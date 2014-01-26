Windows 8.1 ilk güncellemesinde başlangıç ekranı değişiklikleri ön planda olacak

Microsoft'un geçen Ekim ayında indirmeye sunduğu Windows 8.1 sürümüne bu yıl önemli güncellemeler yapacağı dile getirilirken, ilk test yapısı ile ilgili görseller de gelmeye başladı.





Rusya'dan gelen bilgilere göre Update 1 adındaki güncellemede kullanıcıların bilgisayarı daha kolay kapatması için seçenekler sunulduğu belirtiliyor. Cihazı kapatma ve yeniden başlatma seçenekleri başlangıç ekranında sağ üst kısımda daha fazla ön plana çıkarılırken, yeni bir arama butonunun da ekrana eklendiği ifade ediliyor. Windows 8 sürümlerindeki en çok eleştirilen noktalardan birisi kapatma seçeneklerine kolay erişilemiyor olmasıydı.





Microsoft, daha önceki Windows sürümlerinde bilgisayarı kapatmak için kaç kere fareye tıklanıyorsa ve fare ne kadar mesafe sürükleniyorsa, Windows 8'deki kapatma seçeneklerinde de aynı kolaylığın olduğunda ısrarcıydı. Görünüşe göre firma bu ısrarından vazgeçiyor.





Ayrıca bir canlı karo üzerine sağ tıklandığında yeniden boyutlandırma, sabitleme ve kaldırma gibi seçenekler içeren menü ortaya çıkıyor.





Güncellemede arka plandaki yeniliklerden birisi ise RAM ve depolama optimizasyonu. Güncelleme düşük bütçeli tabletler için RAM kullanımını düşürürken, işletim sisteminin gerektirdiği depolama alanında da azaltıma gidiyor. Böylece ucuz Windows tabletlerin Android tabletler ile rekabet gücü artacak.





Windows 8.1 Update 1 güncellemesinin 11 Mart tarihinde yayınlanması bekleniyor. Aynı tarihte Windows 8.1 için pek çok güvenlik güncellemesi de yayınlanacak.