaratici bir tasarim ,ama 20 mm cok kalin
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hsiyu1987 7 yıl
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sarjaleti 7 yıl en beğenilen
XPS 12 baya ilginçmiş.
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