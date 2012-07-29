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Windows 8'in final duvar kağıdı ve kilit ekranı görselleri internete sızdı

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
6,9b
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İşletim Sistemleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Piyasaya çıkışına sayılı bir zaman kala Windows 8 üzerinde çalışmalar son hızla devam ederken, işletim sisteminin final sürümündeki duvar kağıdı ve kilit ekranına ait olduğu iddia edilen görseller internete sızdırıldı.

Win8China sitesinin elde ettiği bilgilere göre Windows 8'in RTM sürümü 9200.16384.WIN8_RTM.120725-1247 yapı numarasını aldı. Daha önce bu sürümün 8888 ile başlayan yapı numarasını temel alacağı konuşuluyordu. Ancak Microsoft'un iç yapı sürecinin karmaşıklığı nedeniyle ekip 9200 yapı numarasını seçmek zorunda kaldı.

Yapı üzerindeki yerelleştirme kontrolleri ve doğrulamaların ardından gelecek hafta RTM sürümünün duyurulması bekleniyor. Site bu yapı içerisinde muhtemelen duvar kağıdı ve kilit ekranı için kullanılacak final görsellerini de internette paylaşmış. Yukarıdaki görsel duvar kağıdı iken alttaki görsel kilit ekranı olarak kullanılacak.
Windows 8'in final duvar kağıdı ve kilit ekranı görselleri internete sızdı
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http://www.win8china.com/html/1261.html Yorum Yaz
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akif_gamer 7 yıl
Microsoft un böyle bişey yapması bana xp yi hatırlattı.Çünki son iki sistemde windows logosu vardı.
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hayyam_karadenizli 7 yıl
Microsoft ARM sürümü sözü vereli yılları geçti, güven konusuna falan girmeye lüzum yok, 1.6 ghz çift çekirdekli arm işlemciler en yaygın ve ucuz olanları, bunun bir ilki illaki olacak ve millet bunu bekliyorki sizin görmeden varsayımlarla yaptığınız yorumları bizler deneyerek görerek yapabilelim.
Kısaca sözü verilmiş olan bir şeyi istiyorum ben, bu yazdıklarınızı ben değil, sözü veren vermeden önce düşünecekti.
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hayyam_karadenizli 7 yıl
Peki o zaman siz dediğinizi yapın, tabletinizde windows lazım olduğunda 1500 liraya tablet alın, windows arm sürümü çıkarsa ben 300 liraya readpad alır ona kurarım, çıkmazsa da android kullanımım epey gelişmiş durumda, yine bir readpad'den devam ederim, kolay gelsin.
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digital.serkan 7 yıl
windows 8 adım adım geliyor
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Batuist 7 yıl hayyam_karadenizli
saitouhajime

Peki o zaman siz dediğinizi yapın, tabletinizde windows lazım olduğunda 1500 liraya tablet alın, windows arm sürümü çıkarsa ben 300 liraya readpad alır ona kurarım, çıkmazsa da android kullanımım epey gelişmiş durumda, yine bir readpad'den devam ederim, kolay gelsin.

Android ile windowsu aynı kefeye koymamak lazım. windows bugün bir arm işlemcili bir tablete çıkmıyorsa emin olun tek sebebi arm işlemcilerin henüz performans olarak windows8 için yetersiz olmasıdır. Bakın android tabletler ilk olarak android 2.1 ve 2.2 sürümleriyle ortaya çıktılar. bu işletim sistemleri akıllı telefonlarda kullanılabilecek kadar hafiftiler.. daha sonra çıkan bu tabletler için ayrı bir sürüm yapalım dedi google ve bunun için android 3ü çıkardılar.. ama yinede çok ağır bir işletim sistemi değildi.. şimdi siz kalkıpta bu işletim sistemlerini anca kaldırabilecek hatta bazen kastırarak çalıştırabilecek bir tablete windows gibi 25 yıllık bir geçmişe sahip bir işletim sistemini kurar çalıştırırım derseniz hata yaparsınız. windows android gibi cep telefonu işletim sisteminden bozma bir işletim sistemine göre çok çok daha ağır bir işletim sistemidir. androidin hiçbir zaman barındırmayacağı kadar çok servisi ve iş yükünü çalıştırmaktadır. o yüzdendir ki windows8in arm sürümü daha farklıdır ama yinede microsoft özünden fazla kopmak istemediğinden bu işlemciler belli bir standarta ulaşıncaya kadar bekleyecektir. Ki söz konusu işletim sistemi windows olunca sorun sadece işlemcide bitmez.. bellek hızı işlemci bellek bant genişliği diğer 1/0 birimleriyle olan hızlar gibi bir çok kriterde mevcuttur. bugün siz android çalıştıran tabletlere ne bakıyorsnuz!!! windows cebinden 100 tane android çıkarır.. windows o kadar basit , cep telefonundan bozma bir işletim sistemi değildir.. bugün cortex A15 tabanlı 4 çekirdekli hızlı bir işlemci ile sanırım en hafif arm sürümü olabilir düşüncesindeyim. tegra3 filan tamamen pazarlama ürünüdür şişirilmiş balondan başka birşey değildir. demosu çalıştırılan arm sürümü windows ise prototip olarak içi boş bir şekilde çalıştırılmaktadır. aksi halde zaten piyasaya çıkardı.. birde standartları belirlemek hakikaten zor bir iştir. çünkü önünüzde ki en az yıla göre hareeket etmelisiziniz ki bu da ciddi bir vizyon ve planlama gerektirir. insanların size olan güvenini kaybetmemeniz için bu şarttır... bu çapta global bir firma için bu da çok önemlidir..
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hayyam_karadenizli 7 yıl
Batuist
kaç defa kurup test etme şansı buldunuz acaba? bu kadar kendinizden emin olduğunuza göre ciddi bir tecrübeniz olmalı...

