Windows Blue, fiyat açısından Windows 8'den daha uygun olabilir

Microsoft'un geçen Ekim ayında satışa sunduğu Windows 8'in ilk büyük güncellemesi olacak olan Windows Blue, tahmin edildiğinden çok daha uygun fiyata satın alınabilecek.





Creative Technologies isimli danışmanlık firmasının tüketici elektroniğinden sorumlu analisti Ben Bajarin, Microsoft'un Windows 8 platformunun daha da yaygınlaşmasını sağlamak için bu yaz satışa sunmayı planladığı Windows Blue'u çok daha uygun fiyattan tüketicilere ulaştıracağını düşünüyor. Analiste göre, Microsoft bu hedef doğrultusunda, Wndows Blue'yu bilgisayar üreticilerine tablet başına 40 ile 50 dolar arasında değişen fiyatlar verecek ki bu Windows 8'in lisans fiyatından yaklaşık 20 dolar daha az olması anlamına geliyor. Diğer bir deyişle Windows Blue'lu tabletlerin maliyetleri daha Windows 8'li cihazlara göre daha uygun olacağını söyleyebiliriz.







Hâli hazırda Windows 8 kullanıcılarına ücretsiz güncelleme olarak sunulması beklenen Windows Blue'nun özellikle tabletler gibi Microsoft'un şu anda egemen olmadığı küçük boyutlu akıllı cihaz pazarlarında firmanın payını ciddi şekilde arttıracağı tahmin ediliyor.

http://news.softpedia.com/news/Windows-Blue-to-Be-a-Lot-Cheaper-than-Windows-8-Analyst-337899.shtml