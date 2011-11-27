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Windows 8'deki açık araştırmacılar tarafından ispat edildi

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
8,2b
1
39
İşletim Sistemleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Microsoft'un betasını yayınlayacağı gün merakla beklenen yeni işletim sistemi Windows 8, bugüne kadar ki en güvenli Windows ürünü olacağını iddia ediyordu. Ancak araştırmacı Peter Kleissner platformu kırmak için bir yol buldu bile.

14KB boyutunda bir kırma kodu yazan Kleissner bunu kullanan bir Windows 8 bootkit geliştirdi ve Kullanıcı Hesabı Kontrol'ünü bu araçla aşmayı başardı. Kleissner bunun Windows 8'de açık olacağı ihtimalini ispat eden ilk girişim olduğunu açıkladı.

Kırma kiti Windows 8 geliştirici önizleme sürümü üzerinde çalışıyor ve sistemi kırdıktan sonra SYSTEM hesabı altında hackerın komutlar yürütmesine imkan veriyor. Kullanıcı Hesabı Kontrolü'nü bypass ediyor ve son kullanıcıyı harekete geçirmiyor. Bootkit daha önce Windows XP, 7 ve Server 2003 sürümlerini de kırabilen Stoned adlı bootkitin üzerine kuruldu.

Açık gelecek yıla kadar kapatılacaktır ancak o kadar güvenli olduğu iddia edilmesine rağmen Windows 8 için Microsoft'un daha çok çalışması gerektiğini gösteriyor.
Bunun yanında Microsoft yeni işletim sistemini daha güvenli hale getirmek için çalışmalarına devam ediyor. Windows Defender yazılımını geliştirerek Windows 8 için gerçek zamanlı zararlı yazılım arama ve koruma platformuna dönüştürmesi ve Smart Screen filtresinin geliştirilmesi bunlardan bazıları. 

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sertacaygun 8 yıl en beğenilen
haymatloshan
Mal bulmuş mağribi gibi saldırıya geçmişsiniz kusura bakmayın da,geliştiriciler için verilen yani son sürüm olarak piyasaya sürülmemiş bir şey için windowsu yerin dibine batırmışsınız.Haberlerinizi objektif yapın,yorumunuz katmayın.

Uzun zamandır teknoloji sayfalarını günde 2-3 kez incelememe rağmen çok yorum yazmam eskisi gibi ama cevaplamadan geçemeyeceğim.
"Bir Ekrem Çukurca haberi daha" demek geçiyor içimden sadece. iOS, Apple, iPhone, iPad'deki yorumlar yüzünden Ekrem Çukurca'nın adı aklımda, yoksa isim hafızam sıfırdır. Haberlere çok fazla KİŞİSEL yorum kattığından ötürü haberlerinde sanki dedikleri, önerdikleri en iyisi, önermedikleri ise sizi hayatınızın hatası olabilecek ürünlermiş gibi tanıtıyor, bildiriyor. Bu açıktan şu an BİZENE, diyebilecek yüzlerce Windows kullanıcısı, onlarca da teknoloji düşkünü sayabilirim benimle aynı fikirde olan.
Haberimizin olması çok önemli bir nokta, daha geliştirilmekte olan bir yazılımın, bir işletim sisteminin sanki kullanıcının tüm özel hayatını deşifre edecek, bilgilerini çalacakmış gibi anlatmak çok daha önemli bir nokta. Deneme sürümü, geliştirme sürümü işletim sistemi sonuçta, SATILMAYAN BİR -TİCARİ- ÜRÜN. Apple, MacOS, iOS falan demeden haber yaptığına mı sevineyim, böyle bir haber yaptığından ötürü "Ekren Çukurca'nın haberi nasıl olsa" mı diyeyim ?
Dediğim gibi, isim hafızam zayıf. DH'yi DH yapan benim için iki isim var; Erdi Özüağ ve şu an ismini hatırlayamadığım, incelemeleri keyifli olan askerdeki bir arkadaş vardı, yaşça da büyük bir insandı benden. Yorumlarımda herhangi bir saygısızlık, hakaret ya da onur zedeleyici bir şey olduğunu düşünmemekteyim. Kişisel yorumumdur. Teknoloji ürünleri de bir o kadar kişisel yoruma dayalıdır ama haberler asla.
haymatloshanMal bulmuş mağribi gibi saldırıya geçmişsiniz kusura bakmayın da,geliştiriciler için verilen yani son sürüm olarak piyasaya sürülme...
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Pardus Linux 8 yıl
"Açık gelecek yıla kadar kapatılacaktır ancak o kadar güvenli olduğu iddia edilmesine rağmen Windows 8 için Microsoft'un daha çok çalışması gerektiğini gösteriyor. Microsoft hali hazırda Windows Defender yazılımını geliştirerek Windows 8 için gerçek zamanlı zararlı yazılım arama ve koruma platformuna dönüştürüyor."
Sonuna kadar normal şekilde okuyordum son kısmı okuyunca birden bire aklıma "Bu da kesin bir Ekrem Çukurca haberi!" dedim.
Kusura bakmayın ama bir habere yorum katılırda bu kadar mı katılır koskoca şirket elbet ne yapacağını sizden daha iyi bilir, eminim açığı bulan adam bile bu kadar sevinmemiştir...
"Açık gelecek yıla kadar kapatılacaktır ancak o kadar güvenli olduğu iddia edilmesine rağmen Windows 8 için Microsoft'un daha çok çalışması gerektiğini gösteriy...
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Boltux 8 yıl
Yeni bir üyeyim biliyorum ama yıllardır DH'ı çok sık ziyaret ederim. Çok fazla yorum yapmayı sevmem. Söyleyeceklerim de herhangi bir hakaret, aşağılama veya saygısızlık bulunmadığını düşünüyorum. Sadece kişisel görüşlerimi belirteceğim. Öncelikle DH'ın tüm haber editörleri forumdaki kullanıcıların yorumlarına ve görüşlerine önem verdiğini biliyorum. Bu duyarlılığınız için de sizlere teşekkürü borç bilirim.

