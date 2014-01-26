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Windows 8.1 ilk güncellemesinde başlangıç ekranı değişiklikleri ön planda olacak

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
16,4b
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38
İşletim Sistemleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Windows 8.1 ilk güncellemesinde başlangıç ekranı değişiklikleri ön planda olacak

Microsoft'un geçen Ekim ayında indirmeye sunduğu Windows 8.1 sürümüne bu yıl önemli güncellemeler yapacağı dile getirilirken, ilk test yapısı ile ilgili görseller de gelmeye başladı.

Rusya'dan gelen bilgilere göre Update 1 adındaki güncellemede kullanıcıların bilgisayarı daha kolay kapatması için seçenekler sunulduğu belirtiliyor. Cihazı kapatma ve yeniden başlatma seçenekleri başlangıç ekranında sağ üst kısımda daha fazla ön plana çıkarılırken, yeni bir arama butonunun da ekrana eklendiği ifade ediliyor. Windows 8 sürümlerindeki en çok eleştirilen noktalardan birisi kapatma seçeneklerine kolay erişilemiyor olmasıydı. 

Microsoft, daha önceki Windows sürümlerinde bilgisayarı kapatmak için kaç kere fareye tıklanıyorsa ve fare ne kadar mesafe sürükleniyorsa, Windows 8'deki kapatma seçeneklerinde de aynı kolaylığın olduğunda ısrarcıydı. Görünüşe göre firma bu ısrarından vazgeçiyor.

Ayrıca bir canlı karo üzerine sağ tıklandığında yeniden boyutlandırma, sabitleme ve kaldırma gibi seçenekler içeren menü ortaya çıkıyor. 

Güncellemede arka plandaki yeniliklerden birisi ise RAM ve depolama optimizasyonu. Güncelleme düşük bütçeli tabletler için RAM kullanımını düşürürken, işletim sisteminin gerektirdiği depolama alanında da azaltıma gidiyor. Böylece ucuz Windows tabletlerin Android tabletler ile rekabet gücü artacak.

Windows 8.1 Update 1 güncellemesinin 11 Mart tarihinde yayınlanması bekleniyor. Aynı tarihte Windows 8.1 için pek çok güvenlik güncellemesi de yayınlanacak. 

http://www.theverge.com/2014/1/25/5344066/windows-8-1-update-1-shutdown-start-screen-option-rumor Yorum Yaz
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wozniak 5 yıl en beğenilen LINEBACKER
LINEBACKER

Şu mikroyumuşak tükürdüğünü yalaya yalaya tükürük gurmesi oldu başımıza.

