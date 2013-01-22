Windows 8'in ülkemiz için geçerli olan yeni fiyat listesi açıklandı

Windows 8'in yayınlanmasının ardından yeni işletim sistemini birtakım özel fiyatlandırmalar ile kullanıcılarla buluşturan Microsoft, geçtiğimiz günlerde indirimli fiyatların 31 Ocak tarihinde normal seyrine döneceğini açıklamış ve ABD için düzenlenen yeni fiyatları paylaşmıştı. ABD için düzenlenen yeni fiyat listesinin yayınlanmasının ardından ülkemiz için de tavsiye edilen ürün fiyatları açıklandı.





Ülkemiz için belirlenen fiyat listesine baktığımızda Windows 8 Pro'nun 539 TL'den, Windows 8'in 315 TL'den, Windows 8 Pro Pack'in 259 TL'den ve Windows 8 Media Center Pack'in de 25 TL'den satışa sunulacağı belirtiliyor. Söz konusu Windows 8 sürümlerine hem indirilebilir hem de fiziki olarak erişmek mümkün olacakken, 2 Haziran 2012 tarihi itibariyle Windows 7'li bilgisayar satın alanların 29 TL karşılığında Windows 8 Pro sürümüne geçiş yapabileceğini de belirtelim.

Windows 8 sürümlerinden birine sahip olmayı düşünüyorsanız, 31 Ocak 2013 tarihinde sona erecek olan indirimli fiyatları kaçırmamanızda fayda var.





http://windows.microsoft.com/tr-TR/windows/home