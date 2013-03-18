Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
İşletim Sistemleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Windows Blue, fiyat açısından Windows 8'den daha uygun olabilir

6 yıl
933
1
37
İşletim Sistemleri
Shady
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Windows Blue, fiyat açısından Windows 8'den daha uygun olabilir
Microsoft'un geçen Ekim ayında satışa sunduğu Windows 8'in ilk büyük güncellemesi olacak olan  Windows Blue, tahmin edildiğinden çok daha uygun fiyata satın alınabilecek.

Creative Technologies isimli danışmanlık firmasının tüketici elektroniğinden sorumlu analisti Ben Bajarin, Microsoft'un Windows 8 platformunun daha da yaygınlaşmasını sağlamak için bu yaz satışa sunmayı planladığı Windows Blue'u çok daha uygun fiyattan tüketicilere ulaştıracağını düşünüyor. Analiste göre, Microsoft bu hedef doğrultusunda, Wndows Blue'yu bilgisayar üreticilerine tablet başına 40 ile 50 dolar arasında değişen fiyatlar verecek ki bu Windows 8'in lisans fiyatından yaklaşık 20 dolar daha az olması anlamına geliyor. Diğer bir deyişle Windows Blue'lu tabletlerin maliyetleri daha Windows 8'li cihazlara göre daha uygun olacağını söyleyebiliriz.

Hâli hazırda Windows 8 kullanıcılarına ücretsiz güncelleme olarak sunulması beklenen Windows Blue'nun özellikle tabletler gibi Microsoft'un şu anda egemen olmadığı küçük boyutlu akıllı cihaz pazarlarında firmanın payını ciddi şekilde arttıracağı tahmin ediliyor.

http://news.softpedia.com/news/Windows-Blue-to-Be-a-Lot-Cheaper-than-Windows-8-Analyst-337899.shtml Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
__BadblooD__ 6 yıl en beğenilen DarkHellKnightX
DarkHellKnightX

veteriner69

Start butonunu seçmeli alternatif olarak geri getirirse, Microsoft çok yerinde bir iş yapmış olur.


Microsoft un bu konuda geri adım atacağını hiç sanmıyorum çünkü metro zaten başlat menüsünün yerini alıyor neden yaygınlaştırmaya çalıştığı bir şeyin alternatifini sunsun ki.

Dokunmatik ekrana sahip olmayan modellerde sadece iş zorlaştıran aptalca birşey bence tüketiciyi dinlemeli microsoft bu konuda dokunmatik ekran kullananlar zaten metroyu seçer ama bu seçimin bize bırakılması lazım
DarkHellKnightXveteriner69Start butonunu seçmeli alternatif olarak geri getirirse, Microsoft çok yerinde bi...
Devamını Gör
Yanıtla +6
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
righteous@ 5 yıl
Beyler cevap vermeyin,takılsın kendi halinde
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
fukox 5 yıl
Orjinal windiws kullanan mi var ki?
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Xiaomi 5 yıl
Fiyat beni ilgilendirmiyor nasıl olsa
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
eofdred 5 yıl fukox
fukox

Orjinal windiws kullanan mi var ki?

laptop ve tabletler orijinal windows ile geliyor işte türkiye de anca o kadar
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 5 yıl
Arkadaşlar şuan 8.1 önizleme sürümünden yazıyorum.Başlat menüsü geri gelmiş.Gerekli ayarlamaları yapınca aynı Win 7 gibi oluyor.Direk masaüstüne boot imkanı var.Görsel olarak daha çok seçenek sunulmuş, çok güzel bir şey çıkmış ortaya ben çok beğendim.Win 7 den sonra ilk defa Microsoft'u takdir ettim.Herkes denemeli bence.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
bahner 5 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

Arkadaşlar şuan 8.1 önizleme sürümünden yazıyorum.Başlat menüsü geri gelmiş.Gerekli ayarlamaları yapınca aynı Win 7 gibi oluyor.Direk masaüstüne boot imkanı var.Görsel olarak daha çok seçenek sunulmuş, çok güzel bir şey çıkmış ortaya ben çok beğendim.Win 7 den sonra ilk defa Microsoft'u takdir ettim.Herkes denemeli bence.

