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Windows 95 Başlat menüsünde şempanze izleri

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
12,1b
1
16
İşletim Sistemleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Windows 95 Başlat menüsünde şempanze izleri

Windows 8 işletim sistemi ile kullanım dışı kalan efsane Başlat menüsü, tepkiler sonucunda Windows 8.1 ile kısmen, Windows 10 ile daha gelişmiş bir şekilde karşımıza çıkmıştı. Kullanıcının vazgeçemediği Başlat menüsü ile ilgili ilginç bir hikaye mevcut. 

Başlat menüsünün asıl tasarımcısı Danny Oran adındaki eski bir Microsoft mühendisi ve Windows 95’deki hem Başlat menüsü hem de görev çubuğu tasarımının patentleri kendisine ait. Bu iki tasarımı ortaya çıkarmak için Oran ilginç bir yöntem kullanmış.

Windows 3.1 işletim sistemi kullanım açısından oldukça zor bir platform. O dönem yapılan deneylerde kullanıcı sistemi çözebilmek için 20 dakika ekrana bakıyor ve ondan sonra bir metin editörü çalıştırabiliyordu. Davranışsal psikoloji konusunda çalışan Oran’a 1992 yılında yeni bir etkileşim tasarlaması görevi verildi.

Microsoft o dönem platformu kullanamayan insanlara moron yakıştırması yapıyor ve suçu onlara atıyordu. Oran bu insanlar arasında Boeing mühendisi olduğunu öğrenince bu problemin aslında arayüzün kendisinden kaynaklandığını anladı. 
Windows 95 Başlat menüsünde şempanze izleri
 

Oran bir dönem Austin ve Sherman adlı iki şempanzenin İngilizce öğrenebilmesi için ahşaptan klavye benzeri bir cihaz geliştirmiş ve bunu bir bilgisayar programı ile kullanmaya başlamıştı. Oran şempanzelerin tek bir tuş üzerinden çeşitli dallara ayrılan tanımlar şeklinde bir ağaç yapısında daha başarılı olduklarını görmüştü. 

Arayüz çalışmaları esnasında Oran bu çalışmalarından faydalanmaya karar verdi. Arayüzde bir buton olacak ve basıldığında pek çok farklı programa geçiş sağlayacaktı. Böylece kullanıcılar da kolayca arayüzü kullanabilecekti. 

Oran ilk etapta System adını verdiği bir buton geliştirdi ve bu butona tıklandığında pek çok programa erişim sağlandı. System butonu şimdikinin aksine ekranın üst kısmında yer alıyordu. 

Ancak kullanıcıların System adında bir butona tıklamak istememesi nedeniyle adı değiştirildi ve Başlat haline getirildi. Bu andan itibaren kullanıcıların da ilgisini çekmeye başladı. 1994 yılında Oran görevini bıraktığında Başlat butonu son şekli verilerek aşağı indirildi ve Windows 95 ile karşımıza çıktı. Hatta Rolling Stones grubu da Start Me Up adında sistem için bir şarkı besteledi.

Oran’ın el attığı diğer bir önemli konu görev çubuğu idi. Windows 3.1 platformunda kullanıcılar açtıkları programı göremiyor ve ihtiyaç duyduğunda bir kez daha açıyordu. Bu nedenle üstüste binen programlar sistemi yavaşlatıyor ve sonrasında da kullanıcı bilgisayarı kapatıp açıyordu. 

Oran ilk etap ekranın üst kısmında kare şeklinde sıralanan bir görev çubuğu geliştirdi. Ancak 640x480 piksellik ekranlarda yanyana kareler kullanışsız oluyordu. Sonrasında görev çubuğu aşağı indi ve butonlar haline getirildi. 

Halen benimseyerek kullandığımız Başlat menüsü ve görev çubuğunun hikayesi oldukça ilginç Oran aradan geçen 20 yılda Başlat menüsünün halen aynı şekilde kalmasından ve yeni birşeyler eklenmemiş olmasından dolayı hayal kırıklığı yaşadığını belirtiyor.  

Windows 95 Başlat menüsünde şempanze izleri
 

http://www.businessinsider.in/How-chimpanzees-helped-inspire-the-Windows-start-menu/articleshow/48289209.cms Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
addidas_85 4 yıl en beğenilen Şehmistan
Şehmistan
tolgatelli

Danny Oran, bulduğu şeyin 20 yıldır hala bilgisayarlarda kullanılmasından hayal kırıklığı mı yaşıyormuş?
Ekrem seni seviyorum:)

bu sefer hakkını yemeyelim ekremin. yeni şeyler eklenmemesinden rahatsızmış Danny.

