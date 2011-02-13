Windows Phone 7 için geliştirilen uygulama sayısı 8000 barajını aştı

Microsoft'un yeni nesil mobil işletim sistemi Windows Phone 7 için geliştirilen uygulama sayısı, Windowsphoneapplist.com sitesinin analizine göre 13 Şubat itibariyle 8000 barajını aşarak 8099'a ulaştı. Yayınlanan grafiklere göre son iki hafta içinde 961 yeni uygulama kullanıma sunulmuş ve şu anki gidişata bakılacak olursa yaklaşık bir ay içinde 10.000 barajı aşılabilir.

Karşılaştırma yapmak gerekirse Android 11 ayda 10.000 uygulama seviyesine, iOS ise 5 ayda 10.000'e ulaşmıştı. Windows Phone 7 Marketplace'deki uygulamaların %24'ü bedava, %45'ini paralı, %31'ini ise süreli uygulamalar oluşturuyor. Elbette uygulamalarda sayının değil niteliklerin ön planda olduğunu düşünüyoruz.