Ordaki soft, software in kısaltması.
1 Yanıt Yanıtla +45
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Yetkili Bi Abi 5 yıl
Şu başlat menüsünü isteyenler sanki sabah akşam başlat menüsü sayesinde bilgisayarı kullanıyorlardı. Windows 8 çıktığından beri kullanıyorum bir kere bile aramadım şu lanet olası menüyü. Sol alt köşeye sağ tıklayınca zaten geliyor aynı şeyler. Hem başlat menüsüne kıyasla daha basit şekilde. Hangi iş için arıyorsunuz şu başlat menüsünü anlamıyorum ki.
Şu başlat menüsünü isteyenler sanki sabah akşam başlat menüsü sayesinde bilgisayarı kullanıyorlardı. Windows 8 çıktığından beri kullanıyorum bir kere bile arama...
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2 Yanıt Yanıtla +19
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xxxone 5 yıl
Millet korsan yüklemekten 8.1 e güncelleyemedi , sol alt köşeye ters tıklayıp kapatmayı görmeyenler sağda solda atıyor. Bugüne kadar ki en pratik kapatma yöntemidir.
Millet korsan yüklemekten 8.1 e güncelleyemedi , sol alt köşeye ters tıklayıp kapatmayı görmeyenler sağda solda atıyor. Bugüne kadar ki en pratik kapatma yöntem...
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DH Misafiri 5 yıl
Windows 8.1 hataları çözüldümü güncellemeler falan
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cpurss79 5 yıl
güncelleme biraz geç olmuş ama sık sık güncellenmeli
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electROck35 5 yıl
Çağa ayak uyduramayanlardansanız Windows 8 açılınca "masaüstü"ne tıklayın, anında Windows 7'ye dönüşüyor...
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meter90 5 yıl
Win8 in gereksi pc yormasi cozulse daha iyi olacak ayni makineden 3 tane var win7 win8 win 8.1 en hizli ve stabil win7 calisiyor maalesef hala win8 i ovenler bill gates panpaniz herhalde? Her tur sacmaligina iyi demenin manasi nedir?
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307kd 5 yıl
millet takmış başlat menüsüne sanki dersin gece gündüz başlat menüsü kullanıyolar. Anlamadığım insanlar bilgisayar kullandıkları zamanın yüzde kaçını başlat menüsü ile geçiriyorlardı da bu kadar taktılar? Metro arayüzü çok daha kullanışlı. Üstelik 8.1 müthiş hızlı ve pratik. Tabi birazcık kurcalayana. Eleştirenlere kalsa win 98 i hala kullanıyor olurduk...
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AtaOsmanlı 5 yıl
Başlat menüsü pratiktir makine xpyi kabul etse hemen xp yükleyecem de işte el mahkum 5 para etmez w8 :@ En basitinden şöyle bir örnek vereyim; WxPnin kullandığı alan 4, 5 GB w8 işgal ettiği alan 20 25gb şimdiki makinelerde xp desteksiz olmasa varya uçar makineler uçar.!
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DH Misafiri 5 yıl
Orjinal Win8.1 kullanıyorum gayet stabil rahat kolay hızlı hızlı kullanıyorum oyun performansıda win7ye göre daha iyi ayrıca win7 kullanırken ayda yada 2 ayda1 format atardım 3aydır win8.1kullanıyorum tık yok pcde.
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doctor5945 5 yıl
İnsanlar tabletlere kaymaya başlayınca rt cıkardı baktı olmadı telefon ıcın wp8 cıkardı karışıklık oldu pro takısı ekledi milyonlarca insan rt mi pro mu aldığını anlayamadı şimdide güncellemelerle sadık müşterileri için günah çıkartıyor bu microsoft adam olmaz
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Paroksetin 5 yıl
Şu anki hali güzel bence.Başlat menüsünü çokta gerekli görmüyorum.Sistemsel iyileştirmeler yapılsın yeterli.
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tkbey 5 yıl
Başlat menüsüne ısrarcı olanları yemin ederim hiç anlamıyorum. Alışkanlık olabilir başlat menüsü bağımlılığı sendromuna yakalanmış olabilirsiniz ama metro arayüzü o kadar basit ve kullanımı o kadar kolaylaştırıyor ki başlat menüsüne bir kere bile ihtiyacım olmadı . Püf noktaları öğrenerek neden metroyu bu kadar insanın taktir ettiğini anlarsınız. örneğin bir şey arayacaksınız "başlat-aramayı" tıklamaya kadar bir eliniz sürekli klavyede durur zaten direk F3 yapın arama açılır.yada wordumu açacaksınız win tuşuna tıkla "WO" yaz direk word gelir ordan oraya mouse ile sürünmeye ne gerek var. telefonlara 2 ayda bir rom atıyoruz farklı farklı ara yüzlere çok rahat adepte oluyoruz - facebook güncelleniyor herşey değişiyor sevsekte sevmesekte alışıyoruz ama konu windows olunca nedir bu şiddet bu celal ? linux kurun başlat mantığını adamlar aşmış artık kurun rahat edin . her şeyi başlatla yapıyorsunuz orda
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simbilli 5 yıl
Başlat menüsü yüzünden bu kadar eleştiriyorsanız gidin bakın biraz internete. Programlar var . Onun dışında yeni arayüzüne uygun programları artırsalar iyi olur. Dokunmatik ekranlarda çok kullanışlı bir arayüz.
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