Windows 8.1'in ilk önemli güncellemesi 8 Nisan'da geliyor

Microsoft, efsane işletim sistemi Windows XP’ye verdiği desteği sonlandıracağı 8 Nisan’da Windows 8.1’in ilk önemli güncellemesini yayınlayabilir.

CNET’in kaynaklarından edindiği bilgilere göre Windows XP’nin Microsoft dünyasına veda ettiği gün Windows 8.1’in ilk güncellemesi MSDN kanalı üzerinden kullanıcılara sunulacak. Bu tarihten bir hafta sonra ise güncelleme tüm Windows 8.1 kullanıcıları için yayınlanacak.

İddiayı güçlendiren önemli işaretlerden biri 8 Nisan’ın Salı gününü denk geliyor olması. Bilindiği gibi Microsoft, işletim sistemleri için kritik güncellemeleri Salı günleri yayınlamayı tercih ediyor.

Hatırlanacağı gibi Microsoft yöneticileri, Windows 8.1’i dokunmatik ekranlı bilgisayarlarda kullanmayan kullanıcılarının deneyimlerini iyileştirmek istediklerini ve bir sonraki güncelleme ile bunu hedeflediklerini ifade etmişti.