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Windows Phone, 2015'de akıllı telefon dünyasının ikinci büyüğü olacak

7 yıl
19,6b
1
48
Cep İşletim Sistemleri
Shady
Haber Editörü
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Dünyanın önde gelen iki araştırma şirket, Gartner ve IDC, hem fikir; Windows Phone platformu 2015'de dünyanın en büyük ikinci akıllı telefon platformu olacak.

Gartner'ın hazırladığı araştırma raporuna göre 2015 yılı itibariyle Android'in pazar payı %49'a yükselerek, akıllı telefon pazarının lideri olacak. Windows Phone platformu ise %19.5'lik pazar payı ile iOS'i geride bırakarak ikinciliğe yükselirken; iOS'in büyüme ivmesi yavaşlayarak pazar payı %17'de olacak. Ancak iOS'in bu pazar payına tek bir üreticiyle ulaşacak olması, Apple'ın firma bazında akıllı telefon dünyasında önemli bir söz sahibi olması anlamına geliyor. IDC'nin raporunda ise Windows Phone platformu, 2015 yılı itibariyle %20.3'lük pazar payına sahip olacak. Gartner, araştırma raporunda, Windows Phone'un ikinciliğe kadar yükselecek olmasının temel sebebinin HTC ve Nokia gibi büyük üreticilerin desteğini arkasına alması olduğunu belirtiyor.

Yakından takip etmekte olduğumuz IFA fuarında Bloomberg'e konuşan Windows Phone biriminin pazarlamadan sorumlu yöneticisi Achim Berg; platformun gösterdiği büyüme rakamlarının agresif olmadığını söylerken; yepyeni bir platform olmasından ötürü, tıpkı iOS ve Android'de de olduğu gibi, zamana ihtiyacı olduğunu belirtti. HTC'nin EMEA bölge başkanı Florian Seiche ise Windows Phone platformuna, son derece pozitif yorumların geldiğini belirtirken; bu yılın, momentumlarını arttırarak, daha geniş kullanıcı kitlesine ulaşmak için tam zamanı olduğunu ifade ediyor.


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darkaura 7 yıl en beğenilen
Bence androidin gercek rakibi windows phonedur. iphone tek bir urunle tek bir kullanici gurubuna hitap ediyor. her ne kadar akilli telefon pazarina buyuk bir ivme getirmis olsada piyasanin tamamina hitap etmesi mumkul degil. windows phone bu acidan getirecegi rekabetle iyi olacak.
Bence androidin gercek rakibi windows phonedur. iphone tek bir urunle tek bir kullanici gurubuna hitap ediyor. her ne kadar akilli telefon pazarina buyuk bir iv...
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engurlu 7 yıl
Alternatiflerin cogalmasi cok iyi..benim fikrimce nokia bu işletim sistemi işinin altından kalkamayacak..