Mac sisteminde olsa, Apple bunu kullanıcılar moron olduğu için değil, daha rahat kullansın diye yapardı ama malum Microsoft kaka bir firma
ŞehmistantolgatelliDanny Oran, bulduğu şeyin 20 yıldır hala bilgisayarlarda kullanılmasından hayal kırıklığı mı y...
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Umutcan 4 yıl
Başlattan ziyade bu haberde ilgimi çeken zamanında düşük piksel sayısına sahip monitörler yüzünden geçilemeyen kutucuk tasarımına, hd teknolojisi el verince windows 8 ile birlikte geçmeleri oldu.
Şimdi ise kutucuk tasarımı ile başlat menüsünü hybrid olarak bir arada sunuyorlar Windows 10 ile. Tablet arayüzünde kutucuk, masaüstünde başlat. 8'den alışan masaüstünde isterse metroyu aktif edebiliyor,
ya da kutucuktan tiksinen baslat menüsünden bile tüm kutuları kaldırabiliyor. Windows tablet kullanıcısı olarak yeni tablet modunu çok başarılı buldum, ve şahsi görüsüm metro arayüzü tablette daha rahat oluyor.
Bence 8'in tüm ana eksi yönleri kapanmış oldu arayüz kullanım kolaylığı açısından.
Başlattan ziyade bu haberde ilgimi çeken zamanında düşük piksel sayısına sahip monitörler yüzünden geçilemeyen kutucuk tasarımına, hd teknolojisi el verince wi...
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Şehmistan 4 yıl tolgatelli
tolgatelli

Danny Oran, bulduğu şeyin 20 yıldır hala bilgisayarlarda kullanılmasından hayal kırıklığı mı yaşıyormuş?
Ekrem seni seviyorum:)

bu sefer hakkını yemeyelim ekremin. yeni şeyler eklenmemesinden rahatsızmış Danny.
tolgatelliDanny Oran, bulduğu şeyin 20 yıldır hala bilgisayarlarda kullanılmasından hayal kırıklığı mı yaşıyormuş?Ekrem seni seviy...
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1 Yanıt Yanıtla +9
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WiiSmash 4 yıl
Vistadaki başlat menüsü benim favorimdi
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serafon 4 yıl
Bunu Türkler yapsaydı bizimkiler etmedikleri hakareti bırakmaz, ellerinden gelen her türlü takozluğu yaparlardı. Gördüğünüz gibi teknoloji düşe kalka deneye yanıla ama süreklilikle gelişiyor!
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tropik17 4 yıl
Ben size ilginç bir hikaye (gerçek) anlatıyım. 1994 yılında ODTÜ'de kullanılan Narwhal adlı makinede IBM'in AIX işletim sistemi yüklü makinesinde x11 üzerinden grafik arayüzü açmıştım. Mouse sağ tıklattığım yerde başlat menüsü açılıyordu ve programlar bu şekilde açılıyordu. Win 3.1 mantığına alışkın olduğumdan bana garip gelmişti. Sonra mı? Sisteme çok yük getiriyor diye root grafik arayüzüne erişimi engellemişti.
şempaze filan biraz reklam olmuş. O dönemler de bu anlayış zaten vardı.
Picasso'nun dediği gibi: İyi sanatçılar kopyalar büyük sanatçılar çalar.
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Pandemic 4 yıl
Başlat sız windows olmaz...
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Biyturs_OnSr 4 yıl
Tamamen dikkat çekme amaçlı yapılmış bir eleştiri. Windows 10'da hem başlat menüsü, hem de başlat ekranı seçilebiliyorken böyle bir eleştiri yapılması..
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Umutcan 4 yıl
Başlattan ziyade bu haberde ilgimi çeken zamanında düşük piksel sayısına sahip monitörler yüzünden geçilemeyen kutucuk tasarımına, hd teknolojisi el verince windows 8 ile birlikte geçmeleri oldu.
Şimdi ise kutucuk tasarımı ile başlat menüsünü hybrid olarak bir arada sunuyorlar Windows 10 ile. Tablet arayüzünde kutucuk, masaüstünde başlat. 8'den alışan masaüstünde isterse metroyu aktif edebiliyor,
ya da kutucuktan tiksinen baslat menüsünden bile tüm kutuları kaldırabiliyor. Windows tablet kullanıcısı olarak yeni tablet modunu çok başarılı buldum, ve şahsi görüsüm metro arayüzü tablette daha rahat oluyor.
Bence 8'in tüm ana eksi yönleri kapanmış oldu arayüz kullanım kolaylığı açısından.
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Batuist 4 yıl
patentleri ona aitse bayağı zengin olmalı şu an.. yada microsoft bir şekilde başını okşayıp almıştır elinden.
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mementopolis 4 yıl
4,19,20
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Virinom 4 yıl
Gerçekten çok güzel ve bilgilendirici bir yazı olmuş. En çok eleştirilen editör olan Ekrem71'den böyle bir yazı okumak mutlu etti.
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xLmNt13 4 yıl
Windows 10 u çok beğendim.Windows 10 gerçekten hızlı ve Oyunlarda kayda değer performans artışı oldu. Bir kaç ufak sorunu var ama güncellemelerle düzelir
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DraGonS 4 yıl
Kullanıcılar moron muş, mikicisoft ne yapsın :D
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