Gerekli ayarların nasıl olduğunu buraya yazsanda,hem milleti hem microsoftu büyük bi dertten kurtardan olmaz mı?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
XIII 6 yıl
gymetlimiss
__BadblooD__
DarkHellKnightX
veteriner69 Start butonunu seçmeli alternatif olarak geri getirirse, Microsoft çok yerinde bir iş yapmış olur.
Microsoft un bu konuda geri adım atacağını hiç sanmıyorum çünkü metro zaten başlat menüsünün yerini alıyor neden yaygınlaştırmaya çalıştığı bir şeyin alternatifini sunsun ki.
Dokunmatik ekrana sahip olmayan modellerde sadece iş zorlaştıran aptalca birşey bence tüketiciyi dinlemeli microsoft bu konuda dokunmatik ekran kullananlar zaten metroyu seçer ama bu seçimin bize bırakılması lazım
Sende w7 kullan o zaman yada artık ne istiyorsan.Adamlar sana zorla bunu kullanacaksın mı diyor sanki :)

classic start menu ufaj bir yazılım windows 8 i kullanılabilir kılıyor tavsiye ederim..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Ciddiyetsiz 6 yıl
ben mi yanlış biliyorum yoksa şöyle kurulumda "hocam başlat butonu olsun mu olmasın mı", "pencere yöneticisi nasıl olsun", "şu nasıl olsun bu nasıl olsun" diye kullanıcıya soran, bunu alternatiflerle sunan ve ticari olarak kar amacı güden benim bildiğim tek bir işletim sistemi yok. ne microsoft bu güne kadar sordu, ne apple, ne de linux tarafının en güçlüsü ubuntu. öyle ki ubuntu kastırsa da gnome'dan vazgeçip unity arayüzüne geçti ve bunda diretti. (kalkıp sonra ben gnome veya kde kurdum demeyin kurulum esnasında gelenden bahsediyoruz)
nedir bu başlat butonu ve klasik başlat menüsü merakı. hayır bütün sorun bu ise zaten alternatifleri mevcut. kurar halledersin... dokunmatik ekranlar için dizayn edildiği doğru ama yeni notebook modellerinde windows 8 gasture hareketlerini yapabilen touchpad'ler var. ayrıca ben fare ile düzenledikten sonra çok rahat kullanabiliyorum. ayrıca windows 7'ye göre çekirdeğindeki gelişim zaten kayda değer. hayır illa kullanmıcam ben sevmedim diyene de tabiki lafımız yok.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
righteous@ 6 yıl
başlat butonu olmayan bir windows, windows değildir bunun tartışması bile yanlıştır..

kaldı ki microsoft ta windows 8 de çuvalladığının farkında olacak ki windows 9 a çalışmaya başlayalı epey oldu
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
skream88 6 yıl
windows 8 gibi olursa hayatta almam iğrenç bişey sildim 7 kurdum hemen
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Virtual Reality 6 yıl
Başlat menüsünü kaldırıp, daha sonra uygulama marketinden satan bir şirketten ne beklersiniz
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
artcraft35 6 yıl
bu microsoft da iyce saçmalamaya başladı zırt pırt işletim sistemi çıkartıyor. çıkar bi sistem 2 sene adam gibi destekle yok RTmiş, BLUEmuş neyin kafasını yaşıyorlar anlamadım
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
TheseCrazyTurk 6 yıl
Sekkiz Mekkiz hikaye.
Varsa yoksa Yeddi..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
gymetlimiss 6 yıl
__BadblooD__
DarkHellKnightX
veteriner69 Start butonunu seçmeli alternatif olarak geri getirirse, Microsoft çok yerinde bir iş yapmış olur.
Microsoft un bu konuda geri adım atacağını hiç sanmıyorum çünkü metro zaten başlat menüsünün yerini alıyor neden yaygınlaştırmaya çalıştığı bir şeyin alternatifini sunsun ki.
Dokunmatik ekrana sahip olmayan modellerde sadece iş zorlaştıran aptalca birşey bence tüketiciyi dinlemeli microsoft bu konuda dokunmatik ekran kullananlar zaten metroyu seçer ama bu seçimin bize bırakılması lazım

Sende w7 kullan o zaman yada artık ne istiyorsan.Adamlar sana zorla bunu kullanacaksın mı diyor sanki :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
12 Angry Men +424 Redeemertr +333 V4LKyR +299 KoşanBalık +224 madmahmutd +203 MacGyver. +188 WB +161 Informed +155 Txrboz +133 serdar_k +132
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
933 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
İşletim Sistemleri, Windows ve
3 etiket daha windows 8 tablet microsoft
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 yıl Uygulama Haber: Haftanın en iyi Android oyun ve uygulamaları 3. bölüm 6 yıl Casper Nirvana 15.6 Dizüstü Bilgisayar Video İnceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei, Android ve Windows işletim
DonanımHaber
Efsane geri dönüyor! Terminator: Dark
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
BU USTALAR BENİ KANSER EDECEK, YETTİ
DH Forum
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim