Windows 8'in final duvar kağıdı ve kilit ekranı görselleri internete sızdı

Piyasaya çıkışına sayılı bir zaman kala Windows 8 üzerinde çalışmalar son hızla devam ederken, işletim sisteminin final sürümündeki duvar kağıdı ve kilit ekranına ait olduğu iddia edilen görseller internete sızdırıldı.





Win8China sitesinin elde ettiği bilgilere göre Windows 8'in RTM sürümü 9200.16384.WIN8_RTM.120725-1247 yapı numarasını aldı. Daha önce bu sürümün 8888 ile başlayan yapı numarasını temel alacağı konuşuluyordu. Ancak Microsoft'un iç yapı sürecinin karmaşıklığı nedeniyle ekip 9200 yapı numarasını seçmek zorunda kaldı.





Yapı üzerindeki yerelleştirme kontrolleri ve doğrulamaların ardından gelecek hafta RTM sürümünün duyurulması bekleniyor. Site bu yapı içerisinde muhtemelen duvar kağıdı ve kilit ekranı için kullanılacak final görsellerini de internette paylaşmış. Yukarıdaki görsel duvar kağıdı iken alttaki görsel kilit ekranı olarak kullanılacak.





http://www.win8china.com/html/1261.html