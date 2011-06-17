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Windows Mango'lu ilk Nokia telefonlar altı ülkeye gelecek

7 yıl
4,4b
1
22
Cep İşletim Sistemleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Teknoloji piyasasının dört gözle beklediği belki de en büyük gelişme ilk piyasaya çıkacak Windows yüklü Nokia telefonlar. Ortaklık anlaşmasının imzalandığı günden bu yana pek çok dedikodu gündemi meşgul etti.
Microsoft firması WP7 işletim sistemi için yeni ve iddialı bir pazar alanı yaratmak amacıyla Nokia ile işbirliği yapmıştı. Bu işbirliğini kuvvetlendirmek için de Windows yüklü Nokia'lar piyasaya çıkmadan önce Mango güncellemesini  yayınlama kararı aldı.
Nokia Başkan Yardımcısı Victor Saeijs, Microsoft-Nokia ortaklığının ilk meyvelerinin Avrupa'da altı farklı ülkede piyasaya çıkacağını duyurdu. Avrupa'nın büyük pazarlarından olan Fransa, Almanya, İngiltere, İspanya, İtalya ve Hollanda, Mango yüklü ilk Nokia modellerinin satışına ev sahipliği yapacak.
Windows Nokia modelleri piyasaya çıktığında tüm dünyada satışta olacak. Ancak öncelik bu altı ülkenin. İlk modeller ise yıl sonuna doğru piyasada olacak. 

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MattPegasus 7 yıl en beğenilen
Biraz geç oldu sanki herkes android yüklü telefonlara çoktan yöneldi.
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Cidelee 7 yıl
ilk meyvelerinin Avrupa'da altı farklı ülkede piyasaya çıkacağını duyurdu. Avrupa'nın büyük pazarlarından olan Fransa, Almanya, İngiltere, İspanya, İtalya ve Hollanda, Mango yüklü ilk Nokia modellerinin satışına ev sahipliği yapacak.

Şaşırtıcı aralarında anavatanı Finlandiya yok
ilk meyvelerinin Avrupa'da altı farklı ülkede piyasaya çıkacağını duyurdu. Avrupa'nın büyük pazarlarından olan Fransa, Almanya, İngiltere, İspanya, İtalya v...
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2 Yanıt Yanıtla +10
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séquestre 7 yıl
orbitmach
red bull rb7 açıkçası türkiyeye gelmemesi çok normal. türkiyede zaten symbian nokialar çok güzel satılıyor ve insanımızın büyük çoğunluğunda nokia en iyi telefondur algısı var. bu şartlar altında önceliğin bize verileceğini sanmıyorum. satışlar nasılsa iyi.
çok doğru tespit

Kesinlikle +1 ağlamayana biberon yok
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sertacarslan 7 yıl
"Teknoloji piyasasının dört gözle beklediği belki de en büyük gelişme..."
Vay, vay, vay, vay ...
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ınfiniti red bull racing 7 yıl
açıkçası türkiyeye gelmemesi çok normal. türkiyede zaten symbian nokialar çok güzel satılıyor ve insanımızın büyük çoğunluğunda nokia en iyi telefondur algısı var. bu şartlar altında önceliğin bize verileceğini sanmıyorum. satışlar nasılsa iyi.
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umutarslan.com 7 yıl
beklemedeyim :)
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K_Spartakus 7 yıl
arkadaşlar öncelikli olarak htc samsung gibi markalarda istenildiğinde androide yada windows 7ye geçebiliyorsunuz yalnız nokia alanlar windowstan bıktıkları için nasıl dönüş yapacaklar merak ediyorum çünkü nokianın hiçbir cihazı buna müsait değil .
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DH Misafiri 7 yıl
ben çevreme baktığımda gerçekten çok kişi nokıa nın windowslu telefonlarını bekliyor demem o ki nokıa kaldığı yerdden devam edecek çünkü batarya ve sağlamlık telefon için olmaz sa olmaz iki unsur dur oda nokıa 1 numaradır
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Janeiro 7 yıl
Türkiye'ye gelirse yine uçuk bir fiyat verirler ve yine Nokia pazarında hep olan şeyler yaşanır.2.ellerde ucuzlama o yüzden almam
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Lepanto 7 yıl
Türkiye de o listede olmalıydı.
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DH Misafiri 7 yıl
Hollanda mı büyük pazar. Adamlar kendi ülkesini bile unnuutmuş. Nokia kullanımının yüzde 50'yi aştığı ender ülkelerden biri olan Türkiye'nin es geçilmesi ise büyük aptallık. Olsun biz de seni es geçeriz Nokia.
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northernlights 7 yıl
Hollanda nedir Türkiye olması lazımdı onu geçtim kendi anavatanı Finlandiya bile yok.
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Barlas 7 yıl
Gec kalinmis olsa da cok ciddi bir adim bu. Nokia pazar payini arttirmayi dusunmuyor, sadece kaybedis oranini azaltmayi ve bir noktada durdurmayi dusunuyor. Bu olay Nokia'da cok farkli bir boyuta sahip. Nokia mobil sektorun diger pazarlarina acilmaya calistiysa da basaramadi. Rakiplerinin neredeyse tamaminin pazarin farkli alanlarinda ciddi yatirimlari ve gelirleri var. Dolayisiyla ne olursa olsun, gec olsun, windows olsun cok gerekli ve gercekci bir adim bence.
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alpa07 7 yıl
cs oynayabılrımıyız :D :D
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NDS 7 yıl
Yeni windowslular oralara symbianlilar buralara
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K_Spartakus 7 yıl
windows 7 kullananlara bir sorun nasıl bir sistemmiş diye :)
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Cidelee 7 yıl
ilk meyvelerinin Avrupa'da altı farklı ülkede piyasaya çıkacağını duyurdu. Avrupa'nın büyük pazarlarından olan Fransa, Almanya, İngiltere, İspanya, İtalya ve Hollanda, Mango yüklü ilk Nokia modellerinin satışına ev sahipliği yapacak.

Şaşırtıcı aralarında anavatanı Finlandiya yok
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lazloo 7 yıl
Windows lu Nokia lar Türkiye'ye gelmeyecek bence.
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K_Spartakus 7 yıl
çok şaşırmamak lazım çünkü adamacağızlar symbian denen eski meretten kurtulamıyor . androidi yada iphone'u kullansalar dünyanın kaç bucak olduğunu anlayacaklar ama nokia tarafından hala toz pembe dünyada yaşatılıyorlar :)

yıllık istatistiklere göre nokia yeni yılın ilk ayında windows 7 li cihaları çıkarana kadar hem android hemde iphone aradaki farkı çok daha fazla kapatmış olacak yani iki ortak marka bu aradaki farkı nasıl kapatacağı düşünmeleri gerekiyor çünkü pazar payları her geçen gün eriyor .

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