Batuist, senden beklemediğim bir soru sordun, az çok mizacımı bilirsin, şu kadar cevaplarım sana, w8 android sürücü sıkıntılarını aşabilirse ben her yollu KUL-LA-NI-RIM.
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SystemApps 7 yıl hayyam_karadenizli
saitouhajime

Batuist
kaç defa kurup test etme şansı buldunuz acaba? bu kadar kendinizden emin olduğunuza göre ciddi bir tecrübeniz olmalı...

Batuist, senden beklemediğim bir soru sordun, az çok mizacımı bilirsin, şu kadar cevaplarım sana, w8 android sürücü sıkıntılarını aşabilirse ben her yollu KUL-LA-NI-RIM.



w8 arm ksımında belli standartlarla üretileceği yönünde söylentileri baz alırsak verimli olmayabilir.Yani driver stabilite ve bilmediğimiz belki başka sorunlar çıkacak.Sonuçta yapboz değil...Ancak imkan konusunda böyle bir şey mümkün tabiki.Fiyat konusunda konuşmak için bence erken.Ancak android ile windowsu kıyaslamınzda hata...Android tabletde bana göre yetersiz.şimdi ne konuşsak boş tabiki zaman geçtikce gelişmeler herşeyi değiştirebilir...
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r.m.y. 7 yıl
o değilde surface piyasayı silip süpürecek ...
2013 başı milat.
öncesinde donanım falan almayın derim ben.
seneye çok farklı şeyleri konuşuyor olacağız.
kinekt, surface, win8, win8 phone , ve özgürce her yüzeyde dokunma hissi geliyor. Hatta bu sistemlerin içinde türk mühendislerde var.
2013 e dikkat diyorum sadece.
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SystemApps 7 yıl
Remzi_izmir
Tam bir fiyasko olacak. Windows Vista nasıl patladıysa Windows 8de öyle olacak.

buna kadir bile inanmaz (:
bilakis incelmelerden de anlaşıldığı üzere mükemmel bir işletim sistemi...
mikrosoft gibi fonsiyonelliği daha ön planda tutan bir şirketten olağan üstü fonsiyonellikte bir tablet geldi.Yazılımıda dokunmatiği en fonsiyonel yapacak kadar fonsiyonel yazılmış.Bunu bize başka bir firma veremediğine göre kimse yok walpaperini beğenmedim gibi komik bahanelerle windowsdan vazgeçmez.
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X-FI 7 yıl
2-3 gün kullanırım sonra yine TDKR 1080p wallpaperını koyarım bu kadar basit :D
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WaylandIZMIR 7 yıl
Tam bir fiyasko olacak. Windows Vista nasıl patladıysa Windows 8'de öyle olacak.
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By_cLL 7 yıl
Şu çinliler yok mu? :D
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abdulmusavvir 7 yıl
ARM sürümünü dağıtmasınlar, gül gibi hep birlikte Android kullanalım, bana lazım olan AutoCAD'di ve Android sürümü de çıktı nasılsa, gerisini vazgeçemiyeceği programları Android'e henüz çıkmamış olanlar düşünsünler.
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