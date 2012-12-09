Windows Blue, Windows 8 işletim sistemine 7 ve 8 inçlik tablet desteğini getirebilir

Haber Editörü
Windows 8 işletim sisteminin lisans satışı anlamında iyi, PC satışı anlamında beklenenin altında bir grafikle pazara giriş yapmış olmasına rağmen, gelecek yıl için hızlı bir yükseliş bekleniyor. Windows 8 işletim sistemi ile tartışmalar devam ederken, firmanın işletim sistemi konusunda yeni bir anlayış getireceği kısa süre önce gündeme geldi.
ZNNet'ten Mary Jo Foley tarafından dile getirilen anlayış Windows Blue adını taşıyor. Microsoft, Blue yaklaşımı ile işletim sistemi güncellemelerini yılda bir kere olmak üzere ancak sadece orijinal Windows 8 sahiplerine göndermeyi planlıyor. Yeni bir sürüm yerine bu ücretsiz güncellemelerle Microsoft, daha çok kullanıcıyı lisans satın almaya teşvik etmeyi planlıyor. Windows 8 ismi ise uzun bir süre daha işletim sistemine adını verecek.
Bununla birlikte bu görüşün tersine Windows Blue isminin yeni Windows sürümü olacağı konusunda da bazı kaynaklar ısrarcı.
Windows Blue'nun bir güncelleme olacağına dair yeni bir bilgi ise The Verge'den geldi. Sitenin iddiasına göre, gelecek yıl başlayacak Windows Blue güncellemesi ile Windows 8 işletim sistemi 7 ve 8 inçlik tablet desteğine kavuşacak.
Hali hazırda Windows 8 ve RT işletim sistemi, 10.1 inç ve üzeri tabletlere izin veriyor. 7 ve 8 inçlik ekran boyutlarına destek sağlanması, Google ve Apple gibi devlerin rekabete tutuştuğu 7 inçlik tablet pazarına Microsoft'un da girmek istediği anlamını taşıyor.
Ancak ortalama 500$ ve üzeri fiyatlara sahip olan Windows tabletlerin, bu segmentte 100$'a kadar düşen pek çok Android tablet ile rekabete tutuşması zor olacaktır. Microsoft, Windows Phone işletim sisteminde donanım kısıtlamalarını hafifleterek, giriş ve orta seviye akıllı telefon pazarına hitap edecek modellerin çıkmasını sağlamıştı. Windows 8 işletim sisteminde de bu tür bir esneklik yapma yoluna gidebilir.
http://www.theverge.com/2012/12/7/3739134/microsoft-windows-brand-mobile-future Yorum Yaz Paylaş Tweetle
O donanımın fiyatı aşağı yukarı bir ultrabook fiyatına denk gelecek, siz belki alırsınız ama birçok kişi 7 inç bir tablete rakiplerinin 2,5 katı para vermek istemeyecektir. Burada maliyetin düşmesi için 2 seçenek var: Ya clover trail ve türevleri mobil İntel x86 işlemciler performans anlamında güçlenecek ve daha rekabetçi fiyatlarla piyasaya sürülecek, ya da windows rt platformu zenginleşecek ve Arm tabanlı işlemcilerle uygun fiyatlı win8 rt tabletler göreceğiz. İvy bridge tabanlı win 8 pro tablet fikri elbette bir teknoloji meraklısı olarak benim de ilgimi çekiyor, ancak fiyat olarak rekabetçi düzeylere inmesi kısa vadede çok zor. Çünkü gerek ssd'ler gerekse intel işlemciler çok çok pahalı
Bence tam tersi. 7 veya 8 inclerin içine
3üncü nesil i5 veya i7 işlemci
Hd4000 Ekran Kartı
En az 4gb ram
500 veya üzeri okuma yazma hızlarında SSD gibi üst düzey donanım koyarlarsa koyarlarsa balıklama atlarım.