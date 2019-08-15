Windows Defender AV-Test’ten tam puan almayı başardı

Almanya merkezli güvenlik yazılımlarını değerlendiren organizasyon AV-Test’in son raporu dikkat çekici. Sonuçlara göre Windows Defender uzun süren yükselişini tam puan alarak taçlandırmışa benziyor.

AV-Test’in Performans, koruma ve kullanılabilirlik başlıklarında değerlendirdiği antivirüs ve siber güvenlik araçları arasında ücretsiz seçenekler olduğu gibi ücretli yazılımlar da var. Genellikle ücretsiz güvenlik yazılımlarına karşı bir güvenlik endişesi taşınsa da Windows Defender bu algının tersi bir performans sergilemiş.

Çoğu kullanıcı tarafından Windows Defender çıktığı günden bu zamana kadar Windows kurulduktan sonra yeterli bir alternatif kuruluncaya kadar idare edecek bir çözüm olarak değerlendiriliyordu. Buna karşın hangi güvenlik yazılımı kullanılırsa kullanılsın en iyi siber güvenlik aracının kullanıcının bizzat kendisinin olduğunu unutmamak gerek.

https://www.techpowerup.com/258238/a-case-for-windows-defender-triad-of-perfect-scores-in-av-test

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Mayıs-haziran ayları arasında yapılan değerlendirmeye görealan Windows Defender’a bu konuda eşlik eden güvenlik yazılımları iseolmuş.