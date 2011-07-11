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Mobil İşletim Sistemleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Windows Phone 7 çıktığından bu yana Microsoft'un ABD pazar payı %35 düştü

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
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Cep İşletim Sistemleri
knight
Haber Editörü
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Windows Phone 7 çıktığından bu yana Microsoft'un ABD pazar payı %35 düştü
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Ünlü araştırma kuruluşlarından comScore'un salı günü yayınladığı rapora göre, Microsoft'un ABD mobil pazarındaki payı, 2010 yılının kasım ayında Windows Phone 7 işletim sistemini kullanan akıllı telefonların boy göstermesiyle yükseliş göstermekten ziyade düşüş sergilemiş. Kasım ayında yaklaşık %9 olan pazar payı, şubatta %7.7'ye, mayısta ise %5.8'e gerilemiş. Kasım ayından bu yana yaşanan pazar kaybı ise %35 seviyesinde.
IDC ve Gartner gibi araştırma kuruluşları ise Windows Phone 7'nin geleceğinden oldukça ümitli. Yakında Mango güncellemesini alması beklenen işletim sisteminin 2015 yılında global bazda Android'in hemen arkasından gelerek ikincilik koltuğunda oturacağı düşünülüyor. Windows Phone'u ise iOS izleyecek.

İlk tanıtıldığında 1000 civarı uygulamaya sahip Windows Phone 7'nin şu anda 25.000'den fazla uygulaması bulunuyor. Ekim ayında ise Windows Phone Marketplace'in 40.000 uygulamaya ev sahipliği yapması bekleniyor.
Şubat 2011

Windows Phone 7 çıktığından bu yana Microsoft'un ABD pazar payı %35 düştü
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Windows Phone 7 çıktığından bu yana Microsoft'un ABD pazar payı %35 düştü
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Mayıs 2011

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DH Misafiri 8 yıl
bazılarının kamerası daha iyi, bazısının ekranı daha büyük, bazısının hoparlörü daha iyi. Fakat sonuç olarak tüm çıkan telefonların işlemci ve rami aynı. Böyle olunca markette çeşitlilik olmuyor. Ayrıca microsoft telefonları operatöre bağlı satıyor, çok az ülkede satıyor, kendi kendini iyice baltalıyor.
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y n s c n 8 yıl
nedense windows phone'lar türkiyede tutulmuyor.. Anlayamadm gitti..
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draconist 8 yıl
Yahu bu IDC araştırma kurumu kafayı sıyırmış sanırım, daha 1 ay önce bir haberde kehanetlerde bulunuyorlardı, yok efendim 2015'de mobile arenada WP 2.büyük işletim sistemi olacak diye hem de %82 ile, tamam 2015 de değiliz ama bu süreç benim bildiğim giderek yükselmeli, düşüş beklenmiyordu.

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alito 8 yıl
microsoft'un mobil işletim sistemlerini tv menülerine benzetiyorum. asla yeteri kadar pratik ve hızlı olamıyor.
sorunsuz çalışsa bile illa ki bir yerinde kurallara dayalı aksaklıklar yaşıyor o yüzden kullanıcıların standartlarına ulaşamıyor çünkü insanlar android'i, ios'u görüp phone 7 ile kıyaslıyorlar ve phone 7'nin yeteri kadar iyi olmadığını düşünüyorlar.
kısacası phone 7 'nin önünde daha uzun bir yol ve alması gereken tonlarca ders var.
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mirohingi 8 yıl
windows phone'un pazar payının düşmesi phone 7 serisi değil, android ve rim'in atağa kalkmasıdır. 2 pazarda da her cebe uygun 10'larca model çıkarken şu ana kadar winodws phone 7'de 9-10 model anca çıktı. O modeller de , microsoftun minimum donanım şartı yüzünden birbirinin aynı(1ghz işlemci, 512mb ram en az 5mp kamera, sabit 16 gb hdd). Bazıları klavyeli, bazılarının kamerası daha iyi, bazısının ekranı daha büyük, bazısının hoparlörü daha iyi. Fakat sonuç olarak tüm çıkan telefonların işlemci ve rami aynı. Böyle olunca markette çeşitlilik olmuyor. Ayrıca microsoft telefonları operatöre bağlı satıyor, çok az ülkede satıyor, kendi kendini iyice baltalıyor.
Bu politika ile giderse kusura bakmasın daha çok pazar payı kaybeder. 2015 planları da hayal olur. Apple tek telefon ile devam etmesine rağmen, dünyada satmadığı ülke yok. O yüzden pazar payını yüksek tutuyor.
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Turkforce 8 yıl
IDC ve Gartner'a vahiy yoluyla mı gelmiş bu analizler.
%35 pazar kaybeden bir ürün mucize ile mi yükselecek.
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Einstein 8 yıl
Windows Phone ise iOS'u izleyecek.

Olması gerek sanırım.
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Saw_ 8 yıl
Symbian ı koymamışlar bile
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