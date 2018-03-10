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Windows ML ile üçüncü taraf geliştiriciler için yapay zekâ dönemi başlıyor

Yakın zamanda Windows işletim sistemlerinde donanım uyumlu üçüncü taraf yapay zekâ araçlarına rastlamaya başlayacağız. Windows ML platformu bunun için geliştirildi.
1 yıl
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İşletim Sistemleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Windows ML ile üçüncü taraf geliştiriciler için yapay zekâ dönemi başlıyor

Yapay zekâ bugün en çok konuştuğumuz konulardan birisi. Hayatımızın her alanında yer alacağını gösteren yapay zekâ teknolojileri için yazılım desteği artarak devam ediyor. Microsoft üçüncü taraf geliştiricilere Windows platformunun kapılarını açtı.

Windows ML neler sunuyor?

Hafta içerisinde duyurulan Windows ML arayüzü, makine öğrenme teknolojilerini kullanarak üçüncü taraf geliştiricilerin donanıma uyumlu Windows platformuna uygulama hazırlamasına imkân tanıyacak. Geliştiriciler daha hızlı ve hatta gerçek zamanlı görevleri yapay zekâ temelinde hazırlayabilecekler. Microsoft’un hali hazırda makine öğrenme dilini temel alan pek çok projesi bulunmaktaydı.

Ayrıca Bkz. "DonanımHaber Android uygulaması yayında!"

Örneğin fotoğraflar uygulamasında videolar hazırlama ve büyük kataloglar arasında belirli bir terimi arama bunlar arasında. Cortana, Bing Search ve Office 365 hizmetlerine yapay zekâ ile erişilebiliyor. Normalde yazılım tabanlı yapa zeka örnekleri var ancak Windows ML uyumlu bir donanım üzerinde çalıştığı için kaynakları verimli bir şekilde kullanabiliyor. 

Windows ML ayrıca ONNX adındaki makine öğrenme dili standardını da destekliyor. ONNX standardı Microsoft, Facebook ve Amazon gibi devlerin desteğini almış durumda. Visual Studio Preview 15.7 sürümünde evrensel uygulamalar ONNX desteği ile otomatik modellemeler yapılabilecek.

Windows ML ilk etapta Intel Movidius Myriad X görsel işlem birimi ile uyumlu olarak çalışacak ve sonraki büyük Windows 10 güncellemesinde platforma entegre edilecek. Microsoft ayrıca Qualcomm ve AMD ile de yakın iş birliği içerisinde olduğunu ifade ediyor. Yakın zamanda Snapdragon ve Ryzen işlemcili bilgisayarlarda da bu imkân sunulacak.

 

http://hexus.net/tech/news/software/116030-microsoft-work-closely-intel-windows-ml/ Yorum Yaz
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