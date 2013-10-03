Windows 8.1 işletim sistemini kullanan iki yeni Dell tablet: Venue 8 Pro ve 11 Pro





Diğer bilgisayar ve tablet duyuruları ile donanım dünyasına hareketleri saatler yaşatan Dell, ayrıca Windows 8.1 işletim sistemini kullanan Venue 8 Pro ve 11 Pro isimli iki yeni tablet modelini daha kullanıcıların beğenisine sundu.

Windows işletim sistemi ve getirdiklerine ihtiyaç duyan kullanıcılar için hazırlanan Dell Venue 8 Pro ve Venue 11 Pro, harici olarak sunulan stylus kalem desteği ile erişebilirlik noktasında faydalı bir yapı ortaya koyuyorlar. Teknik olarak Venue 8 Pro modelini 8-inç 1280 x 800 piksel dokunmatik IPS ekran, dört çekirdekli 1.33 GHz Intel Atom Z3740D Bay Trail işlemci, 2GB RAM, 5MP arka 1.2MP ön kamera ve 64GB'a kadar arttırılabilir depolama miktarı ile hazırlayan Dell, Venue 11 Pro modelini ise 11-inç 1920 x 1080 piksel dokunmatik IPS ekran, 4GB / 8GB RAM, 8MP arka 2MP ön kamera, 256GB'a kadar arttırılabilir SSD depolama birimi ve dört çekirdekli 1.33 GHz Intel Atom Z3770 Bay Trail ya da çok daha fazla performans isteyen kişilere özel olarak Intel Core i3 ve Core i5 seçenekleri ile hazırlamış durumda. Ortak olarak WiFi, Bluetooth, USB 3.0, microSD kart yuvası ve micro HDMI portu gibi ayrıntılar ile hazırlanan tabletlerden Venue 8 Pro 18 Whr batarya ile gelirken, Venue 11 Pro 30 Whr batarya ile geliyor. Ayrıca Venue 11 Pro modelinnde çıkartılabilir bir klavye seçeneğini de kullanıcılara sunuluyor.

Dell tarafından tanıtılan Windows 8.1 işletim sistemli tablet modellerinden Venue 8 Pro 300$, Venue 11 Pro ise 500$ fiyat etiketiyle Ekim ve Kasım aylarında satışa çıkıyor.









http://www.slashgear.com/dell-venue-8-pro-and-11-pro-windows-8-1-tablets-trounce-surface-pro-2-02300035/