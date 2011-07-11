Windows Phone 7 çıktığından bu yana Microsoft'un ABD pazar payı %35 düştü

Ünlü araştırma kuruluşlarından comScore'un salı günü yayınladığı rapora göre, Microsoft'un ABD mobil pazarındaki payı, 2010 yılının kasım ayında Windows Phone 7 işletim sistemini kullanan akıllı telefonların boy göstermesiyle yükseliş göstermekten ziyade düşüş sergilemiş. Kasım ayında yaklaşık %9 olan pazar payı, şubatta %7.7'ye, mayısta ise %5.8'e gerilemiş. Kasım ayından bu yana yaşanan pazar kaybı ise %35 seviyesinde.

IDC ve Gartner gibi araştırma kuruluşları ise Windows Phone 7'nin geleceğinden oldukça ümitli. Yakında Mango güncellemesini alması beklenen işletim sisteminin 2015 yılında global bazda Android'in hemen arkasından gelerek ikincilik koltuğunda oturacağı düşünülüyor. Windows Phone'u ise iOS izleyecek.





İlk tanıtıldığında 1000 civarı uygulamaya sahip Windows Phone 7'nin şu anda 25.000'den fazla uygulaması bulunuyor. Ekim ayında ise Windows Phone Marketplace'in 40.000 uygulamaya ev sahipliği yapması bekleniyor.

Şubat 2011





