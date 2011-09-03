Windows Phone, 2015'de akıllı telefon dünyasının ikinci büyüğü olacak

Dünyanın önde gelen iki araştırma şirket, Gartner ve IDC, hem fikir; Windows Phone platformu 2015'de dünyanın en büyük ikinci akıllı telefon platformu olacak.

Gartner'ın hazırladığı araştırma raporuna göre 2015 yılı itibariyle Android'in pazar payı %49'a yükselerek, akıllı telefon pazarının lideri olacak. Windows Phone platformu ise %19.5'lik pazar payı ile iOS'i geride bırakarak ikinciliğe yükselirken; iOS'in büyüme ivmesi yavaşlayarak pazar payı %17'de olacak. Ancak iOS'in bu pazar payına tek bir üreticiyle ulaşacak olması, Apple'ın firma bazında akıllı telefon dünyasında önemli bir söz sahibi olması anlamına geliyor. IDC'nin raporunda ise Windows Phone platformu, 2015 yılı itibariyle %20.3'lük pazar payına sahip olacak. Gartner, araştırma raporunda, Windows Phone'un ikinciliğe kadar yükselecek olmasının temel sebebinin HTC ve Nokia gibi büyük üreticilerin desteğini arkasına alması olduğunu belirtiyor.

Yakından takip etmekte olduğumuz IFA fuarında Bloomberg'e konuşan Windows Phone biriminin pazarlamadan sorumlu yöneticisi Achim Berg; platformun gösterdiği büyüme rakamlarının agresif olmadığını söylerken; yepyeni bir platform olmasından ötürü, tıpkı iOS ve Android'de de olduğu gibi, zamana ihtiyacı olduğunu belirtti. HTC'nin EMEA bölge başkanı Florian Seiche ise Windows Phone platformuna, son derece pozitif yorumların geldiğini belirtirken; bu yılın, momentumlarını arttırarak, daha geniş kullanıcı kitlesine ulaşmak için tam zamanı olduğunu ifade ediyor.