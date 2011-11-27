Windows 8'deki açık araştırmacılar tarafından ispat edildi

Microsoft'un betasını yayınlayacağı gün merakla beklenen yeni işletim sistemi Windows 8, bugüne kadar ki en güvenli Windows ürünü olacağını iddia ediyordu. Ancak araştırmacı Peter Kleissner platformu kırmak için bir yol buldu bile.





14KB boyutunda bir kırma kodu yazan Kleissner bunu kullanan bir Windows 8 bootkit geliştirdi ve Kullanıcı Hesabı Kontrol'ünü bu araçla aşmayı başardı. Kleissner bunun Windows 8'de açık olacağı ihtimalini ispat eden ilk girişim olduğunu açıkladı.





Kırma kiti Windows 8 geliştirici önizleme sürümü üzerinde çalışıyor ve sistemi kırdıktan sonra SYSTEM hesabı altında hackerın komutlar yürütmesine imkan veriyor. Kullanıcı Hesabı Kontrolü'nü bypass ediyor ve son kullanıcıyı harekete geçirmiyor. Bootkit daha önce Windows XP, 7 ve Server 2003 sürümlerini de kırabilen Stoned adlı bootkitin üzerine kuruldu.





Açık gelecek yıla kadar kapatılacaktır ancak o kadar güvenli olduğu iddia edilmesine rağmen Windows 8 için Microsoft'un daha çok çalışması gerektiğini gösteriyor.

Bunun yanında Microsoft yeni işletim sistemini daha güvenli hale getirmek için çalışmalarına devam ediyor. Windows Defender yazılımını geliştirerek Windows 8 için gerçek zamanlı zararlı yazılım arama ve koruma platformuna dönüştürmesi ve Smart Screen filtresinin geliştirilmesi bunlardan bazıları.