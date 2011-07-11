Windows Phone 7 çıktığından bu yana Microsoft'un ABD pazar payı %35 düştü

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Ünlü araştırma kuruluşlarından comScore'un salı günü yayınladığı rapora göre, Microsoft'un ABD mobil pazarındaki payı, 2010 yılının kasım ayında Windows Phone 7 işletim sistemini kullanan akıllı telefonların boy göstermesiyle yükseliş göstermekten ziyade düşüş sergilemiş. Kasım ayında yaklaşık %9 olan pazar payı, şubatta %7.7'ye, mayısta ise %5.8'e gerilemiş. Kasım ayından bu yana yaşanan pazar kaybı ise %35 seviyesinde.
IDC ve Gartner gibi araştırma kuruluşları ise Windows Phone 7'nin geleceğinden oldukça ümitli. Yakında Mango güncellemesini alması beklenen işletim sisteminin 2015 yılında global bazda Android'in hemen arkasından gelerek ikincilik koltuğunda oturacağı düşünülüyor. Windows Phone'u ise iOS izleyecek.
İlk tanıtıldığında 1000 civarı uygulamaya sahip Windows Phone 7'nin şu anda 25.000'den fazla uygulaması bulunuyor. Ekim ayında ise Windows Phone Marketplace'in 40.000 uygulamaya ev sahipliği yapması bekleniyor.
Şubat 2011
Mayıs 2011
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sorunsuz çalışsa bile illa ki bir yerinde kurallara dayalı aksaklıklar yaşıyor o yüzden kullanıcıların standartlarına ulaşamıyor çünkü insanlar android'i, ios'u görüp phone 7 ile kıyaslıyorlar ve phone 7'nin yeteri kadar iyi olmadığını düşünüyorlar.
kısacası phone 7 'nin önünde daha uzun bir yol ve alması gereken tonlarca ders var.
Bu politika ile giderse kusura bakmasın daha çok pazar payı kaybeder. 2015 planları da hayal olur. Apple tek telefon ile devam etmesine rağmen, dünyada satmadığı ülke yok. O yüzden pazar payını yüksek tutuyor.
%35 pazar kaybeden bir ürün mucize ile mi yükselecek.
Olması gerek sanırım.