Donanımhaber.com sitesi bana göre Türkiye'deki en iyi teknoloji haber sitesi'dir. Bir çok insanda benim gibi 'Türkiye'deki en iyi teknoloji haber sitesi' ünvanına DH'ı yakıştıracağını düşünüyorum. Bu ünvanı DH denince herkesin aklına gelen ilk düşünce sayesinde kazandınız. Bu "Her türlü teknolojik alet, yazılım, donanım ve nitekim farklı teknolojik ürün ile ilgili bazen komik, bazen ciddi haberlere TARAFSIZ yorumlarla ve OBJEKTİF bakış açılarıyla ulaştığımız bir site. Ayrıca bulunduğumuz dönemin en çok konuşulan ve o dönemin en büyük icadı olarak bahsedilen tüm teknolojik ürünler hakkında detaylı bir şekilde +'larına ve -'lerine tarafsız yorumlarla ve objektif bakış açılarıyla uzman kişiler tarafından yapılan incelemelere ulaşabildiğimiz bir sitedir." düşüncesidir.

Şimdi DH'ı DH yapan haber editörlerinin objektif haberleridir. Sizlerin haber editörü olduğunuzu ve haberi olduğu gibi sunamayacağınızı, yorumlar katacağınızı biliyorum ama Ekrem Çukurca Bey sizden ricam objektifliğinizi kaybetmemeniz. Son zamanlardaki tüm haberlerinizi takip ediyorum. 'Flash Player' ile ilgili haberinizi gerçektende konuyu bir anda alıp öyle bir şekilde anlatmıştınız ki, konu Flash Player ile ilgili miydi yoksa Steve Jobs ile ilgili miydi kimse anlayamadı. Daha bir çok söylenecek şey var ama kısaca Ekrem Çukurca Bey sizden isteğim eğer bu sitede yıllardan beri ilk defa böyle bir eleştiri kullanıcılar tarafından geliyorsa ve sadece size böyle bir eleştiri geliyorsa, Erdinç İyikul, Erdi Özüağ gibi bir çok haber editörü eleştiri almıyorsa hatta övgü dolu sözler ile bahsediliyorsa lütfen oturup bir düşünün ve neden özellikle ben diye sorun kendinize. Sonrasında benim kişisel görüşüm, sizi objektifliğe davet ediyorum. Çünkü bu gidiş açıkçası DH'ın kurumsal yapısını zedeliyecekmiş gibi gözüküyor.

Saygılar.
Yeni bir üyeyim biliyorum ama yıllardır DH'ı çok sık ziyaret ederim. Çok fazla yorum yapmayı sevmem. Söyleyeceklerim de herhangi bir hakaret, aşağılama veya sa...
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ssonerb 8 yıl
ben haberi sırf bu kadar kişi eleştiriyorsa gerçekten bi sorun vardır diye 10 kez okudum ama katılmıyorum size arkadaslar en azından bu kadar katı yorumları haketmiyor ekrem bey.
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S 8 yıl
Belki en güvenli olabilir fakat %100 güvenli olamaz.
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gun 8 yıl
Ben yıllardır editörlük yaptım DH'yi kurdum bir sürü editörün yetişmesinde en önemli insanlardan birisi olduğum halde şu haberde eleştiri alacak nedir halen anlayamıyorum.

Microsoft bir ürün geliştiriyor çok güvenli olduğunu iddia ediyor daha geliştirici sürümünde iken kırılıyor. Bu biraz traji komik bir durum değil mi ? Tabii ki kapatacaklar belkide gerçekten en güvenli işletim sistemi olacak ama bu şimdiden kırıldığı gerçeğini değiştirmez.

Haberi okuyanlar Windows 8'in herhalde daha çıkmadığını biliyorlardır. O zaman bunun tamir edileceğinide biliyorlardır. Zaten yazmış. Hatta güvenlik geliştirmelerinden de bahsetmiş. Ne demesini isterdiniz. Windows 8 kırıldı. İşte şu kırdı. Şöyle kırdı ve nokta.
Yani editörün yıllardır güvenlik konusunda övünen ama her usb bellekten onlarca trojan, worm çıkan bir işletim sistemi üreten firmadan rahatsızlığını dile getirmesi mi ? Hatta bunu dile getirerek düzeltmesini umması mı ?

Biz editörler illa ki yorum katarız. Muhabirler ise yorum katmaz. Basın bültenini alır siteye koyar üstüne ismini yazar. Bu yüzden sizlere yorum hakkı veriyoruz katılıp katılmadığınızı yazabilirsiniz ama sadece Ekrem Çukurca taraflı haber yapıyor yorum katıyor gibi şeyler diyerek insanları üzmeniz gerçekten bu işe emek vermiş insanları üzüyor.

Bundan böyle kişiler üzerinden değilde haberdeki içerikle ilgili katılıp katılmadığınızı belirtirseniz sevinirim.

Mesela Ekrem Çukurca taraflı başarız demek yerine. Şöyle diyebilirdiniz.

"Katılmıyorum, Windows çok güvenli bir işletim sistemi. Microsoft'u çok seviyorum."

yada

Windows 8 en güvenli işletim sistemi olacak o yüzden şimdilik daha çıkmamış bir ürün hakkında güvensiz olabileceği yorumlarına katılmıyorum.

veya

Anti virüs kullanınca zaten güvenli bu işlem Anti virüs kurulu olmadan olmuştur kesin o yüzden bence Windows yeterince güvenli. Zaten ben bir güvenlik programı olmadan bilgisayarımı asla çalıştırmam.

Bunların hepsi birer görüş ve saygı duyup üzerinde tartışabileceğimiz şeyler ancak kişileri linç etme girişimi ki böyle bir haberde gerçekten üzücü.

Bilmem anlatabildim mi ?



