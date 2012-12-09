Windows Blue, Windows 8 işletim sistemine 7 ve 8 inçlik tablet desteğini getirebilir





Windows 8 işletim sisteminin lisans satışı anlamında iyi, PC satışı anlamında beklenenin altında bir grafikle pazara giriş yapmış olmasına rağmen, gelecek yıl için hızlı bir yükseliş bekleniyor. Windows 8 işletim sistemi ile tartışmalar devam ederken, firmanın işletim sistemi konusunda yeni bir anlayış getireceği kısa süre önce gündeme geldi.





ZNNet'ten Mary Jo Foley tarafından dile getirilen anlayış Windows Blue adını taşıyor. Microsoft, Blue yaklaşımı ile işletim sistemi güncellemelerini yılda bir kere olmak üzere ancak sadece orijinal Windows 8 sahiplerine göndermeyi planlıyor. Yeni bir sürüm yerine bu ücretsiz güncellemelerle Microsoft, daha çok kullanıcıyı lisans satın almaya teşvik etmeyi planlıyor. Windows 8 ismi ise uzun bir süre daha işletim sistemine adını verecek.





Bununla birlikte bu görüşün tersine Windows Blue isminin yeni Windows sürümü olacağı konusunda da bazı kaynaklar ısrarcı.





Windows Blue'nun bir güncelleme olacağına dair yeni bir bilgi ise The Verge'den geldi. Sitenin iddiasına göre, gelecek yıl başlayacak Windows Blue güncellemesi ile Windows 8 işletim sistemi 7 ve 8 inçlik tablet desteğine kavuşacak.





Hali hazırda Windows 8 ve RT işletim sistemi, 10.1 inç ve üzeri tabletlere izin veriyor. 7 ve 8 inçlik ekran boyutlarına destek sağlanması, Google ve Apple gibi devlerin rekabete tutuştuğu 7 inçlik tablet pazarına Microsoft'un da girmek istediği anlamını taşıyor.





Ancak ortalama 500$ ve üzeri fiyatlara sahip olan Windows tabletlerin, bu segmentte 100$'a kadar düşen pek çok Android tablet ile rekabete tutuşması zor olacaktır. Microsoft, Windows Phone işletim sisteminde donanım kısıtlamalarını hafifleterek, giriş ve orta seviye akıllı telefon pazarına hitap edecek modellerin çıkmasını sağlamıştı. Windows 8 işletim sisteminde de bu tür bir esneklik yapma yoluna gidebilir.

http://www.theverge.com/2012/12/7/3739134/microsoft-windows-brand-mobile-future