android ve ios yarışına, microsoft ta ortak olur..
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mamilan 7 yıl
bn ios cihazların degerini jailbreak sayesinde düsürmiyicegi kanısındayım niyekim cevremdeki kisilerdede canlı olarak görüyorum
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Şehr-i Hüzün 7 yıl
Babayı olur, pabucumun büyüğü. Kapalı kaynakla nereye kadar? Hadi diyelim iOS tamam, adamlar desteğini esirgemiyor. Android desen bi' sürü eksiği var şuan için. Symbian desen yanlış ellerde mahvoldu. Şimdi Samsung'un MeeGo'ya el atacağı yönünde haberler var. Eğer iOS 5 mevcut eksiklikleri tamamlayarak ve yeni özellikleriyle çıktığında, Android'de büyük yenilikler yapılmamış, MeeGo bir köşeye atılmış durumda olursa, kusura bakmayın iOS rakipsiz olur.
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batuta 7 yıl
androidleri kızılay mı dağıtacak 2015'te o ne öyle %49 pazar payı ne demek
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musivga 7 yıl
wp7 nin zamana ihtiyacı varmış. bu adam ne içtiyse söylesin bizde içelim kafamız güzelleşsin. pc için windows yıllardır var ama hala her ay format atmaktan çökmesinden bıktım. windows phone bence daha dandik olur atı alan üsküdarı geçti karşısına bir ton patent ihlali davası çıkar. google enayi mi motorolaya 12,5 milyar dolar verdi hepsi patent içindi. yeni bir teknolojiyi telefonlara çıkarsa diyecemde pc için bile win98 türevlerini çıkartmaktan başka bişi yapamadı.microsoft yaratıcılıktan çok uzak inşallah android pc versiyonu çıkar da windowsdan kurtuluruz....
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Stanislas Xavier 7 yıl
arkadaş beğenin beğenmeyin ama arayüze kimse bişe demesin çünkü gerçekten iyi bir tasarım ben çok beğeniyorum arayüzü hem içi boş değil hemde karmaşık değil açıkçası hem iosta hem androidte o kadar çok kutucuğun arasında kayboluyor insan heleki birde androidte widgetler var onla daha karışık bir hal alıyor 7 tane ana ekranın hepsini widget yapsan o zaman ana menüye ne gerek var demi wp7 nin en iyi yanı bence arayüz hem güzel görünüyor hem iyi çalışıyor...türkiyede de satılmaya başlasada alıp kullansak ayrıca büyük ekranlı cihazlar gayet hoş olacak 4.3 ,4.5 vs bence multimedya deneyimi için en iyi ekran boyutları...
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TearsForFears 7 yıl
Steven Jobs'un resmini gazetede gördüm.Baya yıpranmış adam.Görevinden ayrılması çok doğal.
Gelelim kim 1. ve kim 2. olacak.
İphone orta seviye telefonlar çıkarmayı düşünüyor.Eğer İphone 5 ve İphone 5 S gibi biri orta seviyeye diğeri üst seviyeye hitap eden telefon/telefonlar çıkarırsa 1. android 2. ios 3. windows phone olur.
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infom@n 7 yıl
Nokia Nokiaaaaaaaaa!!!! symbiannnnnnn symbian diye ölüyorduk hatta onun bir dev olduğunu düşünüp hiçbir zaman ikinci olmayacağını düşünüyorduk. Gün geldi Apple telefon üretti, google işletim sistemi üretti. Samsung uyandı yeni markalar türedi ve nokia kan kaybetti.
Bunun için hiç bir zaman imkansız demiyorum
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_turbo_ 7 yıl
Hem iPhone hemde Androidli telefon kullanan (htc wildfire) biri olarak sunu söyleyebilirim gelecekte iPhoneun tek rakibi Windows mobile olacaktir. Arkadastaki Winmobile telefonu inceledim gercekten guzel bir sistem ve bircok yönden iOS a benziyor, kisitlamalar ayni ve urunlerinde belli bir donanim sarti öngördügü icin Androiddeki gibi farkli markalarda uyumsuzlukta yasanmayacak. Arayuzu cok guzel Winmobilein, Androidin ise arayuzu guzel degil Smasung htc gibi firmalar kendi gelistirdikleri arayuzle biraz özellestiriyorlar ancak sirf Android olan bir arayuz bence berbat. Windowsmobile dogru yolda ilerliyor Android fani olan arkadaslar kizmasin ama bence Android cin cakmasi gibi duruyor, sirf meraktan aldim cok övüldügü icin ancak iOS kullanan biri ANdroidle tanisinca iOS un degerini dahda iyi anliyor, Winmobile belki ilerde iOS culari dusundurebilir bunun icin kalitlei uygulamalarin artmasi gerekecektir.
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sertacarslan 7 yıl
Ya, neden hiçbir piyasa kahini mobil işletim sistemi tahmini yaparken Windows 8 platformunu öngöremiyor?
Cep telefonuna windows programları getirecek bir işletim sisteminin telefonlara uyarlamış bir arayüz ile piyasayı domine edecek potansiyele sahip olma ihtimali bu kadar düşük mü???
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TurQich 7 yıl
Zamaninda LG'de Windows Phone'lar icin iddiali sozler kullanmisti.
Ben dahil gulmustuk. Yalniz HTC'nin tarafindan da boyle bir aciklama gelmesi ilginc degil bence.
Windows'un gozunu diktigi yer apacik Iphone'un tahti.
Cunku Android'in liderligi tartisilmaz bir gercek.
Windows telefonlar sistem kalitesi olarak Iphone'lari gecmis durumda..
Dolayisiyla neden olmasin?
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northernlights 7 yıl
Getireceği rekabet bizlere, tüketicilere yeter.
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Guest-F8946C419 7 yıl TurQich
TurQarizma

Zamaninda LG'de Windows Phone'lar icin iddiali sozler kullanmisti.
Ben dahil gulmustuk. Yalniz HTC'nin tarafindan da boyle bir aciklama gelmesi ilginc degil bence.

Windows'un gozunu diktigi yer apacik Iphone'un tahti.
Cunku Android'in liderligi tartisilmaz bir gercek.

Windows telefonlar sistem kalitesi olarak Iphone'lari gecmis durumda..
Dolayisiyla neden olmasin?


Android telefon bolluğu nedeniyle, liderliğini sürdürür ama windows 7 phone , ios'i geçer rüyasında..
Dolayisiyla neden olmasin?
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