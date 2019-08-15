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Windows Defender AV-Test’ten tam puan almayı başardı

Microsoft’un Windows işletim sistemi yanında birlikte sunduğu antivirüs çözümü Windows Defender AV-Test’ten tam puan aldı.
1 sa.
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17
6
Anti Virus
Metehan Göktaş
Yazar
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Almanya merkezli güvenlik yazılımlarını değerlendiren organizasyon AV-Test’in son raporu dikkat çekici. Sonuçlara göre Windows Defender uzun süren yükselişini tam puan alarak taçlandırmışa benziyor.
Windows Defender AV-Test’ten tam puan almayı başardı
Windows Defender AV-Test’ten tam puan almayı başardı

AV-Test’in Performans, koruma ve kullanılabilirlik başlıklarında değerlendirdiği antivirüs ve siber güvenlik araçları arasında ücretsiz seçenekler olduğu gibi ücretli yazılımlar da var. Genellikle ücretsiz güvenlik yazılımlarına karşı bir güvenlik endişesi taşınsa da Windows Defender bu algının tersi bir performans sergilemiş.
 
Windows Defender AV-Test’ten tam puan almayı başardı
Çoğu kullanıcı tarafından Windows Defender çıktığı günden bu zamana kadar Windows kurulduktan sonra yeterli bir alternatif kuruluncaya kadar idare edecek bir çözüm olarak değerlendiriliyordu. Buna karşın hangi güvenlik yazılımı kullanılırsa kullanılsın en iyi siber güvenlik aracının kullanıcının bizzat kendisinin olduğunu unutmamak gerek. 
Windows Defender AV-Test’ten tam puan almayı başardı
Mayıs-haziran ayları arasında yapılan değerlendirmeye göre 6 puan üzerinden 6 puan alan Windows Defender’a bu konuda eşlik eden güvenlik yazılımları ise F-Secure SAFE 17, Kaspersky Internet Security 19 ve Norton Security 22.17 olmuş.

https://www.techpowerup.com/258238/a-case-for-windows-defender-triad-of-perfect-scores-in-av-test Yorum Yaz
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The Hollow 19 dk.
Kaspersky, Bitdefender, Eset, Avast/AVG 19 kafadan kaybediyorlar. Çünkü global güvenli sertifikalar yerine, kendi sertifikalarını yüklüyorlar/değiştiriyorlar. Bu güvenlik ve performans açısından olumsuz etkiye sebebiyet veriyor. Onlar tam tersini iddia etsede... Norton Security'nin üst kuruluşu Symantec şirketi zaten Broadcom'a satıldı. Sadece kurumsal tarafı satın aldıkları için Norton üvey evlat gibi ortada kaldı. Symantec'in antivirus motorunu kullanıyordu. Şimdi farklı bir anlaşma sağlanacak mı, ne olacak bilinmiyor. Tüm bunların karşısında hemen hemen sorunsuz bir Windows Defender varken, paranızı boşuna harcamayın. Çünkü Windows Defender çok gelişti ve diğer güvenlik yazılımlarından daha sorunsuz çalışıyor.
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moneytalkss 35 dk.
Virüs trojen logger bunların meşhur zamanları en son 2013 civarıydı , ozamanlar wardom 2 bin liraya Trojan satıyordu lamerlere. Virüs ler trojanler hikaye oldu artık . Yeni moda wordlist denemek gerçi onun da zamanı geçti . 5 sene önce çok popülerdi . Bilmediğin exe yi indirmedikçe veya indiriyorsan da virustotal kullancan . Virüs progrsmına vs gerek yok , bir tane firewall kurcan bitti .
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AtiMX4 1 sa.
Sıkıysa 6 vermesinler vallah sataram köyü demistir microsoft ağa :)
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Spider_hip 1 sa.
Ben Avg'yi başarılı buluyorum. Bir zamanlar ciddi bir virüsten avg sayesinde kurtulmuştum. Norton lu bilgisayarlara falan girmişti. O zamandan beridir orjinal avg den vazgeçmedim. Senelik 3 bilgisayar lisansı falanda 120tl miydi neydi, yani uygun.
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Like a Sir 1 sa.
yav he he ...
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Whippoorwill 1 sa.
Buna karşın hangi güvenlik yazılımı kullanılırsa kullanılsın en iyi siber güvenlik aracının kullanıcının bizzat kendisinin olduğunu unutmamak gerek.
Bu cümleniz her şeyi özetliyor. 
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