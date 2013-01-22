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Windows 8'in ülkemiz için geçerli olan yeni fiyat listesi açıklandı

6 yıl
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37
İşletim Sistemleri
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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Windows 8'in ülkemiz için geçerli olan yeni fiyat listesi açıklandı
Windows 8'in yayınlanmasının ardından yeni işletim sistemini birtakım özel fiyatlandırmalar ile kullanıcılarla buluşturan Microsoft, geçtiğimiz günlerde indirimli fiyatların 31 Ocak tarihinde normal seyrine döneceğini açıklamış ve ABD için düzenlenen yeni fiyatları paylaşmıştı. ABD için düzenlenen yeni fiyat listesinin yayınlanmasının ardından ülkemiz için de tavsiye edilen ürün fiyatları açıklandı.

Ülkemiz için belirlenen fiyat listesine baktığımızda Windows 8 Pro'nun 539 TL'den, Windows 8'in 315 TL'den, Windows 8 Pro Pack'in 259 TL'den ve Windows 8 Media Center Pack'in de 25 TL'den satışa sunulacağı belirtiliyor. Söz konusu Windows 8 sürümlerine hem indirilebilir hem de fiziki olarak erişmek mümkün olacakken, 2 Haziran 2012 tarihi itibariyle Windows 7'li bilgisayar satın alanların 29 TL karşılığında Windows 8 Pro sürümüne geçiş yapabileceğini de belirtelim.
Windows 8 sürümlerinden birine sahip olmayı düşünüyorsanız, 31 Ocak 2013 tarihinde sona erecek olan indirimli fiyatları kaçırmamanızda fayda var.


http://windows.microsoft.com/tr-TR/windows/home Yorum Yaz
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optimux 6 yıl en beğenilen
DH Misafiri
iOS kullanıyorum kafam rahat

Windows 8 vs iOS...
Bence kafan güzel.
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drlevent 6 yıl
eee bangır bangır bağırdılar..25 TL'ye (çok basitçe bulunan promosyon kodu ile) yok ben kod aramam dersen 75 TL'ye aylarca sattılar.. 31. Ocaktan sonra 500TL'den daha fazla olacak fiyatı diye de ilan ettiler..o kadar ay, o kadar ucuza indirme sonra da "resmen korsana teşvik ediyorlar " de.. ben katılmıyorum korsana teşvik yorumuna..ortalama 50 TL'ye alan aldı, almayanalar neden almadı?
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BERK BEY 6 yıl
korsan akar
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alp ER can 6 yıl
vatan bilgisayarda satılan 170 tl lik win8 single 32 bit tr olanlar zamlanacak olanlar mı.bunlar OEM mi oluyor?hayır öyle ise zaman az kaldı gidip pahalanmadan almak gerekir.
valla cevap bekliyorum.
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DH Misafiri 6 yıl
donanım üreticileri pek memnun değildi satışlardan sanırım lisans ücretini şişirip yeni donanım almaya teşfik etmek istiyorlar
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alp ER can 6 yıl
vatanbilgisayar.com/...
buradaki fiyat ne oluyor.acaba 31 ocak sonrası bu fiyat 315 tl ye mi yükselecek.öyle ise şimdiden almak 125 tl avantaj sağlamaz mı?
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Turkforce 6 yıl
Windows 8 öncesi lisanslı ürünü olmayan için alınan 29 tl veya 79 tl lik lisansların hiçbir anlamı yok.
Ancak kurulumda kolaylık sağlar. Yasal tarafında lisans yok sayılıyor. O yüzden eğer önceden lisansınız yoksa boş sevinç yaşamayın.
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KAZUYA MISHIMA 6 yıl
siz halen korsan w8 kurmadınızmı?
deneyin bence orjinalinden farkı 539 tl:D
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ilker1999 6 yıl
79 tl ye yükseltmemi oem satışımı ve nereden alabilirim.
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ZenithSoole 6 yıl
bu arada Windows 8 çok şekil :SSS
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ZenithSoole 6 yıl
nasıl ya Windows 8 yüklediktensonra o yükseltme lisansı ile sorunsuzca format atabiliyosunuz
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YasinKsmG 6 yıl
microsot ya fiyatları indir ya da torrent akar :D
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osmanefeozkan 6 yıl
İmkanı yok satmaz bu ülke için direk fiyatları açıklıyorum;
Win 8 Pro 100 TL
Win8 80 TL
Win8 Pro Pack 25 TL
Win8 Media Center Pack da 2 Tl
veya
Korsan win 8 Pro 4TL
Korsan Win8 4 Tl
Veya Torent Free'!
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__Nikolaus__ 6 yıl
29 tl ye ilk gun yukseltmistim , Cok da memnunum windows 8 den , 8 saniye de bilgisayarin acilip her isleme hazir olmasi bile yeter almak icin.

iyi fiyata aldik ayrica
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