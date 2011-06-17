Windows Mango'lu ilk Nokia telefonlar altı ülkeye gelecek





Teknoloji piyasasının dört gözle beklediği belki de en büyük gelişme ilk piyasaya çıkacak Windows yüklü Nokia telefonlar. Ortaklık anlaşmasının imzalandığı günden bu yana pek çok dedikodu gündemi meşgul etti.

Microsoft firması WP7 işletim sistemi için yeni ve iddialı bir pazar alanı yaratmak amacıyla Nokia ile işbirliği yapmıştı. Bu işbirliğini kuvvetlendirmek için de Windows yüklü Nokia'lar piyasaya çıkmadan önce Mango güncellemesini yayınlama kararı aldı.

Nokia Başkan Yardımcısı Victor Saeijs, Microsoft-Nokia ortaklığının ilk meyvelerinin Avrupa'da altı farklı ülkede piyasaya çıkacağını duyurdu. Avrupa'nın büyük pazarlarından olan Fransa, Almanya, İngiltere, İspanya, İtalya ve Hollanda, Mango yüklü ilk Nokia modellerinin satışına ev sahipliği yapacak.

Windows Nokia modelleri piyasaya çıktığında tüm dünyada satışta olacak. Ancak öncelik bu altı ülkenin. İlk modeller ise yıl sonuna doğru piyasada olacak.