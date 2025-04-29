Yapay zeka patlamasını başlatan Microsoft-OpenAI ortaklığı çatırdamaya başladı

Tam Boyutta Gör 2015 yılında kâr amacı gütmeyen bir girişim olarak hayatına başlayan OpenAI'ın yıllarca hiçbir ürün ortaya koymadan ayakta kalmasını dışarıdan aldığı destek sağladı. Bu yolda OpenAI'a en büyük desteği veren şirket ise Microsoft oldu. OpenAI'daki yapay zeka uzmanlarının ortaya koyabileceği işe güvenen Microsoft CEO'su Satya Nadella, ChatGPT'nin çıkışından yıllar önce bu girişime yatırım yaptı. OpenAI, ChatGPT ile inanılmaz bir başarı hikâyesine imza atınca, Microsoft'un bu yatırımı fazlasıyla karşılık verdi. Çünkü piyasadaki en gelişmiş yapay zeka bir anda şirketin erişimine açılmış oldu. Diğer yandan OpenAI ise Microsoft'un sağladığı destek sayesinde bugün olduğu teknoloji devine dönüştü.

Microsoft ile OpenAI'ın iki tarafa da büyük katkı sağlayan bu ortaklığı, şimdiye kadar hep başarılarıyla gündeme geldi ama bu durum son günlerde değişmeye başladı. Çünkü içeriden gelen bilgiler, bu ortaklığın çatırdamaya başladığını gösteriyor. Wall Street Journal'ın haberine göre Satya Nadella ile Sam Altman'in arası giderek açılıyor.

Microsoft ve OpenAI, Ayrı Yollarda İlerlemeye Başladı

İki şirket arasındaki ilişkinin çatırdamaya başlamasının temel sebeplerinden biri, ikisinin de artık diğerinden bağımsız gelecek planları yapıyor olması. Kendisine yeni gelir modelleri oluşturan OpenAI, artık Microsoft'a eskisi kadar bağımlı değil. Diğer yandan Microsoft ise OpenAI'ın kendisine sağladığı teknolojileri kullanarak kendi yapay zekasını geliştirdi. Copilot adını taşıyan bu yapay zeka, önümüzdeki yıllarda ChatGPT'nin önemli rakiplerinden biri olaca. Üstelik Microsoft bu yapay zekayı daha da geliştirmek için artık başka yapay zeka şirketlerinden de destek alıyor.

İki şirketin de artık birbirlerine daha az ihtiyaç duyuyor olması, belli başlı konularda uzlaşmalarını da güçleştiriyor. Nitekim Satya Nadella ile Sam Altman arasındaki fikir ayrılıklarının son haftalarda giderek büyüdüğü belirtiliyor. Wall Street Journal'ın konuya yakın kaynaklardan aldığı bilgilere göre Nadella ve Altman, Microsoft'a ait veri merkezlerinin nasıl kullanılacağı, hangi OpenAI modellerinin Microsoft ile paylaşılacağı ve yapay zekanın gelişim hızı gibi konularda orta yol bulmakta zorlanıyor.

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Giderek büyüyen bu çatlağa rağmen iki şirketin bir süre daha birlikte yol almaya devam edeceği düşünülüyor. Çünkü iki taraf için de yolları ayırmanın bedeli ağır olabilir. Bu konuda daha istekli taraf olacağı düşünülen OpenAI, şu anda kâr amacı gütmeyen bir girişimden, kâr amacı güden bir şirkete dönüşme aşamasında. Tam da böyle bir dönemde en önemli destekçisi olan Microsoft'u karşısına alması, şirketin bu geçişi yapmasını çok daha zorlu hâle getirebilir. Diğer yandan Microsoft ise yapay zeka alanında Google ve Meta gibi rakiplerine geçilmemek için hâlâ OpenAI'a bel bağlıyor. OpenAI'ın gelişmiş yapay zeka modelleri, başta Copilot olmak üzere Microsoft'un pek çok ürün ve hizmetine güç veriyor. Bu yüzden Microsoft'un da bu ilişkiden öyle kolay kolay vazgeçmeyeceği düşünülüyor.

OpenAI, En Gelişmiş Yapay Zeka Modellerini Kendisine Saklayabilir

Tam Boyutta Gör İlk aşamada gerçekleşme olasılığı daha yüksek olan senaryo, OpenAI'ın en gelişmiş modellerini kendine saklaması. Hatta OpenAI yönetim kurulunun bir süredir bu ihtimal üzerinde durduğu söyleniyor. Eğer böyle olursa, Microsoft OpenAI'ın en gelişmiş modellerine erişimini yitirmiş olacak. Nitekim bunun ilk emareleri şimdiden görülüyor. OpenAI'ın en son modelini Microsoft'la hemen paylaşmadığı, bu gecikmenin de Satya Nadella ile Sam Altman arasındaki gerilimi daha da tırmandırdığı söyleniyor.

Ne var ki OpenAI'ın yeni modellerini Microsoft'la paylaşmayı tamamen bırakabilmesi için GPT'nin insan seviyesinde zekaya ulaşması gerekiyor. Çünkü iki şirket arasındaki anlaşma, OpenAI'ın bu noktadan sonra modellerini Microsoft ile paylaşmayı bırakabileceğini söylüyor. İşin çetrefilli tarafı şu ki bu seviyeye ne zaman ulaşılacağı konusunda iki şirket çok farklı standartlara sahip. Sam Altman, GPT'nin bu seviyeye ulaşmanın eşiğinde olduğunu düşünüyor. Diğer yandan Microsoft ve Satya Nadella ise GPT'nin bu seviyeye ulaşmaktan yıllarca uzakta olduğunu savunuyor. Bu konudaki fikir ayrılığı, iki şirketin ileride mahkemede karşı karşıya gelmesine kadar uzanabilir. Çünkü OpenAI'ın modellerini Microsoft'la paylaşmayı bırakabilmesi için, insan seviyesinde zekaya ulaştıklarını kanıtlması gerekecek.

Sonuç olarak Microsoft ile OpenAI iş birliği artık iki tarafın da birbirine fayda sağladığı verimli bir ortaklık olmaktan çıkıp, yasal yükümlülüklerle birbirine bağlanmış iki şirketin menfaat çatışmasına dönmüş gibi görünüyor.

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