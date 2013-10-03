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Windows 8.1 işletim sistemini kullanan iki yeni Dell tablet: Venue 8 Pro ve 11 Pro

5 yıl
2,6b
1
16
Taşınabilir Bilgisayarlar
Can Tunçer
Haber Editörü
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Windows 8.1 işletim sistemini kullanan iki yeni Dell tablet: Venue 8 Pro ve 11 Pro

Diğer bilgisayar ve tablet duyuruları ile donanım dünyasına hareketleri saatler yaşatan Dell, ayrıca Windows 8.1 işletim sistemini kullanan Venue 8 Pro ve 11 Pro isimli iki yeni tablet modelini daha kullanıcıların beğenisine sundu.
Windows işletim sistemi ve getirdiklerine ihtiyaç duyan kullanıcılar için hazırlanan Dell Venue 8 Pro ve Venue 11 Pro, harici olarak sunulan stylus kalem desteği ile erişebilirlik noktasında faydalı bir yapı ortaya koyuyorlar. Teknik olarak Venue 8 Pro modelini 8-inç 1280 x 800 piksel dokunmatik IPS ekran, dört çekirdekli 1.33 GHz Intel Atom Z3740D Bay Trail işlemci, 2GB RAM, 5MP arka 1.2MP ön kamera ve 64GB'a kadar arttırılabilir depolama miktarı ile hazırlayan Dell, Venue 11 Pro modelini ise 11-inç 1920 x 1080 piksel dokunmatik IPS ekran, 4GB / 8GB RAM, 8MP arka 2MP ön kamera, 256GB'a kadar arttırılabilir SSD depolama birimi ve dört çekirdekli 1.33 GHz Intel Atom Z3770 Bay Trail ya da çok daha fazla performans isteyen kişilere özel olarak Intel Core i3 ve Core i5 seçenekleri ile hazırlamış durumda. Ortak olarak WiFi, Bluetooth, USB 3.0, microSD kart yuvası ve micro HDMI portu gibi ayrıntılar ile hazırlanan tabletlerden Venue 8 Pro 18 Whr batarya ile gelirken, Venue 11 Pro 30 Whr batarya ile geliyor. Ayrıca Venue 11 Pro modelinnde çıkartılabilir bir klavye seçeneğini de kullanıcılara sunuluyor.
Dell tarafından tanıtılan Windows 8.1 işletim sistemli tablet modellerinden Venue 8 Pro 300$, Venue 11 Pro ise 500$ fiyat etiketiyle Ekim ve Kasım aylarında satışa çıkıyor.
Windows 8.1 işletim sistemini kullanan iki yeni Dell tablet: Venue 8 Pro ve 11 Pro



http://www.slashgear.com/dell-venue-8-pro-and-11-pro-windows-8-1-tablets-trounce-surface-pro-2-02300035/ Yorum Yaz
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Psydia 5 yıl en beğenilen
500 dolar cok iyi. Ayni fiyatli ipad ile karsilastirilinca gercekten ucuz.
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Theologist 5 yıl
Fiyatı çok iyi ancak Türkiye'de 2000 olur bence, ben 1200'e Samsung Ativ Tab aldım, çok iyi ama bunun özelliklerini görünce bayağı fark var diyorum. Ağırlığı ne kadar acaba, çünkü elimdeki 11" ama çok iyi ağırlık olarak.
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exoz 5 yıl
Çok iyi aletler, fiyatları da çok uygun ama CRN'de okuduğuma göre hiçbir sensör yok (ambient light, orientation, movement, acceleration). Çok saçma geldi, bazı uygulamalar ve oyunlar için gerekli sensörler bunlar.
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cepni27 5 yıl
Venue 11 Pro
11-inç 1920 x 1080 piksel dokunmatik IPS ekran
Core i5
8GB RAM
8MP arka 2MP ön kamera
WiFi, Bluetooth, USB 3.0, microSD kart yuvası; micro HDMI portu
30 Whr batarya
çıkartılabilir bir klavye
Ben bunu alirim iste . bu seceneklerle- uygun fiyata.
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Captain_Ivy 5 yıl
Pro 11 modeli 500$ ise, Türkiye'de bu alet 999 TL olur
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ali_0017 5 yıl
Suralardan yerimizi alalim degerlenir buralar.. Bi gelsin de talibim.. İpad ile guzel bir ikili olur dusuncesindeyim :)
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DarthLuca 5 yıl
Bay trail clover'a göre çok daha üstün performans farkı ile Win8 tableri daha makul fiyatlı ve alınabilir hale getiriyor. Ausu'un Core i7 işlemcili TX300 modeli USA'da 1400$ iken Bay Trail işlemcili modeli 500$ civarı.
Anandtech incelemesinde çok çekirdek destekli uygulamalarda gerçek 4 çekirdeği ile 2. nesil Core i5'lere yakın bir performans veriyor. Özelliklede Dell ve Asus'un klavyeli modelleri hem notebook hem tableti bir arada kullandırma özelliği ile çok güzel ürünler.
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sertacarslan 5 yıl
Bay trail (yada temash) yüzünden altı aydır tablet alımımı erteliyorum. Hadi gari...
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berden 5 yıl sertacarslan
sertacarslan

Bay trail (yada temash) yüzünden altı aydır tablet alımımı erteliyorum. Hadi gari...

aynen
1 Yanıt Yanıtla +1
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Psydia 5 yıl en beğenilen
500 dolar cok iyi. Ayni fiyatli ipad ile karsilastirilinca gercekten ucuz.
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mesincır 5 yıl
Yeni atomların performansını çok merak ediyorum.
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ogkasa 5 yıl
O fiyatla ortalığı silip süpürürler bence.
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oktayakgoz 5 yıl
Aciyor iki cihazda
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samsung95 5 yıl
exe açıyomu o alet
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