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Windows Phone 7 için geliştirilen uygulama sayısı 8000 barajını aştı

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
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Cep İşletim Sistemleri
knight
Haber Editörü
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Microsoft'un yeni nesil mobil işletim sistemi Windows Phone 7 için geliştirilen uygulama sayısı, Windowsphoneapplist.com sitesinin analizine göre 13 Şubat itibariyle 8000 barajını aşarak 8099'a ulaştı. Yayınlanan grafiklere göre son iki hafta içinde 961 yeni uygulama kullanıma sunulmuş ve şu anki gidişata bakılacak olursa yaklaşık bir ay içinde 10.000 barajı aşılabilir.

Karşılaştırma yapmak gerekirse Android 11 ayda 10.000 uygulama seviyesine, iOS ise 5 ayda 10.000'e ulaşmıştı. Windows Phone 7 Marketplace'deki uygulamaların %24'ü bedava, %45'ini paralı, %31'ini ise süreli uygulamalar oluşturuyor. Elbette uygulamalarda sayının değil niteliklerin ön planda olduğunu düşünüyoruz.


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cgdincer 8 yıl
ben wm7 den ümitliyim, başka şirketle anlaşmış olsa duyulması zor derdim ama dünyanın 1. firması nokia ile çok çabuk şekilde iyi bir rakip olacaktır. Android andorid diye burada destek atanlar daha 1 sene önce androidden bi haber olanlar, ne çabuk alıştınız. çabuk fan olanlar yine çabuk fan olurlar :)
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bonan61 8 yıl
Gına geldi android sevdasından. sanki adamlar kendileri geliştirmişler veya bedavaya kullanıyorlar. Eskiden telefona sevdalanırdı insanlar şimdi hem telefona hem işl. sistemine
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ZZ RAT 8 yıl

cgdincer

ben wm7 den ümitliyim, başka şirketle anlaşmış olsa duyulması zor derdim ama dünyanın 1. firması nokia ile çok çabuk şekilde iyi bir rakip olacaktır. Android andorid diye burada destek atanlar daha 1 sene önce androidden bi haber olanlar, ne çabuk alıştınız. çabuk fan olanlar yine çabuk fan olurlar :)

düşün işte adamlar 1 sene de ne hale geldiler,
hem iphone ilk çıktığında fan olma süresi 1 haftayı geçmemişti, 1 sene çok bile.
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Python 8 yıl
ms zaten türkiye gibi bir ülkeyi adam yerine bile koymuyor 2005 den beri xbox 360 konsolunu yasal getirtemedi acaip acaip firmalar getirttiler anca telefondada adam gibi destek yok nokia w7m li telefonlar çıkartınca ne olacak acaba onu merak ediyorum bakalım.
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Batuist 8 yıl
market uygulamasının açık olduğu 4-5 ülke var bunda da..!! microsoft bizim gibi ülkeleri adam yerine koymuyor ki..!! ne yapayım varsa..!! işletim sisteminde 4-5 dil desteği var ve bu dillerdeki ülkelerin erişim izni var..!!
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Berkay 8 yıl
Android daha ilgi görüyor artık.
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maliahmet1 8 yıl
güzel ama android ön planda artık
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