Windows 95 Başlat menüsünde şempanze izleri

Windows 8 işletim sistemi ile kullanım dışı kalan efsane Başlat menüsü, tepkiler sonucunda Windows 8.1 ile kısmen, Windows 10 ile daha gelişmiş bir şekilde karşımıza çıkmıştı. Kullanıcının vazgeçemediği Başlat menüsü ile ilgili ilginç bir hikaye mevcut.





Başlat menüsünün asıl tasarımcısı Danny Oran adındaki eski bir Microsoft mühendisi ve Windows 95’deki hem Başlat menüsü hem de görev çubuğu tasarımının patentleri kendisine ait. Bu iki tasarımı ortaya çıkarmak için Oran ilginç bir yöntem kullanmış.





Windows 3.1 işletim sistemi kullanım açısından oldukça zor bir platform. O dönem yapılan deneylerde kullanıcı sistemi çözebilmek için 20 dakika ekrana bakıyor ve ondan sonra bir metin editörü çalıştırabiliyordu. Davranışsal psikoloji konusunda çalışan Oran’a 1992 yılında yeni bir etkileşim tasarlaması görevi verildi.





Microsoft o dönem platformu kullanamayan insanlara moron yakıştırması yapıyor ve suçu onlara atıyordu. Oran bu insanlar arasında Boeing mühendisi olduğunu öğrenince bu problemin aslında arayüzün kendisinden kaynaklandığını anladı.





Oran bir dönem Austin ve Sherman adlı iki şempanzenin İngilizce öğrenebilmesi için ahşaptan klavye benzeri bir cihaz geliştirmiş ve bunu bir bilgisayar programı ile kullanmaya başlamıştı. Oran şempanzelerin tek bir tuş üzerinden çeşitli dallara ayrılan tanımlar şeklinde bir ağaç yapısında daha başarılı olduklarını görmüştü.





Arayüz çalışmaları esnasında Oran bu çalışmalarından faydalanmaya karar verdi. Arayüzde bir buton olacak ve basıldığında pek çok farklı programa geçiş sağlayacaktı. Böylece kullanıcılar da kolayca arayüzü kullanabilecekti.





Oran ilk etapta System adını verdiği bir buton geliştirdi ve bu butona tıklandığında pek çok programa erişim sağlandı. System butonu şimdikinin aksine ekranın üst kısmında yer alıyordu.





Ancak kullanıcıların System adında bir butona tıklamak istememesi nedeniyle adı değiştirildi ve Başlat haline getirildi. Bu andan itibaren kullanıcıların da ilgisini çekmeye başladı. 1994 yılında Oran görevini bıraktığında Başlat butonu son şekli verilerek aşağı indirildi ve Windows 95 ile karşımıza çıktı. Hatta Rolling Stones grubu da Start Me Up adında sistem için bir şarkı besteledi.





Oran’ın el attığı diğer bir önemli konu görev çubuğu idi. Windows 3.1 platformunda kullanıcılar açtıkları programı göremiyor ve ihtiyaç duyduğunda bir kez daha açıyordu. Bu nedenle üstüste binen programlar sistemi yavaşlatıyor ve sonrasında da kullanıcı bilgisayarı kapatıp açıyordu.





Oran ilk etap ekranın üst kısmında kare şeklinde sıralanan bir görev çubuğu geliştirdi. Ancak 640x480 piksellik ekranlarda yanyana kareler kullanışsız oluyordu. Sonrasında görev çubuğu aşağı indi ve butonlar haline getirildi.





Halen benimseyerek kullandığımız Başlat menüsü ve görev çubuğunun hikayesi oldukça ilginç Oran aradan geçen 20 yılda Başlat menüsünün halen aynı şekilde kalmasından ve yeni birşeyler eklenmemiş olmasından dolayı hayal kırıklığı yaşadığını belirtiyor.





http://www.businessinsider.in/How-chimpanzees-helped-inspire-the-Windows-start-menu/articleshow/48289209.cms