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captaincato 8 yıl
Microsoft çok güzel kullanıcıların kolay kullanabileceği, birçok fitma ile anlaşmış, insanları kendine bağlamış bir işletim sistemi yaptı.Evet oyun firmaları program firmaları windows a destek vermekteler,sebebi açık ekonomi,şuanda kullandığını windowsu hangi sürümü olursa olsun açıkları olacaktır siz sanıyormusunuz,%100 güvenli bir işletim sisteminiz var kimse size ulaşamaz.Linux gibi olmasını bekleyemeyiz güvenlik olarak,Linux unda windows gibi olanaklar sunmasını bekleyemeyiz.Sonuçta biri ücretli biri ücretsiz yazılım,kimse bu yazı ile windowsu yerin dibine sokmaya çalışmıyor dikkati okursanız windowsun tüm sürümleri yazılmış,sadece w8 e yönelik değil bu yazılan,siz güvenlik programları kullanmazsanız her sürümde hackerlerin boyunduruğuna girme ihtimaliniz yüksek virüs bulaşma ihtimaliniz yüksek,verilerinize erişilme ihtimalide yüksek,güvenlik programları bu yüzden varlar riskleri minimize edebilmek için.Bir insan yazar ve yapar başka bir insan yazar ve yıkar.İnsanoğlunun yaptıkları kusursuz değildir.
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hayati54 8 yıl
Açık kaynak olsaydı daha çok açık olurdu ama düzeltilebilirdi, artık windows 8 sp 1 i bekleriz
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Rainbow6 8 yıl
Ben yazida cokta yorum gormuyorum yazida acikca deneme surumu uzerindeki calisma anlatilmis normal surumde bu aciklarin kapatilacagi bildirilmis microsoftun diger urunlerine bakarsaniz az biraz bu konuda yorum yapmak gayet dogal bu sitede bi cok yazida yanli yorumlar gordum ekrem ekrem diye hedef gostermeye gerek yok ben apple urunu kullanmiyorum burada editore yorum yapanlarin samsungcu tayfasi tarafindan yapildigini dusunuyorum site editorlerine laf etmeye gerek yok haber editorleri bilgisi dahilinde habere yorum katar. yillardir bu site icin calisiyolar onlar Turkiyede bi cok kisinin bilmedigi gormedigi seyleri bu site gosterdi bu sitenin donanim piyasasindaki urunlere ve fiyatlara bile etkisi oldu begenmeyen okumaz kaydini siler olur biter
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Tora 8 yıl
Dünya genelinde yüzlerce milyon kişi tarafından kullanılan bir işletim sistemi tabi ki daha çok saldırıya uğrayacaktır. daha az kullanıcısı olan bir işletim sistemine odaklanmak mı mantıklı yoksa daha çok "avlanacak keklik" olan bir işletim sistemine odaklanmak mı mantıklı? (kötü bir şey demiyorum keklik derken, nerde potansiyel av varsa oraya yönelim artacaktır demek istedim).
gereksiz yüklenilmiş windows 8'e.
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TikaMasala 8 yıl
Bu dandroid fanboylarininda Ekrem dusmanligi baydi artik! Sanki objektif haber nedir en ufak bir bilginiz varda Ahkam kesiyorsunuz burda!
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sonalp 8 yıl
ister linux, ister macOS, iOS, ister Windows ne olursa olsun, eğer makinanın karşısına geçip, klavye mouse elinizde müdehale edebiliyorsanız istediğiniz herşeyi yaparsınız. bunu yapmak içinde bu işin kurdu olmanız gerekmez. Önemli olan uzaktaki makinaya sızmak... son olarak haberi verin yorum yapmayın... yapacaksanız haberin altına bizim gibi yazın.
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mutercim 8 yıl
Birazcık araştırma yapılsa haber yayınlanırken.
Bir kere bu "rootkit"i bilgisayara yükleyebilmek için:
1- PC'ye fiziksel erişiminiz olması lazım ki dvd ya da usb ile boot edin
2- PC'nin UEFI değil BIOS temelli olması lazım.
Eğer "hacker"lar bilgisayara fiziksel erişim sağlayabiliyorsa, zaten boşuna herhangi bir işletim sisteminden fayda beklemeyin. Değil Windows en kral Linux bile güvenlik açığı verebilir o zaman.
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ErTuFx 8 yıl
Saldiriya ugramayan acik olmaya sistem varmiki? her zaman olacaktir kapatamazlar hep kirilir bulunur amaclara alet edilmeye calisilir bu acik kapatilir öbür acik ortaya cikarirlar aslinda bende acik da yok bence acik yaratan yetenekli hackerler bu iste uzmanlar var o yüzden kiriliyor sistemler Dünya üzerinde sistemleri kirabilen insanlari ya yok edeceksiniz yada internetle bilgisayarla alakalarini keseceksiniz ancak o zaman birsey olmaz ama o kadar coklarki hicbirsey tam güvenli ve aciksiz sayilmaz
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bkaakco 8 yıl
Microsoft'un da suçu yok ki kardeşim. Hangi biriyle uğraşsınlar. Adamlarda nasıl kafa var hayret ediyorum valla. Hack falan zor iştir heralde.
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