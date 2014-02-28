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Windows 8.1'in ilk önemli güncellemesi 8 Nisan'da geliyor

5 yıl
5,6b
1
12
İşletim Sistemleri
Shady
Haber Editörü
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Windows 8.1'in ilk önemli güncellemesi 8 Nisan'da geliyor

Microsoft, efsane işletim sistemi Windows XP’ye verdiği desteği sonlandıracağı 8 Nisan’da Windows 8.1’in ilk önemli güncellemesini yayınlayabilir.

CNET’in kaynaklarından edindiği bilgilere göre Windows XP’nin Microsoft dünyasına veda ettiği gün Windows 8.1’in ilk güncellemesi MSDN kanalı üzerinden kullanıcılara sunulacak. Bu tarihten bir hafta sonra ise güncelleme tüm Windows 8.1 kullanıcıları için yayınlanacak.

İddiayı güçlendiren önemli işaretlerden biri 8 Nisan’ın Salı gününü denk geliyor olması. Bilindiği gibi Microsoft, işletim sistemleri için kritik güncellemeleri Salı günleri yayınlamayı tercih ediyor.

Hatırlanacağı gibi Microsoft yöneticileri, Windows 8.1’i dokunmatik ekranlı bilgisayarlarda kullanmayan kullanıcılarının deneyimlerini iyileştirmek istediklerini ve bir sonraki güncelleme ile bunu hedeflediklerini ifade etmişti.


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Mr. Blacktree 5 yıl
WP8.1 ne alemde?
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imperial crusader 5 yıl
biz fakiriz ondan anlayamayiz haklisin
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askereplatonik 5 yıl
Kim ne derse dersin Windows XP
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duyguçiçek 5 yıl
Bir an önce gelsin ben böyle bir rezalet görmedim.


415 Tl verdiğim işletim sisteminin bana bu kadar sorun yaşatması beni o kadar sinir ediyorki.


Anlayamazsınız
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aniceman 5 yıl duyguçiçek
duyguçiçek

Bir an önce gelsin ben böyle bir rezalet görmedim.


415 Tl verdiğim işletim sisteminin bana bu kadar sorun yaşatması beni o kadar sinir ediyorki.


Anlayamazsınız


valla biz 29dan aldık, ilk kez lisanslı windows kullanmanın verdiği heyecandan olacak sorun görmüyoruz
1 Yanıt Yanıtla +1
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duboisi 5 yıl duyguçiçek
duyguçiçek
Bir an önce gelsin ben böyle bir rezalet görmedim.


415 Tl verdiğim işletim sisteminin bana bu kadar sorun yaşatması beni o kadar sinir ediyorki.


Anlayamazsınız


sallıyorsun gibime geldi nedense..


hayatımda kullandığım sorunu en az olan işletim sistemi win 8...
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