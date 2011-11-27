Windows 8'deki açık araştırmacılar tarafından ispat edildi

Haber Editörü
Microsoft'un betasını yayınlayacağı gün merakla beklenen yeni işletim sistemi Windows 8, bugüne kadar ki en güvenli Windows ürünü olacağını iddia ediyordu. Ancak araştırmacı Peter Kleissner platformu kırmak için bir yol buldu bile.
14KB boyutunda bir kırma kodu yazan Kleissner bunu kullanan bir Windows 8 bootkit geliştirdi ve Kullanıcı Hesabı Kontrol'ünü bu araçla aşmayı başardı. Kleissner bunun Windows 8'de açık olacağı ihtimalini ispat eden ilk girişim olduğunu açıkladı.
Kırma kiti Windows 8 geliştirici önizleme sürümü üzerinde çalışıyor ve sistemi kırdıktan sonra SYSTEM hesabı altında hackerın komutlar yürütmesine imkan veriyor. Kullanıcı Hesabı Kontrolü'nü bypass ediyor ve son kullanıcıyı harekete geçirmiyor. Bootkit daha önce Windows XP, 7 ve Server 2003 sürümlerini de kırabilen Stoned adlı bootkitin üzerine kuruldu.
Açık gelecek yıla kadar kapatılacaktır ancak o kadar güvenli olduğu iddia edilmesine rağmen Windows 8 için Microsoft'un daha çok çalışması gerektiğini gösteriyor.
Bunun yanında Microsoft yeni işletim sistemini daha güvenli hale getirmek için çalışmalarına devam ediyor. Windows Defender yazılımını geliştirerek Windows 8 için gerçek zamanlı zararlı yazılım arama ve koruma platformuna dönüştürmesi ve Smart Screen filtresinin geliştirilmesi bunlardan bazıları.
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Uzun zamandır teknoloji sayfalarını günde 2-3 kez incelememe rağmen çok yorum yazmam eskisi gibi ama cevaplamadan geçemeyeceğim.
"Bir Ekrem Çukurca haberi daha" demek geçiyor içimden sadece. iOS, Apple, iPhone, iPad'deki yorumlar yüzünden Ekrem Çukurca'nın adı aklımda, yoksa isim hafızam sıfırdır. Haberlere çok fazla KİŞİSEL yorum kattığından ötürü haberlerinde sanki dedikleri, önerdikleri en iyisi, önermedikleri ise sizi hayatınızın hatası olabilecek ürünlermiş gibi tanıtıyor, bildiriyor. Bu açıktan şu an BİZENE, diyebilecek yüzlerce Windows kullanıcısı, onlarca da teknoloji düşkünü sayabilirim benimle aynı fikirde olan.
Haberimizin olması çok önemli bir nokta, daha geliştirilmekte olan bir yazılımın, bir işletim sisteminin sanki kullanıcının tüm özel hayatını deşifre edecek, bilgilerini çalacakmış gibi anlatmak çok daha önemli bir nokta. Deneme sürümü, geliştirme sürümü işletim sistemi sonuçta, SATILMAYAN BİR -TİCARİ- ÜRÜN. Apple, MacOS, iOS falan demeden haber yaptığına mı sevineyim, böyle bir haber yaptığından ötürü "Ekren Çukurca'nın haberi nasıl olsa" mı diyeyim ?
Dediğim gibi, isim hafızam zayıf. DH'yi DH yapan benim için iki isim var; Erdi Özüağ ve şu an ismini hatırlayamadığım, incelemeleri keyifli olan askerdeki bir arkadaş vardı, yaşça da büyük bir insandı benden. Yorumlarımda herhangi bir saygısızlık, hakaret ya da onur zedeleyici bir şey olduğunu düşünmemekteyim. Kişisel yorumumdur. Teknoloji ürünleri de bir o kadar kişisel yoruma dayalıdır ama haberler asla.
Sonuna kadar normal şekilde okuyordum son kısmı okuyunca birden bire aklıma "Bu da kesin bir Ekrem Çukurca haberi!" dedim.
Kusura bakmayın ama bir habere yorum katılırda bu kadar mı katılır koskoca şirket elbet ne yapacağını sizden daha iyi bilir, eminim açığı bulan adam bile bu kadar sevinmemiştir...
Donanımhaber.com sitesi bana göre Türkiye'deki en iyi teknoloji haber sitesi'dir. Bir çok insanda benim gibi 'Türkiye'deki en iyi teknoloji haber sitesi' ünvanına DH'ı yakıştıracağını düşünüyorum. Bu ünvanı DH denince herkesin aklına gelen ilk düşünce sayesinde kazandınız. Bu "Her türlü teknolojik alet, yazılım, donanım ve nitekim farklı teknolojik ürün ile ilgili bazen komik, bazen ciddi haberlere TARAFSIZ yorumlarla ve OBJEKTİF bakış açılarıyla ulaştığımız bir site. Ayrıca bulunduğumuz dönemin en çok konuşulan ve o dönemin en büyük icadı olarak bahsedilen tüm teknolojik ürünler hakkında detaylı bir şekilde +'larına ve -'lerine tarafsız yorumlarla ve objektif bakış açılarıyla uzman kişiler tarafından yapılan incelemelere ulaşabildiğimiz bir sitedir." düşüncesidir.
Şimdi DH'ı DH yapan haber editörlerinin objektif haberleridir. Sizlerin haber editörü olduğunuzu ve haberi olduğu gibi sunamayacağınızı, yorumlar katacağınızı biliyorum ama Ekrem Çukurca Bey sizden ricam objektifliğinizi kaybetmemeniz. Son zamanlardaki tüm haberlerinizi takip ediyorum. 'Flash Player' ile ilgili haberinizi gerçektende konuyu bir anda alıp öyle bir şekilde anlatmıştınız ki, konu Flash Player ile ilgili miydi yoksa Steve Jobs ile ilgili miydi kimse anlayamadı. Daha bir çok söylenecek şey var ama kısaca Ekrem Çukurca Bey sizden isteğim eğer bu sitede yıllardan beri ilk defa böyle bir eleştiri kullanıcılar tarafından geliyorsa ve sadece size böyle bir eleştiri geliyorsa, Erdinç İyikul, Erdi Özüağ gibi bir çok haber editörü eleştiri almıyorsa hatta övgü dolu sözler ile bahsediliyorsa lütfen oturup bir düşünün ve neden özellikle ben diye sorun kendinize. Sonrasında benim kişisel görüşüm, sizi objektifliğe davet ediyorum. Çünkü bu gidiş açıkçası DH'ın kurumsal yapısını zedeliyecekmiş gibi gözüküyor.
Saygılar.